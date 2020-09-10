Правительство выделит 1,7 млрд рублей на детские выплаты
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Правительство в ходе заседания обсудит выделение более 1,7 млрд руб. на выплаты на третьих и последующих детей в возрасте младше трех лет, заявил премьер Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, которое транслировала «Россия 24».В источнике
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