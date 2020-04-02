Правительство направит 2,6 млрд руб. на выплату зарплат, для поддержки и сохранения занятости в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта и дополнительного образования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

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Энергетика Белоруссия в апреле получит 2 миллиона тонн российской нефти 2 миллиона тонн российской нефти будут поставлены "по цене около $4 за баррель", заявил в четверг премьер-министр республики Сергей Румас, при этом Белоруссия продолжит покупать нефть из других стран.

Энергетика Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.

Общество Пенсии в России проиндексировали на 6,1% Пенсии проиндексировали на 6,1% с 1 апреля 2020 года, сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Нижегородской области.

Футбол «Спартак» проиграл ЦСКА в дерби по киберфутболу Пока российский футбол до 31 мая находится на "самоизоляции" из-за пандемии коронавируса, игроки московских "Спартака" и ЦСКА решили выявить сильнейшего в виртуальной реальности.

Общество В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.

Политика США заявили о покупке доставленной из России гуманитарной помощи «США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, в том числе дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были получены 1 апреля в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.

Происшествия У роженицы из Барнаула обнаружен коронавирус Первый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае был выявлен в минувшее воскресенье у жительницы Барнаула, прилетевшей из Доминиканы.

Политика Порошенко увидел, что Россия «на коленях ползает» В ответ в украинском МИД «включили все дипломатические двигатели», чтобы противостоять этой кампании России, и заявили, что санкции никакого отношения к пандемии не имеют.

Политика Не успевшим покинуть шенгенскую зону россиянам продлят визы Туристы, не успевшие выехать из шенгенской зоны до закрытия границ из-за ситуации с коронавирусом, могут продлить срок действия краткосрочных виз, штрафовать их не будут, заявил в четверг, 2 апреля, посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в интервью «РИА Новости».

Экономика Сбербанк заметил резкое снижение спроса россиян на наличные Резкое снижение заинтересованности граждан в наличности первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин объясняет соблюдением россиянами режима самоизоляции и повышением их финансовой грамотности.

Здоровье В ФМБА спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в России В Федеральном медико-биологическом агентстве прогнозируют пик заболеваемости коронавирусом в России на следующую неделю, заявил замдиректора по медицинской части научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА Александр Буркин.

Общество Еще семь случаев коронавируса подтверждены в Калининграде Interfax-Russia.ru - В Калининградской области выявлено сразу семь случаев заражения COVID-19, а общее число достигло 19, сообщили "Интерфаксу" в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.

Политика Путин снова выступит перед народом Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин снова обратится к нации сегодня после 16:00 мск.

Общество Роспотребнадзор предложил продлить нерабочую неделю Ранее президент России Владимир Путин распорядился сделать неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей в связи с борьбой с коронавирусом.

Происшествия Умер историк Сергей Колтырин, соратник Юрия Дмитриева Колтырина приговорили к девяти годам колонии по обвинению в педофилии. 24 марта историка освободили от наказания из-за состояния здоровья.

Происшествия Семь новосибирцев оштрафовали за нарушение режима самоизоляции Новосибирск, 2 апреля 2020, 12:23 — REGNUM В Новосибирской области за нарушение режима самоизоляцииоштрафованы семь человек, сообщили ИА REGNUM в управлении МВД РФ.