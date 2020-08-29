Правительство выделило средства для выплат на детей от трех до семи лет

Профиль 13

Правительство России одобрило выделение средств регионам и Байконуру на выплаты детям в возрасте от трех до семи лет, сообщается на сайте кабмина. Субсидии на софинансирование расходов регионам предоставит Минтруд. В 2020 году ведомству выделят из резервов 34,3 миллиарда рублей.