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Ведомости
Ведомости

Правительство выделит 1,7 млрд рублей на детские выплаты

Правительство в ходе заседания обсудит выделение более 1,7 млрд руб. на выплаты на третьих и последующих детей в возрасте младше трех лет, заявил премьер Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, которое транслировала «Россия 24».В источнике
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Комсомольская правда

Мишустин: Правительство выделит дополнительные 35 млрд рублей на поддержку безработных в этом году

Комсомольская правда06:17
Российская газета

Мишустин выделит дополнительно 35 млрд рублей на поддержку безработных

Российская газета05:38
РИА Новости

В России продлили коронавирусные выплаты соцработникам и безработным

РИА Новости06:04
Ведомости

Мишустин выделит еще 35 млрд рублей на поддержку безработных

Ведомости06:53
ТАСС

Правительство направит дополнительные средства на проведение вакцинации от гриппа

ТАСС06:09
Газета.Ru

Кабмин выделил еще 35 млрд рублей на поддержку безработных из-за пандемии россиян

Газета.Ru05:24
Интерфакс - Россия

Более 30 млрд рублей выделят дополнительно на поддержку россиян, потерявших работу из-за пандемии

Интерфакс - Россия05:13

Посол РФ подарил Лукашенко старую карту с Белоруссией в составе России

Российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и подарил ему карту Российской империи XIX века, в состав которой тогда входила территория республики.
Ruposters.ru08:50
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Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Бывшего схиигумена Сергия (Романова), который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, отлучили от церкви, потому что он сам поставил себя вне общения с ней, написал в Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Газета.Ru07:22
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СК считает замминистра энергетики организатором хищения 600 млн рублей

Следствие считает заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова организатором хищения в ходе разработки информационной системы ТЭК за 600 млн рублей, сообщает пресс-служба СК.
RT на русском08:46
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Лавров сравнил действия ФРГ по Навальному с расследованием по MH17

Глава МИД заявил журналистам, что высказывания со стороны Запада о сотрудничестве с Россией по расследованию ситуации не вызывают доверия Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания министров иностранных дел ШОС заявил, что поведение Германии в рамках дела по Навальному, напоминает расследование трагедии, связанной с малайзийским Boeing в 2014 году над Украиной.
Моя Москва.онлайн08:01
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Центробанк впервые начнет публиковать прогноз по ключевой ставке

«Для повышения прозрачности и четкости коммуникации относительно перспектив денежно-кредитной политики Банк России планирует начать публикацию траектории ключевой ставки в рамках своего макроэкономического прогноза», — сказано в документе.
РБК08:26
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Экс-главу офиса Зеленского вызвали на допрос из-за заявлений по Крыму

Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос бывшего главу офиса президента Андрея Богдана после заявлений о якобы существующих договоренностях с РФ по статусу Крыма и авиасообщению с Россией, сообщила в четверг пресс-служба бюро.
РИА Новости08:46
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Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUM23:25
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Учёные считают, что парацетамол делает людей более рисковыми

Исследование ученых из Университета Огайо (США) показало, что привычный для многих парацетамол, который часто помогает миллионам людей справляться с головной болью и снижает температуру, также может побуждать их к риску.
Live24вчера в 15:01
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Посол Украины обеспокоен «интеграцией» России и Белоруссии

Межа Александр Горбаруков © ИА REGNUM По словам Кизима, сближение России и Белоруссии началась и, как считает посол Украины, в ближайшее время белорусский президент Александр Лукашенко приедет с визитом в Москву, где, в том числе, будут говорить об интеграции.
REGNUM08:41
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Минеев победил Ермекова на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова

Владимир Минеев, являющийся российским бойцом в смешанных единоборствах, сумел стать чемпионом Fight Nights Global в средней весовой категории Его оппонентом был казахский спортсмен Даурен Ермеков.
Честный рейтинг букмекеров03:36
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