Правительство России направит на единовременные выплаты на детей 270 млрд рублей. Об этом в четверг, 25 июня, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство направит 270 млрд рублей на выплаты на детей

Политика В Кремле прокомментировали заявления Лукашенко о выборах в Белоруссии Россия не собирается вмешиваться в электоральные процессы, тем более в те, которые проходят в Белоруссии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявления белорусского лидера Александра Лукашенко о «вмешательствах в выборы из-за рубежа». 339

Общество «Аэрофлот» объяснил «эксклюзивные» пассажирские рейсы за рубеж Представитель «Аэрофлота» пояснил, что сейчас развивается грузовая сеть на пассажирских судах, например, для перевозки медицинского оборудования.

Футбол В ФК «Оренбург» произошла вспышка коронавируса Ранее журналист телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил в своем Telegram-канале, что несколько игроков и сотрудников «Оренбурга» сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию. 1

Политика Евгений Примаков стал руководителем Россотрудничества Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков стал руководителем Россотрудничества, об этом сообщил замглавы федерального агентства Михаил Брюханов. 35

Политика МВД России объявило в розыск молдавского бизнесмена Ренато Усатого МВД России объявило в федеральный розыск молдавского бизнесмена и политика Ренато Усатого в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества. 1

Финансы Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании. 443

Происшествия Еще двоих россиян обвинили в убийстве жуков на Шри-Ланке Еще два россиянина помещены в следственный изолятор в Шри-Ланке по делу российского биолога Александра Игнатенко, который был обвинен в незаконном сборе насекомых. 4

Технологии Систему онлайн-мониторинга воды запускает «Мегафон» Решение оператора связи быстро интегрируется с действующим оборудованием, позволяет объединить приборы учета в одну систему. 2

Экономика Пилотные конкурсы на выкуп квартир у девелоперов признаны несостоявшимися Пилотные конкурсы на выкуп квартир у девелоперов, объявленные в мае компанией "Дом.РФ" в Воронежской области и Красноярском крае, признаны несостоявшимися, сообщается на портале системы торгов "Сбербанк-АСТ".

Шоу-бизнес Продюсер рассказала о тайном романе Харламова с Серябкиной По словам продюсера, в начале нулевых резидент Comedy Club и Ольга Серябкина тайно встречались.

Политика В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве Проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств в России недопустимы, заявил в четверг, 25 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с флагом ЛГБТ-движения, вывешенным на здании американского посольства в Москве. 552

Происшествия Из Польши в Россию экстрадировали обвиняемого в убийстве По требованию Генпрокуратуры России компетентные органы Польши экстрадировали мужчину, обвиняемого в убийстве.

Баскетбол Воронцевич покинет ЦСКА после 14 лет в клубе «По словам источников, Андрей Воронцевич после 14 лет в ЦСКА покинет клуб, его услуги предлагаются ведущим командам Единой лиги ВТБ», — написал Урбонас на своей странице в «Твиттере».

Авто Немецкий дистрибьютор Лады требует возобновления поставок Поставки автомобилей Лада на рынок Евросоюза были прекращены в конце 2019 года, а дилерские запасы иссякли к началу лета.

Политика ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа. 1,7K

Общество СК объявил журналиста Муждабаева в международный розыск Переехавшему из России на Украину журналисту Айдеру Муждабаеву предъявлено заочное обвинение в публичных призывах к терроризму, он объявлен в международный розыск, сообщает в четверг СК РФ.