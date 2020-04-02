Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВласти направят 2,6 млрд рублей на зарплаты и поддержку ряда отраслей

Правительство выделит 2,6 миллиарда рублей на поддержку и сохранение занятости в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта, допобразования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Компаниям, пострадавшим от карантина, выдадут 2,6 миллиарда для выплаты зарплат

Вести.Ru06:33

Правительство РФ направит 2,6 миллиарда рублей на поддержку туризма, спорта и общепита

Комсомольская правда05:32

Кабмин направит 2,6 млрд рублей на неотложные нужды малого и среднего бизнеса

Российская газета05:54

Правительство выделит 2,6 млрд рублей для сохранения занятости

Коммерсантъ05:49

Кабмин выделит 2,6 млрд для сохранения занятости в пострадавших сферах

РЕН ТВ05:33

Мишустин пообещал 2,6 млрд рублей на зарплаты в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях

Фонтанка.Ру06:16

Власти направят 2,6 млрд рублей на зарплаты и поддержку ряда отраслей

РИА Новости05:29
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Общество

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Совфед одобрил закон о поправках, которые предусматривают кредитные каникулы для граждан, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, оказавшихся в тяжёлых обстоятельствах в связи с распространением коронавируса.
RT на русском 08:08
Общество

Губернатор Архангельской области написал заявление об отставке

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов написал заявление об отставке. Об этом он сообщил журналистам.
RT на русском 09:39
ЖКХ

Россиянам из-за коронавируса облегчат плату за услуги ЖКХ

Россиянам облегчат плату за услуги ЖКХ.
Lenta.ru 08:52
Происшествия

Два генерала МВД задержаны по делу о получении взятки

Два заместителя начальника следственного департамента Министерства внутренних дел (МВД) России Александр Краковский и Александр Бирюков задержаны по делу о получении взятки, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 09:21
Общество

Назван убивающий коронавирус на одежде режим стирки

Коронавирус SARS-CoV-2 на одежде убивает особый режим работы стиральной машины, сообщил «Известиям» заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Нетесов.
Lenta.ru 08:52
Общество

В правительстве призвали продлить нерабочую неделю в России

Нерабочие дни, объявленные для замедления распространения коронавируса в России, должны быть продлены.
SakhaNews вчера в 14:29
Общество

В Нижегородской области ввели QR-коды для выхода из дома

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил систему контроля за соблюдением режима самоизоляции с помощью QR-кодов, говорится на сайте правительства региона.
Ведомости 07:25
Общество

Умершая в Перми журналистка была заражена коронавирусом

Результаты анализов на коронавирус главного редактора пермского еженедельника «Деловой Интерес» Анастасии Петровой, умершей 31 марта, оказались положительными.
Известия 04:50
Энергетика

Новак: Минэнерго не исключает дальнейшее падение цен на нефть

Министерство энергетики не исключает дальнейшее падение цен на нефть.
Эхо Москвы 09:38
Общество

В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 03:39
Общество

Что изменится в российском законодательстве с 1 апреля 2020 года

В апреле 2020 года в России вступает в силу ряд новых законов и поправок к уже действующим нормативным актам.
Полиграф.Медиа вчера в 04:39
Общество

Собянин утвердил штрафы за нарушение карантина

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал поправки в КоАП, которые вводят штрафы за нарушение режима самоизоляции гражданами, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 08:43
Транспорт

Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов

В полиции пояснили, что если жители других регионов пытаются пересечь границы Челябинской области, им объясняют все риски, связанные с коронавирусом, их убеждают вернуться домой и придерживаться там режима самоизоляции.
РБК 08:36
Политика

Украина поддержала введение санкций против Белоруссии

Введение санкционных мер против Белоруссии поддержали ряд стран, в том числе и Украина. Об этом говорится на сайте Совета ЕС.
Газета.Ru вчера в 05:59
Общество

В Забайкалье временно запретили продажу алкоголя

Власти Забайкальского края расширили ограничительные меры в связи с распространением коронавируса и запретили до особого распоряжения розничную продажу алкоголя, следует из подписанного и опубликованного постановления главы региона Александра Осипова.
ТАСС 08:48
Общество

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Автором инициативы стал председатель ФНПР Михаил Шмаков. Профсоюзы предложили правительству провести в России национализации.
Деловое.ТВ 09:15
Финансы

S&P прогнозирует удвоение доли проблемных кредитов

Сегодня, 2 апреля 2020 года, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings заявило, что в текущем году доля проблемных кредитов в российских банках увеличится почти в два раза, с 8% до 15%.
Саминвестор 07:01
Общество

Матвиенко объяснила выросший спрос на водку среди россиян

Матвиенко уточнила, что алкогольный напиток используется именно для наружного применения, а выросший спрос не означает, что россияне стали больше пить во время вынужденного карантина.
РБК 09:36
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в убийстве на парковке ТЦ «Авиапарк»

В Москве задержан подозреваемый в совершении убийства на парковке торгового центра на севере города.
РБК 08:45
Политика

США частично оплатили присланную Россией помощь против коронавируса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с присланным в США грузом для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 07:12
Космос

«Хаббл» помог найти неуловимую черную дыру промежуточной массы

N+1 вчера в 12:08
Космос

Астрономы обнаружили квазар с самым высоким красным смещением

Астрономы особенно заинтересованы в поиске новых квазаров с большими красными смещениями, поскольку они являются наиболее яркими и самыми отдаленными компактными объектами в наблюдаемой Вселенной.
V-kosmose.com 30 марта в 09:24
Экономика

Заявления на пособия по безработице в США подали 6,6 млн человек

За неделю по 28 марта в США было подано рекордное количество заявок на пособие по безработице – 6,648 млн.
Ведомости 08:53
Армия и оружие

Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции

Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Shraibikus News вчера в 15:37
Авто

В сети напомнили о неизвестном универсале Lada «Марина»

Поскольку у российского производителя был свой универсал ВАЗ-2111. В итоге единственную Lada «Марину» перепродали за 700 тыс. руб.
CarsWeek.ru вчера в 12:19
Политика

Путин сегодня выступит с обращением к россиянам: прямая трансляция

Сегодня, 2 апреля, президент Российской Федерации Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам.
Sport24.ru 06:28
Здоровье

В Италии в Минздраве объяснили высокую смертность от коронавируса

Министерство здравоохранения Италии уверено в том, что высокая смертность от коронавируса обусловлена сравнительно мягкой эпидемией гриппа в 2019-2020 годах.
ToDay News Ufa вчера в 12:41
Происшествия

Брянские протестанты заразили прихожан коронавирусом

В отношении двоих протестантов в Брянске возбуждено уголовное дело за нарушение карантина после того, как они заразили коронавирусом других прихожан.
Известия вчера в 10:52
Происшествия

Экс-директор музея в Карелии, осужденный за педофилию, умер в больнице

Бывший руководитель Медвежьегорского краеведческого музея в Карелии Сергей Колтырин, осужденный в 2019 году за педофилию, в четверг умер в больнице.
ТАСС 07:38
Общество

Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

Интерфакс вчера в 18:09
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