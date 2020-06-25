Российское правительство выделит более 270 млрд рублей на новые единовременные выплаты на детей до 16 лет. «В числе первоочередных мер — выплата 10 тыс. рублей на каждого ребёнка в возрасте до 16 лет», — заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Правительство выделит 270 млрд рублей на выплаты на детей

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