Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПравительство выделит 2,6 млрд рублей для сохранения занятости

Правительство направит 2,6 млрд руб. на выплату зарплат, для поддержки и сохранения занятости в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта и дополнительного образования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Компаниям, пострадавшим от карантина, выдадут 2,6 миллиарда для выплаты зарплат

Вести.Ru06:18

Мишустин пообещал 2,6 млрд рублей на зарплаты в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях

Фонтанка.Ру06:16

Правительство РФ направит 2,6 миллиарда рублей на поддержку туризма, спорта и общепита

Комсомольская правда05:32

Правительство выделит 2,6 млрд рублей для сохранения занятости

Коммерсантъ05:49

Кабмин выделит 2,6 млрд для сохранения занятости в пострадавших сферах

РЕН ТВ05:33

Кабмин направит 2,6 млрд рублей на неотложные нужды малого и среднего бизнеса

Российская газета05:54

Власти направят 2,6 млрд рублей на зарплаты и поддержку ряда отраслей

РИА Новости05:29
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Автоматически обработано 7129 источников, обновлено в 06:51, Ашберн
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Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
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Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
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Пенсии в России проиндексировали на 6,1%

Пенсии проиндексировали на 6,1% с 1 апреля 2020 года, сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Нижегородской области.
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Песков оценил возможность закрытия в России административных границ

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Пока российский футбол до 31 мая находится на "самоизоляции" из-за пандемии коронавируса, игроки московских "Спартака" и ЦСКА решили выявить сильнейшего в виртуальной реальности.
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В Госдуме назвали отличие карантина от самоизоляции

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич назвал отличия между самоизоляцией и карантином.
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Лукашенко допустил появление единой валюты у России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 апреля заявил, что не против создания общей валюты с Россией.
Известия 05:51
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В Пермском крае выявлено семь новых случаев заражения коронавирусом

Семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Пермском крае, 2 апреля сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
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Общество

В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 03:39
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Песков заявил об отсутствии решения по переносу парада Победы

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США заявили о покупке доставленной из России гуманитарной помощи

«США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, в том числе дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были получены 1 апреля в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.
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Турция запланировала начало туристического сезона на конец мая

Из-за ситуации с коронавирусом в мире сроки открытия туристического сезона в Турции были отложены до конца мая.
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Происшествия

У роженицы из Барнаула обнаружен коронавирус

Первый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае был выявлен в минувшее воскресенье у жительницы Барнаула, прилетевшей из Доминиканы.
Вести.Ru 01:44
Политика

Порошенко увидел, что Россия «на коленях ползает»

В ответ в украинском МИД «включили все дипломатические двигатели», чтобы противостоять этой кампании России, и заявили, что санкции никакого отношения к пандемии не имеют.
REGNUM 04:25
Политика

Не успевшим покинуть шенгенскую зону россиянам продлят визы

Туристы, не успевшие выехать из шенгенской зоны до закрытия границ из-за ситуации с коронавирусом, могут продлить срок действия краткосрочных виз, штрафовать их не будут, заявил в четверг, 2 апреля, посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в интервью «РИА Новости».
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Экономика

Сбербанк заметил резкое снижение спроса россиян на наличные

Резкое снижение заинтересованности граждан в наличности первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин объясняет соблюдением россиянами режима самоизоляции и повышением их финансовой грамотности.
Известия 02:26
Здоровье

В ФМБА спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в России

В Федеральном медико-биологическом агентстве прогнозируют пик заболеваемости коронавирусом в России на следующую неделю, заявил замдиректора по медицинской части научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА Александр Буркин.
Интерфакс 06:21
Общество

В Москве умерли три пациента с коронавирусом

РБК вчера в 18:00
Общество

Еще семь случаев коронавируса подтверждены в Калининграде

Interfax-Russia.ru - В Калининградской области выявлено сразу семь случаев заражения COVID-19, а общее число достигло 19, сообщили "Интерфаксу" в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.
Интерфакс - Россия 04:16
Политика

Путин снова выступит перед народом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин снова обратится к нации сегодня после 16:00 мск.
Нижний Новгород on-line 06:06
Происшествия

У девяти сотрудников санчасти МВД в Липецке заподозрили коронавирус

Девять сотрудников липецкой медико-санитарной части МВД России доставили в местный центр диагностики инфекционных заболеваний, сообщили РБК в пресс-службе администрации Липецкой области.
РБК вчера в 06:37
Общество

Роспотребнадзор предложил продлить нерабочую неделю

Ранее президент России Владимир Путин распорядился сделать неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей в связи с борьбой с коронавирусом.
ТВ Центр вчера в 11:59
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Происшествия

Умер историк Сергей Колтырин, соратник Юрия Дмитриева

Колтырина приговорили к девяти годам колонии по обвинению в педофилии. 24 марта историка освободили от наказания из-за состояния здоровья.
BFM.ru 05:44
Происшествия

Семь новосибирцев оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Новосибирск, 2 апреля 2020, 12:23 — REGNUM В Новосибирской области за нарушение режима самоизоляцииоштрафованы семь человек, сообщили ИА REGNUM в управлении МВД РФ.
REGNUM 05:23
Общество

Совет Федерации одобрил закон о крупных штрафах за нарушение карантина здоровыми гражданами

Совет Федерации одобрил закон о крупных штрафах за нарушение карантина здоровыми гражданами. Они могут составлять до 300 тыс. рублей.
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Происшествия

В Ярославле лишили прав водителя, не пропускавшего скорую с ребенком

Ярославский водитель, который во дворе не давал проехать скорой помощи с плачущим грудным ребенком, лишен на три месяца правом управлять автомобилем, сообщила журналистам в четверг пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.
РИА Новости 06:12
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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