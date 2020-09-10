Меркель рассказала о первой мысли после падения Берлинской стены

В 2019 году на мероприятии, посвященном 30-летию падения Берлинской стены, Меркель рассказала, что если бы разделение на ГДР и ФРГ сохранилось, то она бы после выхода на пенсию отправилась в путешествие по Америке, чтобы «увидеть скалистые горы и услышать Брюса Спрингстина».