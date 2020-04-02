Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПравительство выделит 2,6 млрд рублей для сохранения занятости

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Правительство направит 2,6 млрд руб. на выплату зарплат, для поддержки и сохранения занятости в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта и дополнительного образования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. На поддержку застрявших за границей россиян направят 500 млн руб.
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Компаниям, пострадавшим от карантина, выдадут 2,6 миллиарда для выплаты зарплат

Вести.Ru06:33

Власти направят 2,6 млрд рублей на зарплаты и поддержку ряда отраслей

РИА Новости05:29

Кабмин направит 2,6 млрд рублей на неотложные нужды малого и среднего бизнеса

Российская газета05:54

Правительство выделит 2,6 млрд рублей для сохранения занятости

Коммерсантъ05:49

Кабмин выделит 2,6 млрд для сохранения занятости в пострадавших сферах

РЕН ТВ05:33

Правительство РФ направит 2,6 миллиарда рублей на поддержку туризма, спорта и общепита

Комсомольская правда05:32

Мишустин пообещал 2,6 млрд рублей на зарплаты в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях

Фонтанка.Ру06:16
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Автоматически обработано 7129 источников, обновлено в 08:18, Ашберн
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Брянские протестанты заразили прихожан коронавирусом

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Известия вчера в 10:52
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Китай отверг обвинения в сокрытии данных о коронавирусе

Китайская народная республика после первых вспышек коронавируса не скрывала данные о характере распространения болезни и численности инфицированных, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова представителя МИД КНР Хуа Чуньин.
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Избившую Джонни Деппа Эмбер Херд задумали уволить из нового «Аквамена»

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В Нью-Йорк прибыл российский самолёт с гуманитарной помощью

Нью-Йорк, США, 1 апреля 2020, 23:24 — REGNUM Транспортный самолёт Ан-124−100 ВКС России с грузом гуманитарной помощи для США произвёл посадку в Нью-Йорке в аэропорту «Джон Кеннеди», сообщает 1 апреля постпредство РФ при ООН.
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Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
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Правительство РФ разрешило зерновые интервенции в 2020 и 2021 годах

Правительство России одобрило проведение зерновых интервенций в объеме до 1 млн т в 2020 и 2021 годах.
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Электронные пропуска для самоизолировавшихся введут в Подмосковье

В Московской области планируют ввести электронные пропуска для самоизолировавшихся, платформа начнет работать с 6 апреля.
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Белоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель

Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель.
REGNUM 05:40
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Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов

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Lenta.ru 07:42
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Лукашенко допустил появление единой валюты у России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 апреля заявил, что не против создания общей валюты с Россией.
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Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации.
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Президент Филиппин разрешил стрелять по нарушителям порядка

Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил полиции и военным стрелять на поражение по нарушителям ограничений, введенных из-за пандемии, особенно если те устроят беспорядки или нарушат работу по раздаче еды, передает Bloomberg.
Интерфакс 06:42
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Фрегат «Адмирал Горшков» отправился на ремонт и модернизацию

Фрегат «Адмирал Горшков» Военно-морских сил России направился из Североморска в Северодвинск, где пройдет его ремонт и модернизация.
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В России родился первый ребенок с коронавирусом

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Китай направил в Россию гуманитарный груз общим весом весом 26 тонн, состоящий из инфракрасных термометров, масок, респираторов, защитных костюмов и других средств защиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.
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Певица Лолита Милявская призналась, что даже не догадывалась о том, как Александр Цекало многие годы обманывает её.
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Стриминговая платформа Netflix объявила о закрытии сериала "Вампирские войны", снятого по мотивам графического романа Джонатана Мэйберри.
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Технологии

Аналог TikTok разрабатывает YouTube

Попытка Google угнаться за TikTok понятна, ведь аудитория разработанного китайской компанией ByteDance сервиса увеличилась на 125% за последние два года.
Инфорос 06:50
Армия и оружие

В США опасаются распространения противоспутникового оружия

В США опасаются, что не только Россия и Китай смогут применять свои разработки, чтобы противостоять Вашингтону в космосе, но и другие страны способны мешать работе американских спутников, тем более что для этого можно использовать сравнительно недорогие технологии.
Газета.Ru 31 марта в 11:18
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ИА Красная Весна вчера в 07:32
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Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегически важных компаний страны.
РБК 07:11
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Экспортная стоимость российской нефти Urals ушла в минус

Цены на нефть марки Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными. Об этом сообщает агентство Argus.
Газета.Ru 02:24
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The Gardian сообщает, что оптимизм местных жителей на карантине начинает исчезать. Итальянцы начали бояться голода больше, чем коронавируса.
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Осужденный в 2019-м году за педофилию экс-директор Медвежьегорского музея Сергей Колтырин умер в больнице при местной колонии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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Синод Элладской православной церкви призвал всех на Пасху молиться дома, соблюдать рекомендации властей по защите общественного здоровья в период пандемии и не слушать тех, кто призывает не повиноваться во имя веры.
РИА Новости вчера в 16:11
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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