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Rambler News Service
Rambler News Service

Проект строительства ЦКАД подорожал еще на 20 млрд рублей

Правительство России утвердило выделение дополнительных 15,76 млрд рублей из бюджета на строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), а дополнительные финансовые обязательства инвесторов составили 4,86 млрд рублей.В источнике
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Rambler News Service

Проект строительства ЦКАД подорожал еще на 20 млрд рублей

Rambler News Service08:40
РБК

Проект ЦКАД подорожал еще на 20 млрд руб

РБК08:09
РИА Новости

Правительство выделило на ЦКАД еще 16 миллиардов рублей

РИА Новости05:49
Агентство Бизнес Информации

Власти согласовали очередное подорожание строительства ЦКАД в Подмосковье

Агентство Бизнес Информации07:04
ТАСС

Кабмин утвердил выделение дополнительных бюджетных 15,76 млрд рублей на строительство ЦКАД

ТАСС06:22
Будущее России. Национальные проекты

Кабмин может выделить дополнительно до 15,76 млрд рублей на строительство ЦКАД

Будущее России. Национальные проекты07:47

Экс-главу офиса Зеленского вызвали на допрос из-за заявлений по Крыму

Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос бывшего главу офиса президента Андрея Богдана после заявлений о якобы существующих договоренностях с РФ по статусу Крыма и авиасообщению с Россией, сообщила в четверг пресс-служба бюро.
РИА Новости08:46

Посол Украины обеспокоен «интеграцией» России и Белоруссии

По словам Кизима, сближение России и Белоруссии началась и, как считает посол Украины, в ближайшее время белорусский президент Александр Лукашенко приедет с визитом в Москву, где, в том числе, будут говорить об интеграции.
REGNUM08:41
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Счетная палата выявила нарушения и недостатки в Минэнерго на 292 млн

Счетная палата проверила, как в 2019 году исполняло бюджет Министерство энергетики России, выявила недостатков и нарушений на сумму в 292 млн рублей, в том числе, при формировании госзадания и ведении контроля за осуществлением бюджетных инвестиций, говорится в пресс-релизе СП.
Интерфакс19:37
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Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины

Центр Гамалеи представил в журнал The Lancet полноразмерный клинический протокол исследования вакцины "Спутник V", заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе центра Гамалеи Денис Логунов.
РИА Новости06:01
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Лавров упомянул Шварценеггера, комментируя позицию США по Навальному

Глава МИД России Сергей Лавров назвал голословными заявления госсекретаря США Майка Помпео о причастности российских высокопоставленных лиц к отравлению Алексея Навального, и допустил, что американские партнеры ставят себя выше закона, если считают, что им нужно верить на слово.
Интерфакс07:17
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Минеев победил Ермекова на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова

Владимир Минеев, являющийся российским бойцом в смешанных единоборствах, сумел стать чемпионом Fight Nights Global в средней весовой категории Его оппонентом был казахский спортсмен Даурен Ермеков.
Честный рейтинг букмекеров03:36
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Суд перевел ключевого фигуранта дела Фургала под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Интерфакс07:10
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Офис Зеленского назвал причину отказа от инспекции позиций в Донбассе

Киев объяснил свой отказ от запланированной на четверг инспекции своих позиций на линии соприкосновения в Донбассе тем, что не получил возможности провести зеркальные проверки расположения подразделений народной милиции Донецкой и Луганской народных республик.
ТАСС08:07

Киноакадемия ввела новые правила для фильмов-претендентов на «Оскар»

Американская Киноакадемия объявила новые стандарты для проектов, направленные на борьбу с притеснениями в адрес женщин, а также расовых, этнических, сексуальных меньшинств и людей с ограниченными возможностями.
Evo-rus.com07:48
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СК назвал замглавы Минэнерго Тихонова организатором хищения средств

Следственный комитет России назвал замминистра энергетики Анатолия Тихонова организатором хищения в ходе разработки информационной системы ТЭК за 600 миллионов рублей, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
РИА Новости08:44
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Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл и его соответчиков

«Ленинским районным судом Ульяновска удовлетворён второй иск заместителя генерального прокурора Российской Федерации о взыскании в государственную казну приобретённого коррупционным путём имущества бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова и других соответчиков», — заявили в надзорном ведомстве.
RT на русском08:17
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Избивший росгвардейца боксер Кушиташвили получил условный срок

Двукратный чемпион России по боксу, участник чемпионата мира 2019 года Георгий Кушиташвили получил три года условно по делу о нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков без цели сбыта.
Российская газета07:52
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