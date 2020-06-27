с чего всё началось

Правительство одобрило выделение Минфину средств на выплаты по десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет. Об этом сообщается на сайте кабмина. Как подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин, на эти цели планируется выделить более 270 миллиардов рублей.

Правительство выделило средства для выплат на детей до 16 лет

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