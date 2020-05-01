Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 500 млн рублей на дополнительные выплаты россиянам, находящимся за границей и не имеющим возможности вернуться в Россию в связи с распространением коронавируса.

Кабмин выделил 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

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