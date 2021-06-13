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Правительство выделило на борьбу с лесными пожарами более 2,7 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 2,7 млрд рублей на борьбу с лесными пожарами в регионах. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба правительства РФ.В источнике

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Борьба с лесными пожарами, кешбэк за детский отдых, ситуация с коронавирусом в России

RT на русскомвчера в 12:17

Правительство выделило дополнительные 2,7 млрд руб. на борьбу с пожарами

ИА Красная Веснавчера в 05:35

Мишустин выделил деньги на борьбу с лесными пожарами в регионах

Octagon.Mediaвчера в 06:26

Власти выделили дополнительные средства на борьбу с лесными пожарами

Молвавчера в 05:38

Правительство выделит еще 2,7 миллиарда на борьбу с лесными пожарами в регионах

NEFTвчера в 06:30

Правительство выделило на борьбу с лесными пожарами более 2,7 млрд рублей

ТАССвчера в 05:20

Правительство выделило еще более 2,7 миллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами

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