Регионы смогут получить субсидии на покупку экологичных видов общественного транспорта, а также строительство или ремонт необходимой для этого инфраструктуры — троллейбусных линий, трамвайных путей и депо, говорится в сообщении.
В Гоянии (Бразилия) на стадионе «Олимпико Педро Лудовико» состоялась встреча 1/4 финала между сборными Аргентины и Эквадора, которая завершилась победой номинальных хозяев поля со счётом 3:0. Счёт в матче был открыт на 40-й минуте аргентинским полузащитником Родриго Де Паулем, а результативную передачу на свой счёт записал Лионель Месси.
Бывший главный тренер московского «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин прокомментировал разгромное поражение сборной Украины от национальной команды Англии в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.