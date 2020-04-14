Коронавирус
Газета.RuПравительство выделило три миллиарда рублей на выплаты медикам
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о выделении из резервного фонда правительства 3,1 млрд рублей на выплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
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На дополнительные выплаты медикам правительство выделило более 45 миллиардов рублей
Тагильский рабочийвчера в 03:48
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Политика
Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Госдума на заседании во вторник, 14 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны.
RT на русском 08:20
Здоровье
Попова назвала процент бессимптомных пациентов с коронавирусом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что свыше 40 процентов зараженных коронавирусом из числа новых пациентов не имеют симптомов инфекции.
Моя Москва.онлайн 04:06
Шоу-бизнес
По-прежнему в тяжелом состоянии: подробности о здоровье Бабкиной
Народная артистка России Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии, она подключена к аппарату искусственной вентиляции.
Вести.Ru 08:43
Общество
Жителям Кузбасса запретили выезжать из региона
В Кемеровской области жителям запретили выезжать из региона по личным нуждам, кроме как для получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или прямой угрозе жизни и здоровью, а также для погребения близких.
Российская газета 09:56
Общество
В Омской области запретили массовые мероприятия на Пасху
Сегодня, 14 апреля, главный санитарный врач Омской области Александр Крига издал постановление, вводящее новые ограничительные меры в регионе из-за коронавируса.
РИА ОмскИнформ 08:44
Происшествия
На Кубани коронавирус подтвердили у пяти человек
Краснодар, 14 апреля 2020, 11:20 — REGNUM Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, об этом 14 апреля сообщили в региональном оперштабе.
REGNUM 04:20
Общество
Роструд уточнил обязательства по выплатам зарплат на фоне вируса
Работодатели не могут отказаться начислять своим сотрудникам зарплату, ссылаясь на обстоятельства непреодолимой силы из-за ограничений для борьбы с коронавирусом.
РБК 09:45
Политика
На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
Общество
В Подмосковье уточнили порядок получения пропусков для передвижения
Власти Московской области уточнили, что оформить пропуск для передвижения на личном и общественном транспорте можно будет в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус» или на сайте госуслуг.
RT на русском 09:45
Происшествия
Создателем паблика «Омбудсмен полиции» заинтересовалась полиция
Администратор паблика «Омбудсмен полиции» сообщил, что к нему пришли с обыском. «У меня в квартире обыск, ломают дверь»,— написал он.
REGNUM 02:27
Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52
Происшествия
В Севастополе 16 человек проверяются на наличие коронавируса
Севастополь, 14 апреля 2020, 17:25 — REGNUM У мужчины, который ранее приехал в Севастополь из Москвы и предположительно заразил свою мать, пока не подтвердили коронавирус, но, скорее всего, он тоже инфицирован.
REGNUM 10:25
Экономика
МВФ предрек рост мировой экономики в 2021 году
«Исходя из предположения, что пандемия завершится во второй половине 2020 года, а меры, предпринимаемые странами по всему миру, окажутся эффективными для предотвращения массового банкротства фирм, продолжительной безработицы и глобальных финансовых проблем, мы прогнозируем рост глобальной экономики на 5,8% в 2021 году», — говорится в докладе.
Известия 09:22
Кино
Состоялся релиз мультфильма Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge
Игромания.ру 09:32
Политика
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском вчера в 08:42
Здоровье
Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
ToDay News Ufa вчера в 04:35
Политика
О здоровье Путина рассказал Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам о том, что Владимир Путин чувствует себя отлично и полностью здоров.
Live24 10:29
Армия и оружие
В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США
Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.
Интерфакс вчера в 11:47
Происшествия
В Карелии число зараженных коронавирусом увеличилось до семи человек
Петрозаводск, 14 апреля 2020, 17:38 — REGNUM В Республике Карелия выявили еще три новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
REGNUM 10:38
Общество
Крупнейшие рестораторы решили взять спасение отрасли на себя
Подписать декларацию предлагается и рестораторам, и арендодателям.
Ведомости 05:38
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время опубликовала фото
13 апреля Навке исполнилось 45 лет. В честь этого события в Инстаграме Заворотнюк впервые с 31 декабря 2019 появились новые фотографии.
Амур.инфо вчера в 22:25
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru 12 апреля в 12:49
Общество
Названа доля оставшихся без работы из-за коронавируса москвичей
Подсчитана доля москвичей, которые остались без работы из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир».
Lenta.ru 10:45
Здоровье
Коронавирус в Ивановской области за сутки подтвердили у 10 человек
За последние сутки в Ивановской области лабораторно подтверждены 10 новых случаев заражения COVID-19.
Регион online 03:53
Армия и оружие
В Ливии войска Фаиза Сарраджа отбили город у Хафтара
Войска Сарраджа отбили этот город у Ливийской национальной армии, возглавляемой Халифой Хафтаром.
REGNUM вчера в 09:48
Общество
Китайские медэксперты оценили действия России в борьбе с коронавирусом
Медицинские эксперты из Китая, которые прибыли в Россию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, оценили меры против коронавируса, принятые российскими властями.
RT на русском 10:45
Кино
Появились первые кадры «Дюны» Дени Вильнёва
Игромания.ру 07:16
Авто
Названы пять производителей нержавеющих автомобилей
Специалисты выделили пять автопроизводителей, продукция которых не подвержена коррозийным процессам.
Тарантас Ньюс 11 апреля в 09:21
Здоровье
В подмосковной больнице девять медиков заразились коронавирусом
Как рассказал РБК Микаелян, пациенты с пневмонией и до распространения коронавируса принимались в терапевтическом отделении стационара.
РБК 08:38