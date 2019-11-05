Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство выделило миллиард рублей на ипотечные льготы многодетным

Правительство России выделило 1 миллиард рублей на предоставление компании "Дом.РФ" субсидий на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер господдержки выплачивающих ипотеку многодетных семей. Распоряжение об этом опубликовано во вторник на сайте кабмина.
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Правительство выделило миллиард рублей на ипотечные льготы многодетным

РИА Новостивчера в 09:12

ДОМ.РФ получит 1 млрд руб. для возмещения затрат на помощь в погашении ипотеки многодетным

ТАССвчера в 09:13

Деньги в дом

Российская газетавчера в 15:27

ДОМ.РФ получит 1 млрд рублей на компенсацию затрат при погашении ипотеки многодетным семьям

Интерфаксвчера в 09:43

Кабмин выделил миллиард рублей на ипотечные льготы многодетным

Известиявчера в 11:05

Кабмин выделил миллиард рублей на ипотечные льготы многодетным семьям

Национальная служба новостейвчера в 10:20

Кабмин выделил 1 млрд рублей на ипотечные льготы многодетным семьям

Аргументы и Фактывчера в 11:03
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Общество

Минобороны назвало вбросом версию об угрозах изнасиловать Шамсутдинова

Минобороны назвало «абсолютной ложью» сообщение Telegram-канала Baza о том, что обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов объяснил свои действия угрозой «опустить» его.
РБК 10:08
Общество

Кипр намерен лишить девять россиян «золотых паспортов»

Министр внутренних дел Кипра Константинос Петридис сообщил, что кипрские власти планируют лишить гражданства 26 человек, которые получили «золотые паспорта» за инвестирование в экономику страны.
RT на русском 10:38
Происшествия

В Адыгее суд арестовал подозреваемого в убийстве 16-летней школьницы

Следствием установлено, что 24 мая подозреваемый убил 16-летнюю школьницу на берегу реки Белой в Майкопе.
Кубань 24 05:36
Происшествия

Отбившейся ножом от насильника жительнице Химок смягчили обвинение

Газета.Ru 10:03
Хоккей

Россия проиграла команде Квебека в матче Суперсерии

Нева Спорт 00:13
Происшествия

В полиции Кемерова подтвердили задержание стрелявшего в адвоката

В полиции Кемерова подтвердили задержание мужчины, стрелявшего в соучредителя крупной коллегии адвокатов "Регионсервис" Алексея Учителя.
ТАСС 09:52
Армия и оружие

Эрдоган обвинил США в срыве соглашения по отводу курдов в Сирии

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил власти США в срыве обязательств по отводу союзных коалиции курдских формирований из зоны безопасности на севере Сирии.
РБК вчера в 08:32
Футбол

Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины

RT на русском 03:33
Технологии

Microsoft тестирует новые кнопки в Windows 10

Компания Microsoft выпустила для участников программы тестирования Windows Insider очередное обновление Windows 10 20H1.
iXBT.com 10:21
Энергетика

Цена нефти превысила $63 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла по состоянию на 18:43 мск на 1,61%, до $63,13 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
ТАСС вчера в 11:09
Политика

Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он находится в шоковом состоянии от результатов работы харьковского танкового завода имени В. А. Малышева.
REGNUM 07:48
Наука

Разработана генная терапия для борьбы со старением

В США ученые разработали метод генной терапии, которая поможет эффективно бороться со старением.
Уфимские Заметки 03:25
Кино

Колин Фаррелл может сыграть Пингвина в новом «Бэтмене»

Ирландский актёр Колин Фаррелл может исполнить роль антигероя Пингвина в фильме «Бэтмен».
News.ru 03:39
Происшествия

В Забайкалье расстрелявший сослуживцев солдат увиделся с отцом

Newvz.ru 02:55
Игры

Брешь в лаунчере Epic Games Store позволяет играть бесплатно

Суть бреши в том, что если на компьютере был аккаунт с купленной игрой и установленной игрой, то любой аккаунт запущенный на этом компьютере сможет играть в неё даже без покупки.
Goroday.ru 10:22
Общество

Госдума одобрила создание вытрезвителей

Регионам и муниципалитетам будет предоставлено право создавать вытрезвители, причем делать это в рамках партнерства с частными организациями – соответствующий законопроект в первом чтении приняла Госдума на пленарном заседании 5 ноября.
Газета.Ru вчера в 15:19
Политика

В Кремле прокомментировали желание жителей России решительных перемен

Желание перемен в обществе присутствует всегда, заявил 6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», согласно которому 59% жителей полагают, что стране нужны решительные перемены.
REGNUM 05:09
Шоу-бизнес

Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным

Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия вчера в 07:41
Энергетика

«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»

Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж.
РИА Новости 04 ноября в 15:20
Происшествия

Генерал Дрыманов: передавал Никандрову коньяк, а не деньги

Обвиняемый в получении взятки экс-руководитель столичного главка СКР Александр Дрыманов заявил в суде, что по просьбе своего заместителя Дениса Никандрова передавал ему в мешке бутылку коньяка, а не деньги.
Первое антикоррупционное СМИ вчера в 06:59
Экономика

Венесуэльская PDVSA сократила долг перед «Роснефтью» до $0,8 млрд

По этим данным, долг PDVSA перед «Роснефтью» на начало текущего года составлял $2,3 млрд, а на 30 сентября 2019 года составил $0,8 млрд.
REGNUM 08:01
Происшествия

Бывшая жена Цеповяза впала в кому

Интерфакс 05:42
Происшествия

В Ярославле уволена воспитатель детсада, где дети избили сверстницу

В Ярославле расторгнут трудовой договор с воспитателем детского сада, где четырехлетние дети избили сверстницу.
Российская газета 06:15
Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде октября 2019 года снизилось до 6,36% годовых с 6,48% во 2-й и 1-й декадах месяца, сообщал ЦБ РФ.
Интерфакс 09:21
Происшествия

К активисту «Либертарианской партии» Михаилу Светову пришли с обыском

В Москве к активисту "Либертарианской партии" Михаилу Светову пришли с обыском.
Газета.Ru 09:58
Технологии

Смарт-телевизоры Nokia становятся реальностью

Говорится, что Flipkart организует разработку, местное производство и продажи смарт-телевизоров Nokia.
3DNews 08:59
Шоу-бизнес

Киану Ривз появился на публике с новой возлюбленной

Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film, и не один, а в компании со своей новой возлюбленной, чего с ним не случалось уже очень давно.
Neva.Today 10:06
Общество

Президент внес приятные изменения по транспортному налогу

Вступили в силу важные изменения по транспортному налогу. Поправки внесены Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.
Упрощёнка 07:23
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ

На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана.
Коммерсантъ 03:04
Происшествия

Полицейский в Москве попытался съесть 10 тысяч рублей взятки

Как уточняют СМИ, старший оперативник линейного отдела МВД на станции "Москва Савеловская" успел почти полностью прожевать две купюры, номиналом 1 и 5 тысяч рублей, еще четыре банкноты по тысяче рублей сотрудники полиции смогли вытащить у него из рта, пишет агентство РИА Новости.
Вести.Ru 07:19
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