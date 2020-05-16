Коронавирус
Право.руПравительство выделит 22,4 млрд руб. на доплаты медикам
Правительство выделит регионам свыше 22,4 млрд руб. на майские выплаты медработникам, которые борются с коронавирусом, передаёт Интерфакс со ссылкой на сообщение пресс-службы кабинета министров.
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Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Газета.Ru 16:02
Авто
В России объявлен отзыв кроссоверов Jeep Compass
За рулем Кубань вчера в 09:50
Игры
К Terraria выпустили финальное обновление Journey’s End
Студия Re-Logic выпустила обновление Journey's End к своей знаменитой песочнице Terraria.
Игромания.ру 15:54
Общество
В Варшаве полиция разогнала протестующих предпринимателей
Польские полицейские применили слезоточивый газ против предпринимателей, которые устроили акцию протеста на Замковой площади в центре Варшавы.
Аргументы и Факты 16:15
Политика
В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru 15:23
Наука
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
РИА Новости 12:51
Политика
Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
У России на сегодняшний день есть высокотехнологичное вооружение, которым не может похвастаться ни одна другая страна, сообщил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ 12:49
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс вчера в 12:40
Происшествия
Неизвестный заявил о минировании всех московских аэропортов
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщал РИА Новости, что все станции метрополитена, родильные дома и инфекционные больницы Москвы получили анонимные сообщения с угрозой "минирования".
РИА Новости 11:55
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Кино
Финальные эпизоды сериала «Сверхъестественное» выйдут осенью
Газета.Ru вчера в 10:47
Общество
В Госдуму внесли законопроект о порядке дистанционного образования
Законопроект вносит изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации", уточняя полномочия Минпросвещения и Минобрнауки в части установления порядка применения дистанционных образовательных технологий и электронного обучения при реализации образовательных программ.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 10:24
Политика
Украина обновила санкционный список против российских организаций
Президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых еще в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции.
ТАСС вчера в 16:45
Экономика
Розничные продажи в США в апреле снизились рекордными темпами
Розничные продажи без учета автомобилей, бензина и стройматериалов ("контрольная группа" — показатель, используемый для расчета ВВП США) в апреле упали на 15,3% по сравнению с предыдущим месяцем после неожиданного роста на 3,1% в марте.
Вести.Ru вчера в 09:16
Политика
Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России
Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
Известия 16:23
Политика
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:40
Кино
CBS выпустит новый сериал-приквел «Звёздного пути» со Споком и Пайком
CBS All Access заказал новый сериал во вселенной «Звёздного пути», который расскажет о приключениях капитана Пайка и Спока до того, как Кирк возглавил «Энтерпрайз».
Игромания.ру вчера в 11:08
Происшествия
В Москве стритрейсеры устроили нелегальные гонки
В Москве сотни людей собрались в районе Киевского шоссе за аэропортом Внуково на нелегальные уличные гонки, сообщает 16 мая РЕН ТВ.
Известия 00:32
Футбол
«Интер» выдвинул «Барселоне» требования по трансферу Лаутаро Мартинеса
По информации La Gazzetta dello Sport, «Интер» выдвинул каталонцам требования по условиям сделки.
Чемпионат вчера в 06:18
Политика
В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу
"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета 14 мая в 22:07
Общество
Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса
70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru вчера в 12:19
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru 00:33
Экономика
ЦБ пожаловался на банки из-за кредитных каникул
ЦБ пожаловался на российские банки и выявил недостатки в предоставлении гражданам кредитных каникул.
Lenta.ru вчера в 13:05
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал один из признаков рака
Одним из малых признаков развития онкологических заболеваний является потеря веса.
РБК 10:33
Общество
МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ 04:55
Общество
В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом
Коммерсантъ 16:08
Армия и оружие
В Сирии ликвидировали очередного главаря террористов
Предполагаемый глава террористической группировки «Имарат Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдулла Цумада ликвидирован в Сирии, 16 мая сообщает портал SouthFront.
ИА Красная Весна 16:29
Армия и оружие
В Донбассе обстреляли наблюдателей ОБСЕ
В Селе Березовское Луганской народной республики (ЛНР) представители наблюдательной миссии ОБСЕ попали под обстрел, сообщается 16 мая в отчете миссии.
ИА Красная Весна 11:16
Общество
Число жертв коронавируса в Москве превысило 1500 человек
Общее число жертв коронавируса в Москве возросло до 1503, говорится в сообщении.
Газета.Ru 16:14
Общество
В Минтрансе рассказали о негативных последствиях дистанции в самолетах
Министр напомнил, что зарубежные компании, которые ввели правило дистанцирования в самолетах, позже были вынуждены вернуться к прежнему режиму работы.
Газета.Ru 09:11