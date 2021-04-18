На поддержку птицеводческих предприятий из резервного фонда выделят 1 млрд руб. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Также подписано распоряжение о выделении 1,02 млрд руб. на нужды рыбохозяйственного комплекса.

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С чего всё началось 15 апреля премьер-министр Михаил Мишустин провел заседание Правительства РФ, в ходе которого Минсельхозом России были представлены проекты распоряжений о дополнительном финансировании отрасли птицеводства и рыбохозяйственного комплекса. АК&М 15 апреля в 10:57