Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПравительство выделило три миллиарда рублей на выплаты медикам

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о выделении из резервного фонда правительства 3,1 млрд рублей на выплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
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Правительство выделило 50 млрд рублей на доплаты медикам

Национальная служба новостейвчера в 04:11

Правительство выделило 3,1 млрд рублей для выплат медработникам в связи с коронавирусом

ТАСС07:45

Правительство выделило 3,1 млрд рублей на выплаты медицинским работникам

Говорит Москва07:43

На дополнительные выплаты медработникам выделили 3,1 млрд рублей

Взгляд.ру07:29

Правительство выделило более 3 млрд рублей для выплат медработникам

Москва 2408:01

Правительство выделило более 45 млрд руб на выплаты медикам

vtomske.ruвчера в 03:55

На дополнительные выплаты медикам правительство выделило более 45 миллиардов рублей

Тагильский рабочийвчера в 03:48
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Политика

Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Госдума на заседании во вторник, 14 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны.
RT на русском 08:20
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Здоровье

Попова назвала процент бессимптомных пациентов с коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что свыше 40 процентов зараженных коронавирусом из числа новых пациентов не имеют симптомов инфекции.
Моя Москва.онлайн 04:06
1K
Шоу-бизнес

По-прежнему в тяжелом состоянии: подробности о здоровье Бабкиной

Народная артистка России Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии, она подключена к аппарату искусственной вентиляции.
Вести.Ru 08:43
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Общество

Жителям Кузбасса запретили выезжать из региона

В Кемеровской области жителям запретили выезжать из региона по личным нуждам, кроме как для получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или прямой угрозе жизни и здоровью, а также для погребения близких.
Российская газета 09:56
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Общество

В Омской области запретили массовые мероприятия на Пасху

Сегодня, 14 апреля, главный санитарный врач Омской области Александр Крига издал постановление, вводящее новые ограничительные меры в регионе из-за коронавируса.
РИА ОмскИнформ 08:44
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Происшествия

На Кубани коронавирус подтвердили у пяти человек

Краснодар, 14 апреля 2020, 11:20 — REGNUM Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, об этом 14 апреля сообщили в региональном оперштабе.
REGNUM 04:20
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Общество

Роструд уточнил обязательства по выплатам зарплат на фоне вируса

Работодатели не могут отказаться начислять своим сотрудникам зарплату, ссылаясь на обстоятельства непреодолимой силы из-за ограничений для борьбы с коронавирусом.
РБК 09:45
2K
Политика

На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
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Политика

Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов

Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
3,4K
Общество

В Подмосковье уточнили порядок получения пропусков для передвижения

Власти Московской области уточнили, что оформить пропуск для передвижения на личном и общественном транспорте можно будет в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус» или на сайте госуслуг.
RT на русском 09:45
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Происшествия

Создателем паблика «Омбудсмен полиции» заинтересовалась полиция

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» сообщил, что к нему пришли с обыском. «У меня в квартире обыск, ломают дверь»,— написал он.
REGNUM 02:27
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Экономика

Появилась петиция с требованием отставки Сечина

На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52
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Происшествия

В Севастополе 16 человек проверяются на наличие коронавируса

Севастополь, 14 апреля 2020, 17:25 — REGNUM У мужчины, который ранее приехал в Севастополь из Москвы и предположительно заразил свою мать, пока не подтвердили коронавирус, но, скорее всего, он тоже инфицирован.
REGNUM 10:25
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Экономика

МВФ предрек рост мировой экономики в 2021 году

«Исходя из предположения, что пандемия завершится во второй половине 2020 года, а меры, предпринимаемые странами по всему миру, окажутся эффективными для предотвращения массового банкротства фирм, продолжительной безработицы и глобальных финансовых проблем, мы прогнозируем рост глобальной экономики на 5,8% в 2021 году», — говорится в докладе.
Известия 09:22
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Кино

Состоялся релиз мультфильма Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge

Игромания.ру 09:32
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Политика

Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском вчера в 08:42
4K
Здоровье

Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
ToDay News Ufa вчера в 04:35
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Политика

О здоровье Путина рассказал Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам о том, что Владимир Путин чувствует себя отлично и полностью здоров.
Live24 10:29
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Армия и оружие

В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США

Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.
Интерфакс вчера в 11:47
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Происшествия

В Карелии число зараженных коронавирусом увеличилось до семи человек

Петрозаводск, 14 апреля 2020, 17:38 — REGNUM В Республике Карелия выявили еще три новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
REGNUM 10:38
2
Общество

Крупнейшие рестораторы решили взять спасение отрасли на себя

Подписать декларацию предлагается и рестораторам, и арендодателям.
Ведомости 05:38
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время опубликовала фото

13 апреля Навке исполнилось 45 лет. В честь этого события в Инстаграме Заворотнюк впервые с 31 декабря 2019 появились новые фотографии.
Амур.инфо вчера в 22:25
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Экономика

Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru 12 апреля в 12:49
3,3K
Общество

Названа доля оставшихся без работы из-за коронавируса москвичей

Подсчитана доля москвичей, которые остались без работы из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир».
Lenta.ru 10:45
Здоровье

Коронавирус в Ивановской области за сутки подтвердили у 10 человек

За последние сутки в Ивановской области лабораторно подтверждены 10 новых случаев заражения COVID-19.
Регион online 03:53
22
Армия и оружие

В Ливии войска Фаиза Сарраджа отбили город у Хафтара

Войска Сарраджа отбили этот город у Ливийской национальной армии, возглавляемой Халифой Хафтаром.
REGNUM вчера в 09:48
3
Общество

Китайские медэксперты оценили действия России в борьбе с коронавирусом

Медицинские эксперты из Китая, которые прибыли в Россию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, оценили меры против коронавируса, принятые российскими властями.
RT на русском 10:45
Кино

Появились первые кадры «Дюны» Дени Вильнёва

Игромания.ру 07:16
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Авто

Названы пять производителей нержавеющих автомобилей

Специалисты выделили пять автопроизводителей, продукция которых не подвержена коррозийным процессам.
Тарантас Ньюс 11 апреля в 09:21
162
Здоровье

В подмосковной больнице девять медиков заразились коронавирусом

Как рассказал РБК Микаелян, пациенты с пневмонией и до распространения коронавируса принимались в терапевтическом отделении стационара.
РБК 08:38
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