с чего всё началось

Кабмин выделит 30 миллиардов рублей, чтобы помочь обманутым дольщикам, пишет РИА "Новости" со ссылкой на премьера Михаила Мишустина. "Еще 30 миллиардов рублей направим на решение проблем обманутых дольщиков", - сказал Мишустин.

Политика США хотят не допустить возможности покупки Ираном российского оружия США сделают все, чтобы продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана и не допустить, чтобы Тегеран закупил вооружение у России или Китая, заявил в пятницу госсекретарь Майк Помпео. 3

Политика Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. премьер-министра Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова временно исполняющим обязанности премьер-министра.

Политика Навальный согласился на дебаты с Захаровой Москва, 1 мая 2020, 02:34 — REGNUM Блогер Алексей Навальный согласился на предложение официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой провести дебаты. 275

Футбол Гендиректор «Чертаново» считает, что сезон в РПЛ не будет доигран Генеральный директор «Чертаново» Николай Ларин предположил, что текущий сезон в РПЛ так и не будет завершен.

Экономика Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода. 167

Игры Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд. 57

Общество Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США. 155

Наука Ученые нашли способ прокормить дополнительные 800 млн человек Авторы научной работы считают, что новые водохранилища на территории России, Африки и Азии вместе с восстановление старых ирригационных земель позволит прокормить дополнительно 800 млн человек. 1

Общество В Петербурге у 111 сотрудников НИИ скорой помощи выявили коронавирус Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению. 86

Общество В Москве за сутки умерли 47 пациентов с коронавирусом Еще 47 пациентов с пневмонией и положительным результатом на коронавирус скончались в Москве за сутки, сообщает штаб по борьбе с распространением инфекции. 25

Общество Врачи оценили возможность второй волны коронавируса в России В России есть риск повторной волны эпидемии коронавируса, заявил РБК ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Общество Китай не пригласил ВОЗ к расследованию о начале пандемии коронавируса Как сообщает телеканал Sky News, представитель Всемирной организации здравоохранения в КНР Гауден Галеа сообщил журналистам, Китай не пригласил экспертов ВОЗ принять участие в расследовании обстоятельств начала пандемии коронавируса, не смотря на неоднократные запросы организации.

Здоровье Вирусологи назвали парадоксальной ситуацию с коронавирусом в России Сотрудник Международного центра вирусологии РУДН, врач-инфекционист Елена Белова заявила о пародоксальной ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России. 94

Общество В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы. 402

Армия и оружие Птица сбила выпущенную по танку американскую ракету 29 апреля на Дравско-Поморском военном полигоне в Польше во время учений с участием военных армии США птица смогла сбить американскую ракету TOW, выпущенную по танку-мишени. 98

Киберспорт Valve отложила The International 2020. Турнир может пройти в 2021 году Valve отложила турнир на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что The International пройдет не раньше 2021 года.

Экономика Сбербанк снижает ставки по ипотеке Сбербанк с 6 мая снизит ставки по ипотечным кредитам в среднем на 0,5 процентного пункта, сообщила пресс-служба. 79

Политика Трамп считает, что Китай мог остановить распространение коронавируса Трамп уточнил, что Китай либо не мог остановить распространение COVID-19, либо не стал этого делать.

Происшествия Прокуратура решила возобновить дело о преступлениях нацистов в Крыму Прокуратура Крыма обратилась в республиканский Верховный суд с запросом о возобновлении уголовного дела о массовом уничтожении нацистами жителей полуострова. 21

Гаджеты Смартфон Redmi Note 9 Pro показался на качественных рендерах Добавим, что бренд Redmi был создан китайской компанией Xiaomi. В начале прошлого года эта марка была выделена в самостоятельную структуру. 26