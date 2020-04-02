Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВласти направят 2,6 млрд рублей на зарплаты и поддержку ряда отраслей

Правительство выделит 2,6 миллиарда рублей на поддержку и сохранение занятости в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта, допобразования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Правительство выделит 2,6 млрд рублей для сохранения занятости

Коммерсантъ05:49

Мишустин пообещал 2,6 млрд рублей на зарплаты в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях

Фонтанка.Ру06:16

Кабмин направит 2,6 млрд рублей на неотложные нужды малого и среднего бизнеса

Российская газета05:54

Компаниям, пострадавшим от карантина, выдадут 2,6 миллиарда для выплаты зарплат

Вести.Ru06:33

Кабмин выделит 2,6 млрд для сохранения занятости в пострадавших сферах

РЕН ТВ05:33

Правительство РФ направит 2,6 миллиарда рублей на поддержку туризма, спорта и общепита

Комсомольская правда05:32

Власти направят 2,6 млрд рублей на зарплаты и поддержку ряда отраслей

РИА Новости05:29
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Политика

Сменились главы трех северных регионов России

Временным исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
Вести.Ru 11:24
Происшествия

На Кубани у 32 человек предварительно подтвердили коронавирус

Ещё по 32 получен предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии.
REGNUM 05:35
Кино

Зак Снайдер рассказал, в чем смысл фильма «Бэтмен против Супермена»

Американский режиссер Зак Снайдер на прошедших выходных провел трансляцию с просмотром своей же картины "Бэтмен против Супермена" с подробным разбором лора этой киновселенной.
Российская газета вчера в 07:03
Общество

Трамп надеется на скорый диалог Москвы и Эр-Рияда по нефти

Американский президент Дональд Трамп надеется, что Россия и Саудовская Аравия смогут договориться по ценам на нефть.
Политическая Экспертиза вчера в 20:56
Общество

В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции

Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Известия 15:00
Политика

Путин объявил весь апрель нерабочим

Президент России Владимир Путин объявил весь апрель нерабочим, решение направлено на борьбу с распространением нового коронавируса.
Lenta.ru 09:59
Игры

Sony решила отложить релизы игр The Last of Us 2 и Iron Man

REGNUM 15:40
Экономика

Сбербанк назвал условия выдачи беспроцентных кредитов на зарплаты

Ранее, 30 марта, Сбербанк сообщал, что планирует в рамках госпрограммы по кредитованию малых и средних предприятий (МСП) на выплату зарплат под 0% выдать малому, микробизнесу и ИП кредиты на 5 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс 06:23
Происшествия

В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Ведомости 14:24
Общество

Изменился срок предоставления налоговой отчетности

Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Молодежная газета (Уфа) вчера в 01:52
Общество

В оперштабе уточнили правила поездок на автомобилях в Москве

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве уточнили правила поездок на автомобилях в городе.
РБК 17:14
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Происшествия

В Мурманской области у пяти человек заподозрили коронавирус

Количество пациентов, у которых коронавирус подтвержден предварительно в Мурманской области, выросло за последние сутки на 5 человек - до 19, официально COVID-19 подтвержден по-прежнему у 15 человек, сообщил оперштаб.
РИА Новости 15:54
Политика

МИД назвал причину отказа Украины от договоренностей по Донбассу

У Москвы складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на отказ от договоренностей в контактной группе по Донбассу не без подсказки извне, такой откат перечеркивает наметившуюся позитивную динамику, говорится в заявлении МИД РФ.
РИА Новости 14:27
Общество

Собянин продлил все ограничения по коронавирусу в Москве

Уровень социального дистанцирования в столице будет сохранен. Мэр Москвы продлил введенные ранее в городе ограничения до 1 мая.
ТВ Центр 15:12
Кино

Актер и режиссер Сет Грин тайно снялся в фильме «Шазам»

Телепрограмма 06:09
Экономика

Нерабочими днями в апреле будут все

Нерабочими днями в апреле будут все Апрель 2020 года для всей экономики РФ будет нерабочим — президент Владимир Путин продлил режим, действовавший с 30 марта по 3 апреля, до конца месяца.
Коммерсантъ 15:52
Здоровье

На Украине ужесточили карантин из-за коронавируса

Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что власти планируют ужесточить карантин с 6 по 24 апреля, в частности, из-за пасхальных праздников.
РИА Новости 16:28
Общество

В Италии выявили новые особенности коронавируса

Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
BFM.ru 02:05
Общество

Никитин рассказал нижегородцам о заявках на выход из дома

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в видеообращении к жителям рассказал о введенном механизме контроля за соблюдением режима самоизоляции.
АиФ Нижний Новгород 10:38
Общество

Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка

Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
Коммерсантъ 10:16
Наука

Конкуренция с человеком не была причиной вымирания пещерных медведей

ИА Красная Весна вчера в 14:44
Единоборства

Макгрегор отреагировал на отмену боя Нурмагомедова с Фергюсоном

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter отреагировал на отмену боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
Lenta.ru 13:45
Общество

Лукашенко рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что с коронавирусом помогают бороться употребление жирной пищи, в частности, сливочного масла, а также прогулки по свежему воздуху и занятия спортом.
РИА Новости 14:59
Экономика

Меры поддержки экономики разработают в Воронежской области

Как отметил глава региона, конкретные меры поддержки экономики региональной власти придется принимать в условиях постоянно меняющейся системы координат.
Обозреватель Врн 15:05
Общество

Оппозиционеры подали иск к Собянину о незаконности режима самоизоляции

Муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович, помощник политика Дмитрия Гудкова Алексей Обухов и еще около двух десятков москвичей подали иск к мэру Москвы Сергею Собянину о признании недействующим его указа от 29 марта о самоизоляции.
Коммерсантъ 12:48
Общество

С 1 апреля в России вырастут социальные пенсии

Повышение затронет 3,8 миллиона пенсионеров, в том числе 3,2 миллиона получателей социальной пенсии, назначаемой чаще всего лицам с инвалидностью (2,1 млн пенсионеров) и в связи с потерей кормильца (1 млн пенсионеров), сообщает ТАСС.
МИР 24 31 марта в 21:39
Шоу-бизнес

Лещенко из больницы спел для поклонников песню «Надежда»

Известия 16:36
Политика

Песков разъяснил установление нерабочих дней в регионах

«Очевидно, что главам регионам на местах виднее, в какой именно степени следуют реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», – подчеркнул пресс-секретарь президента.
Взгляд.ру 13:33
Общество

Вирусолог назвал условие спада заболеваемости коронавирусом в России

Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев заявил, что COVID-19 может пойти на спад в России только после того, как в страну перестанут возвращаться туристы, а граница на въезд будет полностью закрыта, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:32
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