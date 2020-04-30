с чего всё началось

Кабмин выделит 30 миллиардов рублей, чтобы помочь обманутым дольщикам, пишет РИА "Новости" со ссылкой на премьера Михаила Мишустина. "Еще 30 миллиардов рублей направим на решение проблем обманутых дольщиков", - сказал Мишустин.

Политика Путин поручил предоставить НКО дополнительные меры поддержки Президент России Владимир Путин в четверг, 30 апреля, поручил предоставить некоммерческим организациям (НКО) дополнительные меры поддержки, касающиеся в том числе для выплаты зарплат и отсрочки по уплате налогов. 1

Общество Умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев Скончался глава администрации Андрей Джатдоев, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram. 1K

Политика Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. 3,1K

Общество Подмосковье вводит обязательное ношение масок В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома. 831

Общество Японцы попросили забрать в Россию фигуристку Медведеву Один из пользователей Twitter попросил в своём микроблоге забрать российскую фигуристку обратно в Россию, так как она очень разозлила японцев своими действиями. 1

Политика Путин рассказал о генетическом культурном коде россиян Россия всегда объединяла усилия для того, чтобы противостоять напастям "всем миром", это буквально в крови, в генетическом коде россиян. 9

Происшествия Режим контртеррористической операции сняли в Екатеринбурге В Екатеринбурге и пригороде отменили режим контртеррористической операции (КТО) после ликвидации троих боевиков, готовивших теракт. 2K

Шоу-бизнес Суд в Москве расторг брак между Лолитой и теннисистом Ивановым Басманный суд в четверг удовлетворил иск о разводе между певицей Лолитой Милявской и теннисистом Дмитрием Ивановым, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Жорин. 7

Общество В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса В четверг депутаты Госдумы от ЕР в режиме видеоконференции провели встречу с представителем ВОЗ в РФ. 140

Общество В Ростовской области ввели масочный режим в общественных местах В Ростовской области с 1 мая 2020 года ввели обязательный масочный режим, об этом в ходе пресс-конференции сообщил губернатор региона. 12

Энергетика В Польше заявили, что «Газпром» согласился снизить цену на газ Польская энергетическая компания PGNiG сообщила, что "Газпром" согласился снизить цену на поставляемый газ после решения Стокгольмского Арбитражного суда, передает ТАСС со ссылкой на заявление главы PGNiG Ежи Квечиньского. 525

Общество В Севастополе умер первый пациент с коронавирусом Первый пациент с коронавирусом умер в Севастополе, он страдал онкологическим заболеванием, сообщил в четверг на заседании правительства врио губернатора Михаил Развожаев. 11

Экономика Власти Москвы определили банки для льготного кредитования бизнеса Правительство Москвы определило перечень банков, которые будут предоставлять льготные займы для предпринимателей.