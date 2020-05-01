Общество
РИА НовостиПравительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом
Правительство выделило 500 миллионов рублей на поддержку россиян, которые оказались за границей и не могут вернуться домой из-за ситуации с коронавирусом. Распоряжение подписал накануне премьер-министр Михаил Мишустин. В документе указано, что средства выделят из резервного фонда правительства.
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Общество
В Тульской области продлили ограничительные меры
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин Управление пресс-службы правительства Тульской области Указ № 41 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" подписал 30 апреля губернатор Алексей Дюмин.
REGNUM 02:10
Экономика
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников
Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 02:18
Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
Общество
Солдаты из Чечни заставили сослуживцев скандировать «служим Ичкерии»
Piter.tv вчера в 06:53
Общество
В Москве от коронавируса вылечился еще 631 человек
Как сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за прошедшие сутки в столице после прохождения лечения выздоровел еще 631 человек.
Интерфакс 02:31
Общество
Губернатор продлил карантин до 12 мая в Краснодарском крае
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе до 12 мая.
Новая Кубань вчера в 06:16
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
ТАСС вчера в 13:18
Шоу-бизнес
Настя Задорожная перестала скрывать будущего мужа
Настя Задорожная перестала скрывать будущего мужа Настя Задорожная поздравила будущего мужа с днем рождения.
Экспресс газета 02:58
Энергетика
Цены на нефть выросли на фоне вступления в силу новой сделки ОПЕК+
Нефтяные котировки пошли вверх на фоне вступления в силу с 1 мая новой сделки ОПЕК+, сокращающей добычу почти на 10 млн барр./сутки.
РБК 01:17
Политика
Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Lenta.ru вчера в 06:04
Футбол
Роналду стал третьим в рейтинге лучших пенальтистов
Третье место в списке занял их бывший одноклубник, а ныне игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду.
ГЛАС.RU 00:36
Политика
Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера
В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
Экономика
СПЧ предложил расширить программу повышенного пособия по безработице
Повышенное пособие по безработице нужно распространить на работавших неофициально и уволенных до пандемии коронавируса COVID-19, считает председатель постоянной комиссии по трудовым правам Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Борис Кравченко.
Коммерсантъ 29 апреля в 11:52
Политика
Мозаику с Путиным убрали из храма Минобороны
Lenta.ru вчера в 17:23
Политика
Алексей Навальный согласился на дебаты с Марией Захаровой
Ведомости вчера в 17:19
Энергетика
Вступила в силу сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти
Сделка предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня 11 млн б / с. В мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК + от этого уровня составит 9,7 млн б / с (на 23%), с июля до конца 2020 года – 7,7 млн б / с (на 18%), далее, до мая 2022 года – 5,7 млн б / с (на 14%).
Интерфакс вчера в 22:09
Происшествия
Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева
Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы.
REGNUM вчера в 03:39
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 29 апреля в 04:40
Армия и оружие
На Украине обнаружили незаконную бронетехнику и сто тонн боеприпасов
На Украине обнаружили незаконную бронетехнику и сто тонн боеприпасов.
Piter.tv вчера в 05:15
Здоровье
Названа чаще всего попадающая в реанимацию категория больных COVID-19
Врач-реаниматолог одной из московских больниц рассказала, какая категория пациентов с коронавирусом чаще всего оказывается в реанимации.
Известия вчера в 23:15
Авто
Появились первые изображения удлиненной Lada Niva
Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня вчера в 11:45
Общество
Сергей Собянин: Москва прошла четверть пути в ситуации с коронавирусом
Москва прошла только четверть пути в борьбе с коронавирусной инфекцией. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин.
Вечерняя Москва вчера в 12:44
Общество
Боец MMA Исмаилов вызвал на поединок актёра Наумова
Напомним, что Исмаилов пригрозил Наумову после слов актёра о том, что у бойца нет шансов на победу в поединке с Александром Емельяненко.
RT на русском вчера в 15:15
Шоу-бизнес
Умерла солистка «Фристайла» Нина Кирсо
Певица ушла из жизни в возрасте 56 лет после продолжительной комы.
RuNews24.ru вчера в 15:49
Общество
В ряде поселений Красноярского края отменили режим самоизоляции
Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал указ об отмене ограничительных мероприятий, связанных с предотвращением распространения коронавирусной инфекции COVID-19, в ряде поселений региона.
RT на русском вчера в 12:12
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
Футбол
Неймар отпраздновал чемпионство «ПСЖ»
Нападающий «ПСЖ» Неймар отпраздновал победу в Лиге 1, в которой нынешний сезон завершился досрочно из-за пандемии коронавируса.
Матч ТВ 01:25
Здоровье
В Алтайском крае за сутки выявили 41 случай заражения коронавирусом
Сорок один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, с 1 мая регион закрыл границы, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:28
Происшествия
В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики
Российская газета 29 апреля в 20:37
ЖКХ
В Москве перенесли сроки отключения горячей воды
«В связи с эпидемиологической ситуацией в городе и действующим режимом самоизоляции принято решение перенести дату начала отключений горячей воды в многоквартирных жилых домах на 1 июня», — приводит его слова «РИА Новости».
Известия вчера в 20:29