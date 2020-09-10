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РИА Новости
РИА Новости

Правительство выделило на ЦКАД еще 16 миллиардов рублей

Правительство РФ утвердило выделение дополнительных 15,76 миллиарда рублей из бюджета на строительство Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье, за счет этого и дополнительных вложений инвесторов в рамках концессий весь проект подорожал с 320,6 до 341,2 миллиарда рублей, следует из распоряжения кабмина.В источнике
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Rambler News Service

Проект строительства ЦКАД подорожал еще на 20 млрд рублей

Rambler News Service08:40
РБК

Проект ЦКАД подорожал еще на 20 млрд руб

РБК08:09
Будущее России. Национальные проекты

Кабмин может выделить дополнительно до 15,76 млрд рублей на строительство ЦКАД

Будущее России. Национальные проекты07:47
Агентство Бизнес Информации

Власти согласовали очередное подорожание строительства ЦКАД в Подмосковье

Агентство Бизнес Информации07:04
ТАСС

Кабмин утвердил выделение дополнительных бюджетных 15,76 млрд рублей на строительство ЦКАД

ТАСС06:22
РИА Новости

Правительство выделило на ЦКАД еще 16 миллиардов рублей

РИА Новости05:49

В Минздраве половину суицидов в России связали с потреблением алкоголя

«Если говорить об исследованиях, которые проводились в нашей стране, по оценке российских экспертов, до 50% суицидов в той или иной степени ассоциированы с потреблением алкоголя», — заявил Салагай.
В Минздраве половину суицидов в России связали с потреблением алкоголя
РБК08:53
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СК считает замминистра энергетики организатором хищения 600 млн рублей

Следствие считает заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова организатором хищения в ходе разработки информационной системы ТЭК за 600 млн рублей, сообщает пресс-служба СК.
RT на русском08:46
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Лавров сравнил действия Берлина по Навальному с Солсбери и MH17

Москва, 10 сентября 2020, 13:46 — REGNUM Действия властей Германии в ситуации вокруг блогера Алексея Навального напоминают истории с отравлениями в британском Солсбери и крушением малайзийского Boeing на Украине, заявил 10 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров.
REGNUM06:46
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В Москве не планируют закрывать экономику из-за коронавируса

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов заявил, что городские власти не намерены вновь закрывать экономику столицы из-за коронавируса.
RT на русском08:29
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Четвертый мост в Новосибирске построят на год раньше срока

Четвертый мост через реку Обь в Новосибирске должен быть построен к декабрю 2022 года и введен в эксплуатацию к началу Молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой, который состоится в 2023 году.
Российская газета05:57
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Посол Украины обеспокоен «интеграцией» России и Белоруссии

По словам Кизима, сближение России и Белоруссии началась и, как считает посол Украины, в ближайшее время белорусский президент Александр Лукашенко приедет с визитом в Москву, где, в том числе, будут говорить об интеграции.
REGNUM08:41
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Тост ответил на вопрос о возможной замене Квята на Цуноду

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост в интервью F1-Insider ответил на вопрос, может ли команда заменить россиянина Даниила Квята, который показывает слабые результаты в нынешнем сезоне, на пилота молодёжной программы «Ред Булл» гонщика Формулы-2 Юки Цуноду.
Чемпионат02:00

Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» из Флориды одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря голу российского нападающего Никиты Кучерова.
Известия00:34
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Суд перевел ключевого фигуранта дела Фургала под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Интерфакс07:10
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Адвокат Ефремова Пашаев признал нарушение Кодекса адвокатской этики

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия усмотрела в публичной активности адвоката Эльмана Пашаева нарушения Кодекса этики, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru04:37
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