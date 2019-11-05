Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство выделило миллиард рублей на ипотечные льготы многодетным

Правительство России выделило 1 миллиард рублей на предоставление компании "Дом.РФ" субсидий на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер господдержки выплачивающих ипотеку многодетных семей. Распоряжение об этом опубликовано во вторник на сайте кабмина.
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Правительство выделило миллиард рублей на ипотечные льготы многодетным

РИА Новостивчера в 09:12

ДОМ.РФ получит 1 млрд руб. для возмещения затрат на помощь в погашении ипотеки многодетным

ТАССвчера в 09:13

Деньги в дом

Российская газетавчера в 15:27

ДОМ.РФ получит 1 млрд рублей на компенсацию затрат при погашении ипотеки многодетным семьям

Интерфаксвчера в 09:43

Кабмин выделил миллиард рублей на ипотечные льготы многодетным

Известиявчера в 11:05

Кабмин выделил миллиард рублей на ипотечные льготы многодетным семьям

Национальная служба новостейвчера в 10:20

Кабмин выделил 1 млрд рублей на ипотечные льготы многодетным семьям

Аргументы и Фактывчера в 11:03
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В октябре 2019-го разработчики шутера о грабителях сообщили, что возобновят работу над обновлениями, а издатель анонсировал третью часть серии.
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На стадионе "РЖД Арена" в Москве прошел матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Локомотивом" и "Ювентусом".
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Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах

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