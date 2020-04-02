Коронавирус
КоммерсантъПравительство выделит 2,6 млрд рублей для сохранения занятости
Правительство направит 2,6 млрд руб. на выплату зарплат, для поддержки и сохранения занятости в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта и дополнительного образования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. На поддержку застрявших за границей россиян направят 500 млн руб.
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Правительство РФ направит 2,6 миллиарда рублей на поддержку туризма, спорта и общепита
Комсомольская правда05:32
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