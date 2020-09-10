Проект строительства ЦКАД подорожал еще на 20 млрд рублей
Правительство России утвердило выделение дополнительных 15,76 млрд рублей из бюджета на строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), а дополнительные финансовые обязательства инвесторов составили 4,86 млрд рублей.В источнике
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Власти согласовали очередное подорожание строительства ЦКАД в Подмосковье
Агентство Бизнес Информации07:04
Кабмин может выделить дополнительно до 15,76 млрд рублей на строительство ЦКАД
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