Правительство выделило средства для выплат на детей от трех до семи лет
Правительство России одобрило выделение средств регионам и Байконуру на выплаты детям в возрасте от трех до семи лет, сообщается на сайте кабмина. Субсидии на софинансирование расходов регионам предоставит Минтруд. В 2020 году ведомству выделят из резервов 34,3 миллиарда рублей.В источнике
С чего всё началось
28 августа премьер Михаил Мишустин подписал постаноление о выделении Минтруду России из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление в 2020 году субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г.Байконура на софинансирование их расходных обязательств по финансовому обеспечению осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, пишет сайт Правительства РФ
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