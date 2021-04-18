Правительство выделило на поддержку агрокомплекса более 2 млрд рублей
На поддержку птицеводческих предприятий из резервного фонда выделят 1 млрд руб. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Также подписано распоряжение о выделении 1,02 млрд руб. на нужды рыбохозяйственного комплекса.В источнике
С чего всё началось
15 апреля премьер-министр Михаил Мишустин провел заседание
Правительства РФ, в ходе которого Минсельхозом России были представлены проекты распоряжений о дополнительном финансировании отрасли птицеводства и рыбохозяйственного комплекса.
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На поддержку российского птицеводства дополнительно будет выделено 1 млрд руб
Финмаркет15 апреля в 06:15