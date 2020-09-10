Правительство выделило на ЦКАД еще 16 миллиардов рублей
Правительство РФ утвердило выделение дополнительных 15,76 миллиарда рублей из бюджета на строительство Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье, за счет этого и дополнительных вложений инвесторов в рамках концессий весь проект подорожал с 320,6 до 341,2 миллиарда рублей, следует из распоряжения кабмина.В источнике
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Кабмин может выделить дополнительно до 15,76 млрд рублей на строительство ЦКАД
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Власти согласовали очередное подорожание строительства ЦКАД в Подмосковье
Агентство Бизнес Информации07:04