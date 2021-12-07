«Сейчас крайне важно обеспечить устойчивость системы здравоохранения, чтобы больницы и поликлиники в каждом российском субъекте стабильно работали при любом развитии событий», – отметил Михаил Мишустин.
Дополнительное финансирование должно помочь субъектам России повысить запас прочности систем здравоохранения и позволить продолжить борьбу с распространением коронавируса, не сокращая при этом расходы на плановую медпомощь.
Президент США Джо Байден в беседе со своим российским коллегой Владимиром Путиным выразил обеспокоенность ситуацией с Украиной, призвал к дипломатическому урегулированию и предупредил, что на военную эскалацию последует коллективный ответ Запада в виде решительных экономических и иных мер, сообщил Белый дом.
К кому из деятелей СССР россияне испытывают антипатию Россияне назвали социологам государственных и других деятелей периода существования СССР, которые вызывают у них максимальные негативные эмоции, или антипатию.