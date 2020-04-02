Правительство направит 2,6 млрд руб. на выплату зарплат, для поддержки и сохранения занятости в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта и дополнительного образования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. На поддержку застрявших за границей россиян направят 500 млн руб.

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Политика Китай отверг обвинения в сокрытии данных о коронавирусе Китайская народная республика после первых вспышек коронавируса не скрывала данные о характере распространения болезни и численности инфицированных, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

Политика В Нью-Йорк прибыл российский самолёт с гуманитарной помощью Нью-Йорк, США, 1 апреля 2020, 23:24 — REGNUM Транспортный самолёт Ан-124−100 ВКС России с грузом гуманитарной помощи для США произвёл посадку в Нью-Йорке в аэропорту «Джон Кеннеди», сообщает 1 апреля постпредство РФ при ООН.

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Политика Президент Филиппин разрешил стрелять по нарушителям порядка Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил полиции и военным стрелять на поражение по нарушителям ограничений, введенных из-за пандемии, особенно если те устроят беспорядки или нарушат работу по раздаче еды, передает Bloomberg.

Политика Китай направил в Россию гуманитарный груз Китай направил в Россию гуманитарный груз общим весом весом 26 тонн, состоящий из инфракрасных термометров, масок, респираторов, защитных костюмов и других средств защиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.

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Общество Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегически важных компаний страны.

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