Коронавирус

REGNUMREGNUMПравительство РФ выделит 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков

Москва, 30 апреля 2020, 12:05 — REGNUM На решение проблем обманутых дольщиков будет выделено 30 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.
Читать в источнике
Комментировать3
Михаил Мишустин
Средства предоставим ключевому институту развития этой сферы ДОМ.РФ, а он, в свою очередь, компенсирует недополученные доходы тем кредитным организациям, которые снизили ставки по займам стройкомпаниям до уровня ключевой ставки ЦБ.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельЦарьград 05:19

Подробнее о событии

На решение проблем дольщиков направят 30 млрд, — Мишустин

РЕН ТВ04:55

Правительство дополнительно выделит 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков

Говорит Москва05:14

Российские власти выделят 12 млрд рублей на поддержку застройщиков

Известия05:07

Мишустин пообещал 30 миллиардов на решение проблем обманутых дольщиков

Фонтанка.Ру05:07

Правительство выделит 30 млрд рублей на защиту прав обманутых дольщиков

ТАСС05:06

Правительство выделит 30 миллиардов рублей на обманутых дольщиков

Газета.Ru05:25

Правительство дополнительно выделит 30 млрд руб. на решение проблем обманутых дольщиков

Интерфакс05:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 05:42, Ашберн
Здоровье

Опубликованы последние данные по коронавирусу на 30 апреля

Вчера были представлены подробные данные о ситуации с COVID-19 в Подмосковье на тот момент: Актуальная информация по всем регионам России и по другим странам представлена на интерактивной карте Яндекса: Яндекс.Карты Карта распространения коронавируса в России и мире Количество смертей от коронавируса в США вчера превысило 60 тысяч – за день это число увеличилось на 2390.
Московский Комсомолец 02:59
Космос

С российской лунной станции могут снять научные приборы

Какой-то научный прибор придется снимать с российской лунной станции для ее облегчения при запуске, 30 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Совета РАН по космосу, подписанного президентом Академии Александром Сергеевым.
ИА Красная Весна вчера в 23:13
1
Происшествия

В Приамурье выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Амурской области достигло 56, за сутки зафиксированы 10 новых случаев, сообщает правительство региона.
РИА Новости 03:26
3
Общество

На поддержку остающихся за рубежом россиян выделят допсредства

Правительство РФ выделит дополнительные средства на поддержку россиян, которые не могут вернуться из-за рубежа на фоне ситуации с распространением коронавируса, средства должны пойти на оплату их проживания, питание и продление виз, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 05:17
40
Космос

Марсианский беспилотник обрел своё имя

Беспилотный вертолет, который полетит на Марс в рамках программы NASA, получил имя «Инженити» («Изобретательность»).
Русская Планета вчера в 15:58
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось к Балтике

Строительство газопровода "Северный поток — 2" планировалось завершить в конце прошлого года, но в декабре президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий санкции против проекта.
РИА Новости вчера в 10:36
311
Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
15
Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Ведомости 02:07
898
Здоровье

Названы самые опасные при коронавирусе заболевания

Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность.
Lenta.ru вчера в 15:18
15
Армия и оружие

Армейских генералов лишат каракулевых шапок

Нововведения лишают генералов и адмиралов, а также полковников и капитанов I ранга Вооруженных сил России права носить шапки из каракуля черного и серого цвета с козырьком.
Коммерсантъ вчера в 09:08
256
Происшествия

В Иркутской области нашли пропавших чиновников районной администрации

RT на русском 04:14
Общество

Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
502
Киберспорт

Игра Deep Rock Galactic про космических гномов покидает ранний доступ

Вашингтон, 30 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Разработчики игры Deep Rock Galactic объявили, что она выйдет из раннего доступа 13 мая 2020 года.
REGNUM 03:43
Энергетика

Хранилища нефти США заполнены почти на две трети

Нефтяные хранилища США заполнены на 61% по состоянию на 24 апреля.
ТАСС 04:43
Шоу-бизнес

Влад Топалов в прямом эфире резко высказался в адрес подписчиков

Артист заступился за свою жену Регину Тодоренко и резко высказался по поводу травли со стороны подписчиков.
Kleo.ru 02:58
Общество

В Хакасии ввели всеобщий масочный режим

Со 2 мая на всей территории Хакасии вводится масочный режим: при нахождении вне мест проживания жители Хакасии должны пользоваться средствами индивидуальной защиты – масками, медицинскими, либо гигиеническими, или респираторами.
ИА Хакасия 04:00
3
Музыка

Клип Skibidi стал самым популярным русским роликом на Youtube

Клип Skibidi русской группы Little Big набрал более 400 миллионов просмотров меньше, чем за два года, и стал самым просматриваемым роликом из стран СНГ.
Телеканал 360° 28 апреля в 10:36
107
Общество

В Башкирии продлили режим самоизоляции до 11 мая

Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в регионе до 11 мая и ввел масочный режим в общественных местах с 4 мая.
РИА Новости 05:36
6
Экономика

Президент «Эксмо-АСТ» выкупил основную долю сети «Читай-город—Буквоед»

Из капитала книжной сети «Читай-город—Буквоед» вышли ее гендиректор Михаил Иванцов и совладелец издательской группы «Эксмо-АСТ» Андрей Гредасов, основную долю бизнеса выкупил президент и контролирующий акционер «Эксмо-АСТ» Олег Новиков, сообщает «Коммерсант».
РБК 05:29
Политика

В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев

Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
640
Политика

Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что россияне получат прямую материальную помощь.
Коммерсантъ 04:39
637
Происшествия

На Кокорина с Мамаевым подали в суд

Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в суд на форварда «Сочи» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева.
Lenta.ru 02:56
177
Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
562
Энергетика

Цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%

По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.
RT на русском вчера в 09:34
37
Транспорт

В Новокузнецке перевозчики решили устроить забастовку

Некоторые маршруты в городе объявили о забастовке и не вышли на рейс. Протест связан с транспортной реформой в Новокузнецке.
Новокузнецк.ру 00:29
28
Общество

Источник узнал о переносе открытия главного храма ВС

Интерфакс 05:04
Общество

Нижегородцам разрешили гулять и совершать пробежки около дома

Нижегородцы могут выходить на улицу при условии, что на портале «Карта жителя» будет оформлена соответствующая заявка.
Ньюс-НН 02:25
7
Экономика

Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными

Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ.
Вести.Ru 02:51
27
Общество

В Свердловской области число случаев коронавируса выросло до 703

В Свердловской области медики подтвердили 74 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.
АиФ Урал 04:01
10
Игры

CDPR объяснила, почему в The Witcher 3 Геральта и Цири никогда не показывали полностью обнажёнными

Геральт и Цири, главные герои игры, никогда не появляются на экране полностью голыми.
3DNews 04:42
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное