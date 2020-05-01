Накануне Мишустин заявил, что российское правительство выделит дополнительные средства на поддержку россиян за рубежом, которые не могут вернуться на родину на фоне ситуации с коронавирусом. Сообщалось, что с 20 марта по 21 апреля более 170 тыс. граждан России вернулись на родину.

Правительство выделило на выплаты россиянам за рубежом 500 млн рублей

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