Экономика

REGNUMREGNUMПравительство РФ выделит 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков

Москва, 30 апреля 2020, 12:05 — REGNUM На решение проблем обманутых дольщиков будет выделено 30 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Помогут дольщикам и тем, кто застрял за границей: Мишустин объявил о новых мерах поддержки

Екатеринбург Онлайн07:04

Правительство выделит 30 млрд руб. на решение проблем дольщиков

РБК06:44

Правительство дополнительно выделит 30 млрд руб. на решение проблем обманутых дольщиков

Интерфакс05:03

Российские власти выделят 12 млрд рублей на поддержку застройщиков

Известия05:07

Правительство выделит 30 млрд рублей на защиту прав обманутых дольщиков

ТАСС05:06

На решение проблем дольщиков направят 30 млрд, — Мишустин

РЕН ТВ04:55

Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан

Коммерсантъ05:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 07:12, Ашберн
Футбол

Несколько клубов РПЛ могут выступить за завершение сезона

Москва, 30 апреля 2020, 13:32 — REGNUM За досрочное завершение сезона выступили большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
REGNUM 06:32
2
Общество

В мае в Алтайском крае изменится график выплаты пенсий

В связи с предстоящими майскими праздничными и выходными днями график доставки майских пенсий и других социальных выплат через отделения «Почты России» будет скорректирован с учетом режима работы почтового ведомства.
НИА-Федерация 04:43
Политика

Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам

Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 05:35
1,5K
Политика

Китай препятствует победе Трампа на выборах

Дональд Трамп считает, что Китай предпримет любые усилия, чтобы не допустить его переизбрания на пост президента США.
Независимая газета 04:00
17
Происшествия

В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников

Газета.Ru 02:16
31
Здоровье

Названа причина повторного заболевания коронавирусом

Исследователи полагают, что это может объяснять случаи «повторного» выявления коронавируса у пациентов, по всем признакам считавшихся выздоровевшими.
Взгляд.ру 05:51
21
Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 10 килограммов за месяц

Максим Фадеев на карантине успел избавиться от 10 килограммов, о чем он сообщил подписчикам в Инстаграме.
Вечерний курьер 03:23
11
Игры

В PS Store бесплатно отдают первый сезон Hitman

Копенгаген, 30 апреля 2020, 11:34 — REGNUM В онлайн-магазине PS Store стартовала бесплатная раздача первого сезона стелс-экшена Hitman.
REGNUM 04:34
Происшествия

Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси

Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", следует из оперативных материалов столичного главка МВД.
РИА Новости 06:21
104
Общество

СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
RT на русском вчера в 09:25
907
Общество

В ВОЗ заявили о неизбежности второй волны коронавируса в мире

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила о неизбежности второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском 06:40
12
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошную недвижимость в США

У известной российской телеведущей и врача Елены Малышевой нашли недвижимость в США общей стоимостью 10 млн долларов.
Московский Комсомолец 05:45
1,1K
Технологии

Microsoft тестирует поддержку многооконного режима в Office для iPad

Не исключено, что в будущем Microsoft добавит поддержку многооконного режима и для других приложений, входящих в состав офисного пакета.
3DNews 05:57
Общество

Правительство РФ выделит дополнительные средства гражданам за рубежом

«Выделим дополнительные ассигнования на помощь российским гражданам, которые из-за ситуации с коронавирусом пока не могут вернуться в Россию из-за рубежа», — заявил Мишустин.
ИА Красная Весна 05:23
228
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину выпишут из больницы 1 мая

Народную артистку России, руководителя театра "Русская песня" Надежду Бабкину планируют выписать 1 мая.
Российская газета 05:48
Футбол

Фанаты «Локомотива» выразили всестороннюю поддержку Сёмину

Объединения болельщиков футбольного клуба «Локомотив» заявили о безоговорочной поддержке главного тренера «железнодорожников» Юрия Сёмина.
News.ru 06:42
Происшествия

Россиянин с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью

В Благовещенске мужчину с коронавирусом задержали и возвратили обратно в инфекционную больницу после того, как он самовольно оставил медицинское учреждение и заразил свою семью из пяти человек.
Lenta.ru 05:48
213
Происшествия

Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
237
Футбол

Журналист L’Equipe: «„ПСЖ“ признан чемпионом Франции»

«ПСЖ» был признан чемпионом Франции по итогам досрочно завершенного сезона, сообщил журналист L'Equipe Жоэль Доменигетти.
Бомбардир.ру 07:04
Здоровье

ВОЗ: наличие антител не исключает возможность заражения коронавирусом

Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила, что в организации нет данных об отсутствии возможности повторного заражения коронавирусом при наличии у человека антител.
Газета.Ru 06:48
Авто

В мае заработают новые условия госпрограммы льготного автокредитования

Минпромторг РФ подготовил проект постановления правительства, расширяющий условия участия в программах льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Автоновости дня вчера в 03:45
20
Политика

Песков исключил привлечение США к урегулированию ситуации в Донбассе

Пресс-секретарь президента России в четверг, 30 апреля, заявил, что Украина на настоящий момент не выполняет Минские соглашения.
Слово и Дело 06:43
1
Общество

Песков прокомментировал рост числа заражённых коронавирусом в России

Ранее Песков отмечал, что устойчивое снижение прироста новых случаев возможно только в случае дисциплинированного исполнения режима самоизоляции в майские праздники.
RT на русском 05:48
50
Кино

Лили Рейнхарт и Коул Спроус рассказали, что будет с героями «Ривердейла» после 4 сезона

Popcornnews.ru вчера в 17:30
Происшествия

Москвичи приехали в Крым и образовали очаг коронавируса

Жительница Крыма заразилась коронавирусной инфекцией от туристов, приехавших из Московского региона и образовавших очаг заболевания.
Lenta.ru 05:12
16
Общество

Саратовская прокуратура проверит закупку масок по 425 рублей

"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при закупке за счет бюджета средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:14
1K
Общество

В Краснодарском крае вводят масочный режим

В Краснодарском крае вводят усиленный масочный режим. Роспотребнадзор разослал в регионы рекомендации постоянно и повсеместно носить маски.
ФедералПресс 05:46
2
Спорт

Футболист «Луча» раскритиковал главу Приморья за слова о спортсменах

Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин ответил на слова губернатора Приморья Олега Кожемяко, ранее объяснившего отказ финансировать профессиональный спорт отсутствием в клубах местных воспитанников.
РБК 05:47
Общество

Госдуме предложили выпустить из СИЗО 30 тысяч человек

Инициаторами массового «исхода» заключенных из СИЗО стали директор Института прав человека, эксперт президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валентин Гефтер и бывшая судья Конституционного суда (КС) Тамара Морщакова.
Первое антикоррупционное СМИ 04:28
4
Общество

В Самарской области выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом

Самара, 30 апреля 2020, 11:20 — REGNUM Число случаев заражения коронавирусом в Самарской области за сутки увеличилось на 40.
REGNUM 04:20
236
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное