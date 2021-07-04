Ассистентский дубль и гол Месси принесли Аргентине выход в полуфинал Кубка Америки

В Гоянии (Бразилия) на стадионе «Олимпико Педро Лудовико» состоялась встреча 1/4 финала между сборными Аргентины и Эквадора, которая завершилась победой номинальных хозяев поля со счётом 3:0. Счёт в матче был открыт на 40-й минуте аргентинским полузащитником Родриго Де Паулем, а результативную передачу на свой счёт записал Лионель Месси.