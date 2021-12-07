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Правительство выделило ещё 89 млрд рублей системам здравоохранения регионов

Мурманская область получит 598 млн рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием гражданам бесплатной медицинской помощи.
Северпост
Соответствующее решение премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства
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ТИА
«Сейчас крайне важно обеспечить устойчивость системы здравоохранения, чтобы больницы и поликлиники в каждом российском субъекте стабильно работали при любом развитии событий», – отметил Михаил Мишустин.
Весьма
Дополнительное финансирование должно помочь субъектам России повысить запас прочности систем здравоохранения и позволить продолжить борьбу с распространением коронавируса, не сокращая при этом расходы на плановую медпомощь.
РЕН ТВ

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