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РИА Новости
РИА Новости

Правительство выделило на ЦКАД еще 16 миллиардов рублей

Правительство РФ утвердило выделение дополнительных 15,76 миллиарда рублей из бюджета на строительство Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье, за счет этого и дополнительных вложений инвесторов в рамках концессий весь проект подорожал с 320,6 до 341,2 миллиарда рублей, следует из распоряжения кабмина.В источнике
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News.ru

На строительство ЦКАД власти выделили ещё 20 млрд рублей

News.ru09:17
Rambler News Service

Проект строительства ЦКАД подорожал еще на 20 млрд рублей

Rambler News Service08:40
РБК

Проект ЦКАД подорожал еще на 20 млрд руб

РБК08:09
Будущее России. Национальные проекты

Кабмин может выделить дополнительно до 15,76 млрд рублей на строительство ЦКАД

Будущее России. Национальные проекты07:47
Агентство Бизнес Информации

Власти согласовали очередное подорожание строительства ЦКАД в Подмосковье

Агентство Бизнес Информации07:04
ТАСС

Кабмин утвердил выделение дополнительных бюджетных 15,76 млрд рублей на строительство ЦКАД

ТАСС06:22
РИА Новости

Правительство выделило на ЦКАД еще 16 миллиардов рублей

РИА Новости05:49

Центробанк впервые начнет публиковать прогноз по ключевой ставке

«Для повышения прозрачности и четкости коммуникации относительно перспектив денежно-кредитной политики Банк России планирует начать публикацию траектории ключевой ставки в рамках своего макроэкономического прогноза», — сказано в документе.
РБК08:26
1

Результаты исследования по Навальному направили из МИД ФРГ в ОЗХО

Ранее в среду постпред России при ОЗХО Александр Шульгин сообщал «Интерфаксу», что Москва готова к сотрудничеству с международной организацией, если Берлин пришлет туда материалы по ситуации с Навальным.
Известия08:19
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В Москве отменят карантин для больных ОРВИ при отсутствии коронавируса

Власти Москвы отменят обязательный карантин для больных ОРВИ, которые сдали отрицательный тест на коронавирус, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомости09:55
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Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» из Флориды одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря голу российского нападающего Никиты Кучерова.
Известия00:34
1

Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины

Центр Гамалеи представил в журнал The Lancet полноразмерный клинический протокол исследования вакцины "Спутник V", заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе центра Гамалеи Денис Логунов.
РИА Новости06:01
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Тост ответил на вопрос о возможной замене Квята на Цуноду

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост в интервью F1-Insider ответил на вопрос, может ли команда заменить россиянина Даниила Квята, который показывает слабые результаты в нынешнем сезоне, на пилота молодёжной программы «Ред Булл» гонщика Формулы-2 Юки Цуноду.
Чемпионат02:00