Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство выделило миллиард рублей на ипотечные льготы многодетным

Правительство России выделило 1 миллиард рублей на предоставление компании "Дом.РФ" субсидий на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер господдержки выплачивающих ипотеку многодетных семей. Распоряжение об этом опубликовано во вторник на сайте кабмина.
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Правительство выделило миллиард рублей на ипотечные льготы многодетным

РИА Новостивчера в 09:12

ДОМ.РФ получит 1 млрд руб. для возмещения затрат на помощь в погашении ипотеки многодетным

ТАССвчера в 09:13

Деньги в дом

Российская газетавчера в 15:27

ДОМ.РФ получит 1 млрд рублей на компенсацию затрат при погашении ипотеки многодетным семьям

Интерфаксвчера в 09:43

Кабмин выделил миллиард рублей на ипотечные льготы многодетным

Известиявчера в 11:05

Кабмин выделил миллиард рублей на ипотечные льготы многодетным семьям

Национальная служба новостейвчера в 10:20

Кабмин выделил 1 млрд рублей на ипотечные льготы многодетным семьям

Аргументы и Фактывчера в 11:03
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Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО

Радио Комсомольская правда 03:27
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Диетологи рассказали, кому не стоит есть хурму

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Константин Богомолов нежно поздравил Ксению Собчак с днем рождения

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В полиции Кемерова подтвердили задержание стрелявшего в адвоката

В полиции Кемерова подтвердили задержание мужчины, стрелявшего в соучредителя крупной коллегии адвокатов "Регионсервис" Алексея Учителя.
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Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян

Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок.
РБК 08:53
Общество

Появилось первое фото модели сверхтяжелого транспортника «Слон»

Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета «Слон».
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Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове

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Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам в связи с заявлениями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.
REGNUM 02:29
Политика

Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре

Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:13
Общество

Минобороны назвало ложью причину бойни в Забайкалье

В Минобороны России отреагировали на информацию о причине бойни в части в Забайкалье и назвали ее ложной, сообщает "Лента.ру".
Газета.Ru 09:05
Происшествия

В Ярославле уволена воспитатель детсада, где дети избили сверстницу

В Ярославле расторгнут трудовой договор с воспитателем детского сада, где четырехлетние дети избили сверстницу.
Российская газета 06:15
Экономика

ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к Системе быстрых платежей

Центробанк назначил Сбербанку штраф за неподключение к Системе быстрых платежей (СБП), следует из выступления председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной в Совете Федерации.
Ведомости 04:20
Политика

От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом

Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
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Культура

Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Виталий Жигалин

После продолжительной болезни на 48-м году жизни умер актер Виталий Жигалин.
DP.RU 04:16
Происшествия

Бывшая жена Цеповяза впала в кому

Бывшая жена осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя, которую судят за вымогательство, впала в кому.
Интерфакс 05:42
Происшествия

Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой

Известия 08:43
Происшествия

Главный судмедэксперт Подмосковья уволился после дела о «пьяном мальчике»

Вынесен приговор судмедэксперту по делу "пьяного мальчика" Мужчину приговорили к 10 месяцам исправительных работ и восстановили в должности Отмечается, что уход главного судмедэксперта может быть связан с делом шестилетнего Алексея Шимко, которого в 2017 году в подмосковном Железнодорожном сбила машина.
АМИТЕЛ 09:31
Политика

Путин раскрыл задачи уникального оружия России

Президент России Владимир Путин заявил, что задачей нового российского оружия является гарантия безопасности страны в свете нарастающих для России угроз, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:48
Политика

Захарова рассказала об ошибках, за которые МИД извинялся

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала об информационных ошибках министерства, за которые надо было извиняться.
РИА Новости 09:34
Общество

КС России запретил регионам произвольно запрещать публичные акции

Конституционный суд (КС) России обязал власти Республики Коми изменить региональные законы, ограничивающие права местных жителей на проведение публичных акций в центре Сыктывкара.
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Шоу-бизнес

Кристину Асмус и Гарика Харламова хотят лишить родительских прав

Хейтеры Кристины и Гарика Харламова стали добиваться того, чтобы их лишили родительских прав.
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Политика

Правительство Украины ускорило ввод запрета на ввоз вагонов из России

Кабинет министров Украины ускорил ввод запрета на ввоз вагонов из РФ, перенеся срок на 20 ноября 2019 года с 1 марта 2020 года, заявил в среду депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, который присутствует на заседании правительства.
РИА Новости 07:15
Общество

Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами учителей в России

В среднем российские учителя получают 40 тыс. руб. в месяц, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отчет Росстата по итогам января—сентября 2019 года.
Коммерсантъ 02:21
Шоу-бизнес

51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов

Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
Телепрограмма вчера в 19:55
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Лавров заявил о попытках США продвигать раскол в православном мире

Соединённые Штаты пытаются продвигать раскол во всём православном мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом.
RT на русском 06:24
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«Наполи» выступил с заявлением о поведении игроков

В пресс-службе «Наполи» отреагировали на поведение игроков, которые отказались возвращаться на клубную базу после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург» (1:1), несмотря на требование президента клуба Аурелио Де Лаурентиса.
Чемпионат 10:12
Здоровье

Названы самые дефицитные специальности медиков в РФ

Роструд назвал самые дефицитные специальности врачей в России, передает ТАСС.
Радио Комсомольская правда 00:54
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В страшной аварии под Курском погибли пять жителей Орловской области

В салоне легковушки находились пять человек - жители Колпнянского района Орловской области.
Друг для друга (Курск) 02:43
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Хонда подписал контракт с «Витессом»

«Витесс» на официальном сайте объявил о подписании контракта с японским полузащитником Кейсуке Хондой.
Чемпионат 09:10
Политика

Новак назвал абсурдными исковые требования «Нафтогаза» к «Газпрому»

Глава Минэнерго России Александр Новак назвал абсурдными исковые требования "Нафтогаза" к "Газпрому".
РЕН ТВ 07:20
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