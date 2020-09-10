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Ведомости
Ведомости

Правительство выделит 1,7 млрд рублей на детские выплаты

Правительство в ходе заседания обсудит выделение более 1,7 млрд руб. на выплаты на третьих и последующих детей в возрасте младше трех лет, заявил премьер Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, которое транслировала «Россия 24».В источнике
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РИА Новости

Правительство выделит Адыгее 118 миллионов рублей на выплаты безработным

РИА Новости14:38
Российская газета

Мишустин выделит дополнительно 35 млрд рублей на поддержку безработных

Российская газета05:38
ТАСС

Правительство направит дополнительные средства на проведение вакцинации от гриппа

ТАСС06:09
Ведомости

Мишустин выделит еще 35 млрд рублей на поддержку безработных

Ведомости06:53
Комсомольская правда

Мишустин: Правительство выделит дополнительные 35 млрд рублей на поддержку безработных в этом году

Комсомольская правда06:17
Газета.Ru

Кабмин выделил еще 35 млрд рублей на поддержку безработных из-за пандемии россиян

Газета.Ru05:24
Интерфакс - Россия

Более 30 млрд рублей выделят дополнительно на поддержку россиян, потерявших работу из-за пандемии

Интерфакс - Россия05:13

Жданов: Бутылка, которую бросили в новосибирский офис ФБК, содержала отравляющее вещество

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил, что бутылка, которую неизвестные забросили в новосибирский офис ФБК, содержала отравляющее химическое вещество, передает Эхо Москвы .
Znak.com14:47

Меркель рассказала о первой мысли после падения Берлинской стены

В 2019 году на мероприятии, посвященном 30-летию падения Берлинской стены, Меркель рассказала, что если бы разделение на ГДР и ФРГ сохранилось, то она бы после выхода на пенсию отправилась в путешествие по Америке, чтобы «увидеть скалистые горы и услышать Брюса Спрингстина».
Известия14:17

Первая ЗРС С-300В4 поступила на вооружение ракетного соединения ВВО

Зенитное ракетное соединение Восточного военного округа (ВВО) в Еврейской автономной области стало первым на Дальнем Востоке, которое получило новейшую зенитную ракетную систему (ЗРС) на гусеничной базе С-300В4, сообщили в пресс-службе ВВО.
Газета.Ruвчера в 06:01
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Помпео оценил санкции США против граждан России

Госсекретарь США Майк Помпео, комментируя ввод санкций против российских граждан, заявил, что Соединенные Штаты посылают другим государствам сигнал о том, что не будут терпеть попыток вмешательства в свои президентские выборы.
Газета.Ru14:43

Глава района в Челябинской области заявил о нападении на него

"Заявление [о нападении] зарегистрировано, в настоящее время по данному факту проводится проверка", - сообщили в пресс-службе в ответ на вопрос о том, поступало ли от главы Кусинского района Юрия Лысякова заявление о нападении.
ТАСС07:35
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Лукашенко разрешил силовикам нарушать законы ради спасения страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что силовые ведомства могут принимать самые жесткие меры ради "спасения государства" - в том числе такие, которые находятся вне рамок правового поля.
Труд09:12
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Адвокат Ефремова Пашаев признал нарушение Кодекса адвокатской этики

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия усмотрела в публичной активности адвоката Эльмана Пашаева нарушения Кодекса этики, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru04:37
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