Общество

КоммерсантъКоммерсантъПравительство выделило еще 500 млн руб. на помощь россиянам за рубежом

Правительство выделило еще 500 млн руб. на дополнительную помощь россиянам, которые не могут вернуться из-за рубежа. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Эти средства пойдут на оплату временное жилья, питания и другие нужды.
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Россияне, застрявшие за границей, получат дополнительную помощь в полмиллиарда рублей

Вести.Ru03:33

РФ выделит дополнительные средства россиянам, которые из-за Covid не могут вернуться на родину

Интерфаксвчера в 05:03

Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

РИА Новости02:21

Правительство РФ выделило 500 млн руб. на дополнительные выплаты россиянам за границей

Агентство Москва02:15

Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

Известия02:07

Кабмин выделил 500 млн рублей на дополнительные выплаты россиянам за границей

ТАСС02:03

Кабмин выделил еще 500 млн руб. на выплаты россиянам за рубежом

РБК03:09
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 11:03, Ашберн
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
6K
Общество

Познер прокомментировал версию об инсценировке заражения Мишустина

Российский журналист Владимир Познер прокомментировал версию об инсценировке заражения премьер-министра Михаила Мишустина коронавирусом.
Lenta.ru 09:37
11
Общество

Рабочих из Белокаменки разместят на пароме «Принцесса Анастасия»

На круизном пароме «Принцесса Анастасия» разместят вахтовиков, работающих на стройплощадке в Белокаменке.
Мурманский вестник 04:27
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Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
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Экономика

Соцвыплаты, пенсии, ипотека: что изменится с 1 мая

Речь идет, в частности, о соцвыплатах, ограничении банковских комиссий и ипотеке по льготной ставке.
РИА Новости 01:00
2
Политика

У премьер-министра Михаила Мишустина диагностирован коронавирус

Врио премьер-министра назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов, его кандидатуру предложил сам Мишустин, Путин подписал соответствующий указ.
Эхо Москвы вчера в 12:46
5,7K
Политика

Песков заявил о максимальном уровне охраны здоровья Путина

Охрана здоровья президента России Владимира Путина осуществляется на максимальном уровне, особенно после заражения коронавирусом нового типа премьер-министра страны Михаила Мишустина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Газета.Ru 10:09
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Политика

Кабмин запретил госзакупки ряда иностранных промышленных товаров

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о запрете покупать через госзакупки ряд промышленных товаров из других стран, кроме государств ЕАЭС.
RT на русском 10:39
23
Экономика

Бизнес представил Мишустину меры по стимулированию спроса

Большая четверка бизнес-объединений России в коллективном письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину представила ряд предложений по стимулированию потребительского спроса в условиях распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 10:43
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Космос

Крупный астероид сегодня сблизится с Землей

Мимо Земли сегодня пролетит крупный астероид №52768 (1998 OR2).
Петрозаводск говорит 29 апреля в 00:46
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова рассказала, как растолстела на самоизоляции

Народные новости 09:16
9
Политика

Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

Ведомости 03:25
928
Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ вчера в 15:33
4,1K
Шоу-бизнес

Солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла после двух лет комы

Сегодня стало известно, что из жизни ушла солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо, которой было 56 лет.
Вокруг ТВ 08:09
45
Политика

Валуев ответил Навальному, который заступился за вратаря Фролова

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев ответил политику Алексею Навальному, который ранее прокомментировал осуждающее высказывание Валуева в адрес голкипера «Крыльев Советов» Евгениия Фролова и заступился за футболиста.
Metaratings 04:49
15
Общество

В Испании задержан экс-депутат Госдумы России

Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:47
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Армия и оружие

В Польше птица сбила летящую американскую ракету TOW

На Дравско-Поморском военном полигоне в Польше во время отработки задач по уничтожению бронетехники птица сбила летящую американскую ракету TOW.
РЕН ТВ 29 апреля в 11:10
108
Общество

Попова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников

Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
Российская газета 10:34
1,3K
Общество

В США спрогнозировали продление пандемии коронавируса на несколько лет

«Сообщения о рисках контактирования между людьми, которые поступают от правительственных чиновников, должны включать в себя концепцию, что эта пандемия не скоро закончится, и что люди должны быть готовы к возможным периодическим вспышкам заболеваний в течение следующих двух лет», — говорится в докладе.
РБК 08:45
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Здоровье

Минздрав рассказал о состоянии детей с коронавирусом в России

Одиннадцать детей, заразившихся коронавирусом, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, за время эпидемии два ребенка скончались, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 07:48
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Общество

«Почта России» назвала график работы в майские праздники

30 апреля и 8 мая рабочий день почтовых отделений будет сокращен на час.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:56
Киберспорт

Valve перенесла юбилейный The International на следующий год

3DNews 05:50
Экономика

В России утвердили правила выделения субсидий за невозвратные билеты

Правительство России утвердило правила субсидирования убытков туроператоров, связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам за рубеж в составе турпродукта, а также с возвратными рейсами из стран, в которых были введены ограничения из-за коронавируса.
Восток-Телеинформ вчера в 02:36
56
Общество

В Подмосковье готовятся к введению масочного режима

В Московской области готовятся внедрить систему обязательного ношения масок при выходе из дома.
НТВ вчера в 09:50
3,8K
Общество

У больниц Петербурга установили рефрижераторы для хранения тел

В Санкт-Петербурге у городских больниц установлены рефрижераторы для хранения тел умерших пациентов.
СеверИнформ вчера в 19:17
344
Политика

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Lenta.ru вчера в 06:04
706
Общество

Инкубационный период коронавируса может достигать трех недель

В Роспотребнадзоре говорили, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней.
Коммерсантъ вчера в 23:59
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Общество

Денис Проценко назвал условие взрыва эпидемии коронавируса в России

В эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1" главврач столичной больницы №40 в Коммунарке, первой в Москве встретившей пандемию, назвал условие, при котором может быть взрыв заболеваемости коронавирусом.
Российская газета 08:59
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Шоу-бизнес

Степаненко рассказала о скандалах с Петросяном

Степаненко заявила, что скандальных разбирательств могло бы и не быть, если бы Петросян повел себя иначе после развода.
РИА Новости 05:58
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Гаджеты

Графика от AMD в процессорах от Samsung обгоняет 865-й Snapdragon

В самом производительном на текущий момент мобильном процессоре – 865-м Snapdragon – используется 650-я модель ядра Adreno, которую в бенчмарке GFXBench новое решение от команды AMD/Samsung обогнало на 13% (Manhattan 3.1), а в других тестах превосходство и вовсе доходило до 300%.
Faktom вчера в 14:58
1
Как работают Яндекс.Новости?
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