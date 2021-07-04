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Общество

Правительство выделит 1,8 млрд руб. на снижение выбросов в регионах

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительном бюджетном финансировании борьбы с загрязнением окружающей среды в регионах.
Коммерсантъ
Регионы смогут получить субсидии на покупку экологичных видов общественного транспорта, а также строительство или ремонт необходимой для этого инфраструктуры — троллейбусных линий, трамвайных путей и депо, говорится в сообщении.
Коммерсантъ
Уточняется, что вместе с этим финансирование будет выделяться на строительство и реконструкцию теплотрасс и систем горячего водоснабжения.
RT на русском
В постановлении указано, что региональные мероприятия по снижению вредных выбросов могут полностью финансироваться за счёт федеральных средств.
RT на русском

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Правительство выделит 1,8 млрд руб. на снижение выбросов в регионах

Коммерсантъ03:45

Кабмин РФ профинансирует мероприятия по снижению уровня загрязнения воздуха в регионах

ТАСС03:39

Регионы смогут получить дополнительные средства на снижение уровня загрязнения окружающей среды

Парламентская газета03:35
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