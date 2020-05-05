Экономика
Капитал страныПравительство выделило регионам 2 млрд рублей на поддержку МСБ
Уточняется, что эти средства будут направлены российским регионам на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу (МСБ) из-за ухудшения ситуации на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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с чего всё началось
Правительство выделило 2 млрд руб. из резервного фонда на субсидии регионам в 2020 году для оказания мер поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19, следует из распоряжения правительства.Коммерсантъвчера в 09:30
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 19:21, Ашберн
Общество
В Швеции раскрыли две главные меры борьбы с коронавирусом
Эпидемиолог, советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Юхан Гизеке в интервью РБК рассказал, что власти страны в борьбе с коронавирусной инфекцией опирались на меры, польза которых научно обоснована.
РИА Новости 05:34
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
Энергетика
Минфин прогнозирует в 2020 году цену на нефть около $30 за баррель
Министерство финансов РФ прогнозирует в 2020 году цену на нефть в среднем около 30 долларов за баррель, в 2021 году показатель будет немного выше, заявил глава ведомства Антон Силуанов.
РИА Новости 17:29
Общество
Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса
Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса.
REGNUM 07:20
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Происшествия
Пленница скопинского маньяка рассказала о своей жизни
Областная Рязанская Газета вчера в 09:57
Здоровье
В Омске уволился главврач больницы, где ввели карантин
В Омске уволился Георгий Соболев - главврач городской больницы №1, где было выявлено 16 случаев коронавируса COVID-19 и введен карантин.
Газета.Ru 15:29
Политика
Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса.
Известия вчера в 07:00
Политика
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости 13:16
Здоровье
Доктор Мясников призвал не ложиться в больницу с температурой
Если вы стоите или сидите — вам в больнице делать нечего.
REGNUM вчера в 08:38
Политика
Глава Пентагона заявил о непричастности США к событиям в Венесуэле
США непричастны к попытке переворота в Венесуэле, заявил журналистам глава Пентагона Марк Эспер.
РИА Новости 15:50
Общество
Кадыров потребовал наказывать жителей Чечни за видеосъемку задержаний
Кавказский узел вчера в 19:28
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале
Федеральный канал покажет продолжение популярного сериала «Диверсант». Об этом стало известно EVO-RUS.COM.
Evo-rus.com 03 мая в 02:57
Общество
Рошаль назвал оптимизацию здравоохранения неэффективной в условиях ЧС
Оптимизация здравоохранения в РФ неэффективна в условиях чрезвычайных ситуаций, считает сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости 08:31
Игры
Финальная версия The Last of Us: Part II ушла в печать
Чемпионат 04:57
Энергетика
Цена нефти марки Brent выросла более чем на 5%
РБК вчера в 16:54
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил военными мерами против армии Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет закрывать глаза ан нападения правительственной армии Сирии и террористов на северо-восточные регионы страны.
Москва 24 вчера в 15:40
Общество
ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён
Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
Авто
KIA Optima GT заметили на дорогах общего пользования
CarsWeek.ru 07:14
Происшествия
Бывший офицер СКР Ламонов вышел из колонии по УДО
Бывший заместитель главы управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Александр Ламонов условно-досрочно освобожден (УДО) из колонии.
Коммерсантъ 16:52
Армия и оружие
Российская армия до конца года получит 35 самоходных гаубиц «Мста - СМ»
Артиллерийские части российской армии получат в этом году три с половиной десятка самоходных гаубиц 2С19М2 "Мста - СМ" с автоматизированной системой управления.
Российская газета 11:44
Авто
Стремительный разгон 1750-сильной SSC Tuatara выложили в Сеть
Компания SSC North America из США работала над своим концептом Tuatara почти десять лет и её труды не пропали даром.
Car.ru 03:07
Шоу-бизнес
Скандал с сыном Плющенко и Рудковской разбил шоу-бизнес на два лагеря
В шоу-бизнесе полыхнул очередной громкий скандал, который особенно неприятен тем, что в него втянут ребенок – сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр.
Московский Комсомолец 11:13
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Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
РИА Новости 11:14
Происшествия
В Арабских Эмиратах загорелся небоскреб
Сильный пожар произошел вечером 5 мая в одном из небоскребов в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах.
Вести.Ru 15:49