Коронавирус
РИА НовостиВласти направят 2,6 млрд рублей на зарплаты и поддержку ряда отраслей
Правительство выделит 2,6 миллиарда рублей на поддержку и сохранение занятости в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта, допобразования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Правительство РФ направит 2,6 миллиарда рублей на поддержку туризма, спорта и общепита
Комсомольская правда05:32
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Космос
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Армия и оружие
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Брянские протестанты заразили прихожан коронавирусом
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Экс-директор музея в Карелии, осужденный за педофилию, умер в больнице
Бывший руководитель Медвежьегорского краеведческого музея в Карелии Сергей Колтырин, осужденный в 2019 году за педофилию, в четверг умер в больнице.
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