Общество

РИА НовостиРИА НовостиПравительство выделило средства для выплат на детей до 16 лет

Правительство одобрило выделение Минфину средств на выплаты по десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет. Об этом сообщается на сайте кабмина. Как подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин, на эти цели планируется выделить более 270 миллиардов рублей.
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с чего всё началось
Принять проект распоряжения о выделении Минфину из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований на осуществление единовременной выплаты в размере 10 000 рублей гражданам РФ на каждого ребёнка в возрасте до 16 лет, — говорится
 в перечне решений, принятых на заседании правительства 25 июня.
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Происшествия

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Финансы

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Происшествия

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Экономика

Вкладчики изменили сберегательную тактику

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Политика

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От коронавируса в Югре скончались ещё три человека

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Политика

Трамп подписал указ о защите памятников в США от вандалов

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Авто

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С 1 июля 2020 года в силу вступят три новых изменения для водителей, во первых это запрет на импорт праворульной техники категорий M2 и M3 — строительных машин, грузовиков с манипуляторами, микроавтобусов и пассажирских автобусов.
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Политика

Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях

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Председатель УИК на голосовании по поправкам выиграла квартиру в Омске

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«Динамо» сыграет с ЦСКА основным составом

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МИД опроверг причастность России к убийству военных США в Афганистане

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ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 19,49% за два дня

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NASA показало закаты на других планетах

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