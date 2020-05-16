Коронавирус

Право.руПраво.руПравительство выделит 22,4 млрд руб. на доплаты медикам

Правительство выделит регионам свыше 22,4 млрд руб. на майские выплаты медработникам, которые борются с коронавирусом, передаёт Интерфакс со ссылкой на сообщение пресс-службы кабинета министров.
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Правительство РФ выделило более 22,4 млрд рублей на майские выплаты медикам, работающим с коронавирусными больными

БИЗНЕС Online12:44

Регионы получат свыше 22,4 млрд руб. на майские выплаты медикам

ИА Красная Весна11:05

Правительство выделило 22 млрд рублей на майские выплаты медикам

Газета.Ru09:46

Кабмин распределил 22 млрд на доплаты за работу с COVID-больными в мае

РЕН ТВ09:59

Кабмин выделил более 22,4 млрд руб. на выплаты борющимся с COVID-19 медикам

News.ru09:50

Борьба с коронавирусом: для выплат медикам выделили 22,4 миллиарда

Вести.Ru10:33

Правительство утвердило распределение транша на доплаты медработникам

РИА Новости09:45
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 16:38, Ашберн
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Финальные эпизоды сериала «Сверхъестественное» выйдут осенью

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В Госдуму внесли законопроект о порядке дистанционного образования

Законопроект вносит изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации", уточняя полномочия Минпросвещения и Минобрнауки в части установления порядка применения дистанционных образовательных технологий и электронного обучения при реализации образовательных программ.
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Украина обновила санкционный список против российских организаций

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Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России

Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
Известия 16:23
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Политика

Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:40
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В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу

"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
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Общество

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Одним из малых признаков развития онкологических заболеваний является потеря веса.
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Число жертв коронавируса в Москве превысило 1500 человек

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