Общество
Взгляд.руПравительство выделило на выплаты россиянам за рубежом 500 млн рублей
Накануне Мишустин заявил, что российское правительство выделит дополнительные средства на поддержку россиян за рубежом, которые не могут вернуться на родину на фоне ситуации с коронавирусом. Сообщалось, что с 20 марта по 21 апреля более 170 тыс. граждан России вернулись на родину.
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Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
РИА Новости вчера в 09:02
Авто
В РФ продается электрическая Lada за 1 миллион рублей
Редкую машину 2012 года выпуска оценили в 1 100 000 рублей, то есть даже дороже, чем она стоила новой восемь лет назад.
Автоновости дня 04:39
Общество
В Испании задержан экс-депутат Госдумы России
Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:47
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о всплеске заражений коронавирусом
За последние два дня в России наблюдается всплеск числа заразившихся коронавирусом.
Lenta.ru 13:09
Политика
В Кремле заявили об отсутствии данных о состоянии Ким Чен Ына
RT на русском 13:29
Шоу-бизнес
Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском вчера в 19:18
Общество
В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили еще один симптом
У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости 12:33
Общество
На Ставрополье после гибели посевов ввели режим ЧС
"Режим чрезвычайной ситуации вводится в связи с гибелью и повреждением посевов сельскохозяйственных культур от почвенной засухи на территориях Благодарненского и Петровского округов, Арзгирского и Туркменского районов и в результате комплекса неблагоприятных погодных явлений на территориях Нефтекумского городского округа, Левокумского и Новоселицкого районов", - говорится в тексте документа.
ТАСС 08:47
Политика
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
Экономика
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников
Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 02:18
Общество
Названы самые COVID-инфицированные города Подмосковья
Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области назвал города, в которых зарегистрировано больше всего случаев заражения новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 14:09
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС вчера в 13:18
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Газета.Ru 09:03
Транспорт
Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют
Вестибюли еще 45 станций Московского метрополитена временно закроют с 3 мая в связи с низкой нагрузкой.
Вечерняя Москва 14:26
Общество
Глава Минздрава заявил о важном рубеже борьбы с коронавирусом
Россия подходит к «важнейшему рубежу» борьбы с коронавирусной инфекцией, считает министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РБК 08:59
Политика
Песков: здоровье Путина охраняют на максимальном уровне
Охрана здоровья президента России Владимира Путина обеспечивается на максимальном уровне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 11:30
Космос
НАСА продолжает переговоры с Роскосмосом о покупке места на «Союзе»
НАСА продолжает переговоры с Роскосмосом о покупке дополнительного места на корабле "Союз" для отправки одного астронавта на МКС осенью 2020 года, - сообщил глава ведомства Джим Брайденстайн.
Российская газета 12:04
Общество
Илон Маск хочет продать почти все имущество
Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что продаст почти все свои вещи.
Коммерсантъ 14:02
Политика
Власти США хотят наказать Китай за пандемию коронавируса
По сообщению канала CNN, власти США решили действовать по принципу "око за око" и ввести санкции против Китайской Народной Республики в качестве наказания за пандемию коронавируса.
Территория новостей 05:35
Футбол
Сезон в АПЛ, вероятно, будет доигран на нейтральных стадионах
Сообщается, что в случае если сезон будет возобновлён, игры чемпионата, вероятно, состоятся на нейтральных аренах без зрителей.
Metaratings 28 апреля в 16:54
Политика
Попова: Мишустин всё время находится на связи
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru заявила, что премьер-министр России Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, всё время находится на связи.
RT на русском 13:17
Здоровье
Проценко рассказал о значении выхода на плато по коронавирусу
Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко предостерег от напрасных надежд на то, что эпидемия коронавируса выходит на плато.
РИА Новости 14:18
Общество
Фото: Кошка сама принесла котенка в больницу и получила помощь
Bored Panda Кошка сама принесла котенка в больницу в турецком Стамбуле.
РЕН ТВ 09:16
Общество
В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу
Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
Здоровье
На Кубани коронавирусом заразился годовалый ребенок
В Краснодаре заболели 14 человек, среди них - четырехлетний ребенок. В Сочи зафиксировано девять заражений, одно - у 14-летнего подростка.
Российская газета 06:33
Гаджеты
Опубликованы первые фото с камеры Google Pixel 4A: результат интригует
Источник сравнил опубликованные снимки с фотографиями, сделанными на 48-Мп камеру Xiaomi Redmi Note 7.
3DNews 13:13
Здоровье
Аномальное свертывание крови может вести к смерти при COVID-19
Значительная часть пациентов с новой коронавирусной инфекцией умирает из-за аномального свертывания крови, выяснили ученые Ирландского центра сосудистой биологии и Королевского колледжа хирургов в Ирландии.
Газета.Ru 12:36
Фигурное катание
Японцы призвали Медведеву покинуть их страну из-за нарушения карантина
Японские поклонники фигурного катания возмутились поведением российской фигуристки Евгении Медведевой, обвинив ее в безответственности во время режима самоизоляции.
Матч ТВ вчера в 05:18
Общество
В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам
Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM 00:58