Правительство выделит 2,6 миллиарда рублей на поддержку и сохранение занятости в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта, допобразования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

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Власти направят 2,6 млрд рублей на зарплаты и поддержку ряда отраслей

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