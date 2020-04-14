Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о выделении из резервного фонда правительства 3,1 млрд рублей на выплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Правительство выделило три миллиарда рублей на выплаты медикам

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