Общество

ПрофильПрофильКабмин выделил 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 500 млн рублей на дополнительные выплаты россиянам, находящимся за границей и не имеющим возможности вернуться в Россию в связи с распространением коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать1,7K

Подробнее о событии

Российское правительство выделило полмиллиарда рублей на выплаты соотечественникам, застрявшим за границей

Эхо Москвы10:30

Правительство РФ выделило 500 млн руб. на дополнительные выплаты россиянам за границей

Агентство Москва02:15

Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

Известия02:33

Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

РИА Новости02:21

Кабмин выделил еще 500 млн руб. на выплаты россиянам за рубежом

РБК03:09

Кабмин выделил 500 млн рублей на дополнительные выплаты россиянам за границей

ТАСС02:03

РФ выделит дополнительные средства россиянам, которые из-за Covid не могут вернуться на родину

Интерфаксвчера в 05:03
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 15:57, Ашберн
Политика

Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом

Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.
Интерфакс 14:49
738
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева сообщила о своей госпитализации

РБК 15:19
2
Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
4,3K
Политика

Путин подписал указ о назначении Белоусова и.о. премьер-министра РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова и.о. премьер-министра.
Аргументы и Факты вчера в 13:02
87
Общество

В Подмосковье ввели «масочный режим»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса.
РИА Новости 11:10
1,2K
Общество

Что делает Смольный, чтобы не платить компенсации медикам

В середине апреля Смольный решил выплачивать следующие суммы, в зависимости от тяжести понесенного медиком ущерба.
МР7.ру 12:15
33
Общество

Маск заявил о намерении продать все свои вещи

Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи.
Известия 15:22
20
Шоу-бизнес

Солистка Little Big Софья Таюрская показала фигуру до похудения

Участница популярной музыкальной группы Little Big продемонстрировала поклонникам, какой была до похудения.
VSE42.RU 29 апреля в 22:10
12
Транспорт

Вестибюли трети станций московского метро будут закрыты с 3 мая

С воскресенья, 3 мая, Московский метрополитен закроет часть вестибюлей еще на 45 станциях, где значительно снизился пассажиропоток в связи с режимом самоизоляции, введенным в условиях распространения коронавируса.
Интерфакс 14:28
228
Общество

Главврач Коммунарки рассказал о новом симптоме коронавируса

Среди симптомов коронавируса у пациентов могут наблюдаться кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Коммерсантъ 15:09
907
Общество

Депутат-перебежчик из КНДР «на 99% уверен» в смерти Ким Чен Ына

Сбежавший из Северной Кореи депутат Верховного народного собрания Цзи Сон Хо заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын с "вероятностью в 99%" умер в минувшие выходные после операции на сердце.
Газета.Ru 10:52
36
Армия и оружие

Стало известно об уничтожении российского танка Т-14 «Армата» в Сирии

Согласно источникам агентства, российские военные перебросили в САР пять танков Т-14 «Армата».
ГЛАС.RU 09:44
2K
Кино

Опубликован тизер сериала «Страна Лавкрафта»

В сети появился трейлер нового сериала под названием «Страна Лавкрафта». Сюжет картины основан на одноимённом романе Мэтта Раффа.
Inc-news.ru 15:19
Общество

В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам

Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM 00:58
220
Общество

Попова считает правильным шагом введение масочного режима в регионах

Регионы России, которые вводят обязательный масочный режим из-за эпидемии коронавируса, поступают правильно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью радио "Комсомольская правда", размещенном в пятницу на сайте вещателя.
ТАСС 12:48
Происшествия

В Узбекистане эвакуировали затопленный после прорыва дамбы поселок

РИА Новости 01:25
11
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
2,1K
Политика

Зеленский передал «пламенный привет» ослабившему карантин мэру Черкасс

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мэру города Черкассы Анатолию Бондаренко.
Московский Комсомолец 12:30
Общество

Россия приближается к важному рубежу в борьбе с коронавирусом

Сегодня, 1 мая, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что очень важно сейчас проявить сознательность и оставаться дома, так как Россия подходит к важнейшему рубежу в борьбе с коронавирусной инфекцией.
RuNews24.ru 08:44
199
Происшествия

Сотрудников Росимущества в Крыму задержали при получении взятки

Фактически, как отмечают следователи, чиновники получили взятку за свои непосредственные обязанности.
Вести.Ru 09:09
50
Политика

Собянин прокомментировал сообщение о заражении Мишустина коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 30 апреля, прокомментировал заражение премьер-министра России Михаила Мишустина коронавирусом.
Известия вчера в 13:20
1,2K
Общество

Блогер из Китая назвал любимое блюдо воинственного народа России

По сравнению с Китаем, в России меньше любят рис, а вот мясо, алкоголь, хлеб и сладости очень уважают — воинственный русский народ эти продукты ест в огромном количестве, пишет автор.
Народные новости 13:52
3
Общество

В Роспотребнадзоре допускают ужесточение ограничений после 12 мая

Режим ограничений, введенный в России из-за опасности распространения коронавируса, может быть ужесточён после 12 мая, если граждане не будут ответственно относиться к нему на праздниках.
Национальная служба новостей 05:58
1,9K
Здоровье

Глава РД посетил Республиканскую больницу восстановительного лечения

Minmol.ru 13:29
2
Общество

Фото: Кошка сама принесла котенка в больницу и получила помощь

Bored Panda Кошка сама принесла котенка в больницу в турецком Стамбуле.
РЕН ТВ 09:16
3
Спорт

WADA завершило расследование допинговых проб московской лаборатории

Результаты расследования переданы международным федерациям, которые занимаются организацией крупных соревнований.
Говорит Москва вчера в 13:36
1
Финансы

Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб

Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года.
РБК вчера в 11:58
1
Общество

Названы лидеры Подмосковья по числу заражений коронавирусом

По данным подмосковного оперштаба, Одинцово и Люберцы остаются в лидерах по числу заражений коронавирусом COVID-19 в Московской области.
Московский Комсомолец 14:23
Происшествия

За здоровье жены. Сжег под Пикалево новый Мерседес и убил обоих

Узнав, что бухгалтер, опасаясь кризиса, забрала деньги из банка, пошел на двойное убийство. 47news передает, как он обвинял свою же жертву.
47 новостей 14:50
Армия и оружие

Террористы обстреляли населённый пункт в сирийской провинции Идлиб

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв сообщил, что террористическая организация «Джебхат Ан-Нусра»* совершила обстрел в сирийской провинции Идлиб.
RT на русском 15:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное