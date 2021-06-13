Правительство выделило на борьбу с лесными пожарами более 2,7 млрд рублей
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 2,7 млрд рублей на борьбу с лесными пожарами в регионах. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба правительства РФ.В источнике
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