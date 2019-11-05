Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство выделило миллиард рублей на ипотечные льготы многодетным

Правительство России выделило 1 миллиард рублей на предоставление компании "Дом.РФ" субсидий на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер господдержки выплачивающих ипотеку многодетных семей. Распоряжение об этом опубликовано во вторник на сайте кабмина.
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Правительство выделило миллиард рублей на ипотечные льготы многодетным

РИА Новостивчера в 09:12

ДОМ.РФ получит 1 млрд руб. для возмещения затрат на помощь в погашении ипотеки многодетным

ТАССвчера в 09:13

Деньги в дом

Российская газетавчера в 15:27

ДОМ.РФ получит 1 млрд рублей на компенсацию затрат при погашении ипотеки многодетным семьям

Интерфаксвчера в 09:43

Кабмин выделил миллиард рублей на ипотечные льготы многодетным

Известиявчера в 11:05

Кабмин выделил миллиард рублей на ипотечные льготы многодетным семьям

Национальная служба новостейвчера в 10:20

Кабмин выделил 1 млрд рублей на ипотечные льготы многодетным семьям

Аргументы и Фактывчера в 11:03
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Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Армия и оружие

Пентагон опасается развития военного ИИ в России

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Россия и Китай наращивают потенциал для использования искусственного интеллекта в оборонной сфере.
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Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
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Тульский Haval Hover H5 может подвинуть «УАЗ Патриот»

Появилась информация о том, что на тульском заводе Haval готовится к запуску в производство рамный внедорожник Haval Hover H5, некогда созданный на основе Isuzu Axiom.
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В Челябинской области забеременели сразу три воспитанницы детдома

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Компания Rockstar Games выпустила версию игры Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров.
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Главный редактор «Дождя» Александра Перепелова покинет свою должность

Главный редактор телеканала "Дождь" Александра Перепелова уйдет с этой должности 31 декабря.
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