Экономика
ТАССКабмин выделит 10 млрд рублей на льготы по кредитам для АПК
Правительство России выделит 10 млрд рублей на льготы по кредитам предприятиям агропромышленного комплекса (АПК). Об этом заявил в понедельник председатель правительства России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
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Политика
Песков заявил об отсутствии вакцины от коронавируса у Путина
Москва, 20 июля 2020, 13:08 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин ещё не делал прививку от коронавируса.
REGNUM 06:08
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован.
ТАСС 05:48
Политика
Вышедший из колонии вор в законе Паштет пообещал навести порядок в Белоруссии
В Белоруссии недавно освободившийся из колонии 38-летний Павел Алексеевич, известный в криминальных кругах как вор в законе Паштет, пообещал навести порядок в теневом секторе государства.
Lenta.ru 05:43
Армия и оружие
В Иране казнили обвиняемого в шпионаже на ЦРУ
Власти Ирана казнили некоего Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже на ЦРУ и Моссад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Российская газета 02:32
Космос
NASA потратило $16,7 млрд на разработку корабля Orion
REGNUM 17 июля в 04:04
Политика
В Польше задержан экс-министр транспорта по подозрению в коррупции
В Польше задержали бывшего польского министра транспорта Славомира Новака по подозрению в коррупции, отмывании денег и организации преступной группы, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 05:44
Кино
Умер режиссер «Приключений Незнайки» Александр Боголюбов
«На 87-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Боголюбова Александра Акимовича», — говорится в сообщении на сайте Союза композиторов России.
BFM.ru 06:36
Происшествия
Пираты похитили с борта танкера в Гвинейском заливе семерых россиян
Как объявила 18 июля компания Alison Management, в управлении которой находится подвергшийся нападению танкер, пираты взяли в заложники в Гвинейском заливе с борта танкера Curacao Trader 13 членов экипажа, состоявшегося из 19 граждан России и Украины.
ТАСС 06:09
Единоборства
Глава UFC: Нурмагомедов проведет следующий бой в октябре в Абу-Даби
Президент UFC Дана Уайт на вопрос журналистов о следующих боях заявил, что первый бой российского чемпиона Хабиба Нурмагомедова после пандемии коронавируса пройдет в октябре в полюбившемся всем городе Абу-Даби.
CT news 06:11
Футбол
«Локомотив» и «Краснодар» интересуются одним из лучших бомбардиров РПЛ
Московский «Локомотив» и «Краснодар» интересуются одним из лучших бомбардиров нынешнего сезона РПЛ – форвардом «Арсенала» Евгением Луценко, сообщает «Спорт-Экспресс».
BetOn 06:17
Здоровье
Доктор Мясников назвал нормой потребления три чашки кофе в день
Как сообщает ToDay News Ufa, кофе не может быть вредным для цвета лица, гипертонии, аритмии.
ToDay News Ufa 18 июля в 15:57
Экономика
Акции компаний по производству перчаток обогнали Tesla по темпам роста
Стоимость акций малайзийских компаний по производству резиновых и латексных перчаток выросла в этом году сильнее, чем Tesla, пишет Bloomberg.
РБК вчера в 20:12
Политика
Лукашенко назначил первого за 12 лет посла в США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил впервые после 12-летнего перерыва посла в США.
Lenta.ru 05:45
Здоровье
Более 50 жителей Саратовской области умерли от коронавируса
Как сообщил первый заместитель регионального министра здравоохранения Станислав Шувалов, на данный момент от коронавируса скончался 51 житель региона.
Saratovnews 05:42
Общество
Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности статс-секретаря - заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Российская газета 05:22
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе россияне, воспитывающие детей, смогут получить целых три детских пособия. Это меры господдержки на время пандемии коронавируса.
ToDay News Ufa 00:20
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт 19 июля не подтвердила слухи о том, что глава государства госпитализирован.
Известия вчера в 14:08
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
Здоровье
На пике. Заболеваемость коронавирусом в Алтайском крае пока не падает
В Алтайском крае в последние две недели продолжают держаться высокие цифры ежедневного прироста зараженных.
Аргументы и Факты - Алтай 05:17
Автоспорт
Red Bull пригрозили сделать копию своей машины для AlphaTauri
Autosport.com.ru 05:05
Общество
В России заработала программа господдержки перевода машины на газ
В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование.
РБК 01:31
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Политика
В Кремле оценили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Россия надеется на скорейшее урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном, это позволит нормализовать эмоциональный фон выходцев из этих стран в РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:54
Общество
Генпрокуратура России признала нежелательными 6 американских НКО
Генпрокуратура России признала нежелательными шесть американских НКО и одну британскую.
Известия 06:45
Транспорт
Трассу «Таврида» расширили до 4 полос от Керчи до Симферополя
Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров.
РИА Новости 03:56