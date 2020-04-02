Коронавирус
КоммерсантъПравительство выделит 2,6 млрд рублей для сохранения занятости
Правительство направит 2,6 млрд руб. на выплату зарплат, для поддержки и сохранения занятости в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта и дополнительного образования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Правительство РФ направит 2,6 миллиарда рублей на поддержку туризма, спорта и общепита
Комсомольская правда05:32
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Кино
Звезда сериала «Патриот» Антон Жижин рассказал о звездной болезни Анастасии Талызиной
Энергетика
Белоруссия в апреле получит 2 миллиона тонн российской нефти
2 миллиона тонн российской нефти будут поставлены "по цене около $4 за баррель", заявил в четверг премьер-министр республики Сергей Румас, при этом Белоруссия продолжит покупать нефть из других стран.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Общество
Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии
Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
Общество
Пенсии в России проиндексировали на 6,1%
Пенсии проиндексировали на 6,1% с 1 апреля 2020 года, сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Нижегородской области.
Политика
Песков оценил возможность закрытия в России административных границ
В Кремле прокомментировали возможность закрытия административных границ внутри Российской Федерации на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Футбол
«Спартак» проиграл ЦСКА в дерби по киберфутболу
Пока российский футбол до 31 мая находится на "самоизоляции" из-за пандемии коронавируса, игроки московских "Спартака" и ЦСКА решили выявить сильнейшего в виртуальной реальности.
Здоровье
В Госдуме назвали отличие карантина от самоизоляции
Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич назвал отличия между самоизоляцией и карантином.
Политика
Лукашенко допустил появление единой валюты у России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 апреля заявил, что не против создания общей валюты с Россией.
Общество
В Пермском крае выявлено семь новых случаев заражения коронавирусом
Семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Пермском крае, 2 апреля сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
Общество
В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса
Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Политика
Песков заявил об отсутствии решения по переносу парада Победы
Политика
США заявили о покупке доставленной из России гуманитарной помощи
«США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, в том числе дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были получены 1 апреля в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.
Общество
Турция запланировала начало туристического сезона на конец мая
Из-за ситуации с коронавирусом в мире сроки открытия туристического сезона в Турции были отложены до конца мая.
Происшествия
У роженицы из Барнаула обнаружен коронавирус
Первый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае был выявлен в минувшее воскресенье у жительницы Барнаула, прилетевшей из Доминиканы.
Политика
Порошенко увидел, что Россия «на коленях ползает»
В ответ в украинском МИД «включили все дипломатические двигатели», чтобы противостоять этой кампании России, и заявили, что санкции никакого отношения к пандемии не имеют.
Политика
Не успевшим покинуть шенгенскую зону россиянам продлят визы
Туристы, не успевшие выехать из шенгенской зоны до закрытия границ из-за ситуации с коронавирусом, могут продлить срок действия краткосрочных виз, штрафовать их не будут, заявил в четверг, 2 апреля, посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в интервью «РИА Новости».
Экономика
Сбербанк заметил резкое снижение спроса россиян на наличные
Резкое снижение заинтересованности граждан в наличности первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин объясняет соблюдением россиянами режима самоизоляции и повышением их финансовой грамотности.
Здоровье
В ФМБА спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в России
В Федеральном медико-биологическом агентстве прогнозируют пик заболеваемости коронавирусом в России на следующую неделю, заявил замдиректора по медицинской части научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА Александр Буркин.
Общество
В Москве умерли три пациента с коронавирусом
Общество
Еще семь случаев коронавируса подтверждены в Калининграде
Interfax-Russia.ru - В Калининградской области выявлено сразу семь случаев заражения COVID-19, а общее число достигло 19, сообщили "Интерфаксу" в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.
Политика
Путин снова выступит перед народом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин снова обратится к нации сегодня после 16:00 мск.
Происшествия
У девяти сотрудников санчасти МВД в Липецке заподозрили коронавирус
Девять сотрудников липецкой медико-санитарной части МВД России доставили в местный центр диагностики инфекционных заболеваний, сообщили РБК в пресс-службе администрации Липецкой области.
Общество
Роспотребнадзор предложил продлить нерабочую неделю
Ранее президент России Владимир Путин распорядился сделать неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей в связи с борьбой с коронавирусом.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Происшествия
Умер историк Сергей Колтырин, соратник Юрия Дмитриева
Колтырина приговорили к девяти годам колонии по обвинению в педофилии. 24 марта историка освободили от наказания из-за состояния здоровья.
Происшествия
Семь новосибирцев оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Новосибирск, 2 апреля 2020, 12:23 — REGNUM В Новосибирской области за нарушение режима самоизоляцииоштрафованы семь человек, сообщили ИА REGNUM в управлении МВД РФ.
Общество
Совет Федерации одобрил закон о крупных штрафах за нарушение карантина здоровыми гражданами
Совет Федерации одобрил закон о крупных штрафах за нарушение карантина здоровыми гражданами. Они могут составлять до 300 тыс. рублей.
Происшествия
В Ярославле лишили прав водителя, не пропускавшего скорую с ребенком
Ярославский водитель, который во дворе не давал проехать скорой помощи с плачущим грудным ребенком, лишен на три месяца правом управлять автомобилем, сообщила журналистам в четверг пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.