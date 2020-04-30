Экономика
REGNUMПравительство РФ выделит 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков
Москва, 30 апреля 2020, 12:05 — REGNUM На решение проблем обманутых дольщиков будет выделено 30 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.
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Помогут дольщикам и тем, кто застрял за границей: Мишустин объявил о новых мерах поддержки
Екатеринбург Онлайн07:04
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Футбол
Несколько клубов РПЛ могут выступить за завершение сезона
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В мае в Алтайском крае изменится график выплаты пенсий
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НИА-Федерация 04:43
Политика
Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
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Политика
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Дональд Трамп считает, что Китай предпримет любые усилия, чтобы не допустить его переизбрания на пост президента США.
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Названа причина повторного заболевания коронавирусом
Исследователи полагают, что это может объяснять случаи «повторного» выявления коронавируса у пациентов, по всем признакам считавшихся выздоровевшими.
Взгляд.ру 05:51
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 10 килограммов за месяц
Максим Фадеев на карантине успел избавиться от 10 килограммов, о чем он сообщил подписчикам в Инстаграме.
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Копенгаген, 30 апреля 2020, 11:34 — REGNUM В онлайн-магазине PS Store стартовала бесплатная раздача первого сезона стелс-экшена Hitman.
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Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси
Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", следует из оперативных материалов столичного главка МВД.
РИА Новости 06:21
Общество
СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
RT на русском вчера в 09:25
Общество
В ВОЗ заявили о неизбежности второй волны коронавируса в мире
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила о неизбежности второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском 06:40
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошную недвижимость в США
У известной российской телеведущей и врача Елены Малышевой нашли недвижимость в США общей стоимостью 10 млн долларов.
Московский Комсомолец 05:45
Технологии
Microsoft тестирует поддержку многооконного режима в Office для iPad
Не исключено, что в будущем Microsoft добавит поддержку многооконного режима и для других приложений, входящих в состав офисного пакета.
3DNews 05:57
Общество
Правительство РФ выделит дополнительные средства гражданам за рубежом
«Выделим дополнительные ассигнования на помощь российским гражданам, которые из-за ситуации с коронавирусом пока не могут вернуться в Россию из-за рубежа», — заявил Мишустин.
ИА Красная Весна 05:23
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину выпишут из больницы 1 мая
Народную артистку России, руководителя театра "Русская песня" Надежду Бабкину планируют выписать 1 мая.
Российская газета 05:48
Футбол
Фанаты «Локомотива» выразили всестороннюю поддержку Сёмину
Объединения болельщиков футбольного клуба «Локомотив» заявили о безоговорочной поддержке главного тренера «железнодорожников» Юрия Сёмина.
News.ru 06:42
Происшествия
Россиянин с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью
В Благовещенске мужчину с коронавирусом задержали и возвратили обратно в инфекционную больницу после того, как он самовольно оставил медицинское учреждение и заразил свою семью из пяти человек.
Lenta.ru 05:48
Происшествия
Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
Футбол
Журналист L’Equipe: «„ПСЖ“ признан чемпионом Франции»
«ПСЖ» был признан чемпионом Франции по итогам досрочно завершенного сезона, сообщил журналист L'Equipe Жоэль Доменигетти.
Бомбардир.ру 07:04
Здоровье
ВОЗ: наличие антител не исключает возможность заражения коронавирусом
Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила, что в организации нет данных об отсутствии возможности повторного заражения коронавирусом при наличии у человека антител.
Газета.Ru 06:48
Авто
В мае заработают новые условия госпрограммы льготного автокредитования
Минпромторг РФ подготовил проект постановления правительства, расширяющий условия участия в программах льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
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Политика
Песков исключил привлечение США к урегулированию ситуации в Донбассе
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Слово и Дело 06:43
Общество
Песков прокомментировал рост числа заражённых коронавирусом в России
Ранее Песков отмечал, что устойчивое снижение прироста новых случаев возможно только в случае дисциплинированного исполнения режима самоизоляции в майские праздники.
RT на русском 05:48
Кино
Лили Рейнхарт и Коул Спроус рассказали, что будет с героями «Ривердейла» после 4 сезона
Popcornnews.ru вчера в 17:30
Происшествия
Москвичи приехали в Крым и образовали очаг коронавируса
Жительница Крыма заразилась коронавирусной инфекцией от туристов, приехавших из Московского региона и образовавших очаг заболевания.
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Общество
Саратовская прокуратура проверит закупку масок по 425 рублей
"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при закупке за счет бюджета средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей", - говорится в сообщении.
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В Краснодарском крае вводят масочный режим
В Краснодарском крае вводят усиленный масочный режим. Роспотребнадзор разослал в регионы рекомендации постоянно и повсеместно носить маски.
ФедералПресс 05:46
Спорт
Футболист «Луча» раскритиковал главу Приморья за слова о спортсменах
Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин ответил на слова губернатора Приморья Олега Кожемяко, ранее объяснившего отказ финансировать профессиональный спорт отсутствием в клубах местных воспитанников.
РБК 05:47
Общество
Госдуме предложили выпустить из СИЗО 30 тысяч человек
Инициаторами массового «исхода» заключенных из СИЗО стали директор Института прав человека, эксперт президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валентин Гефтер и бывшая судья Конституционного суда (КС) Тамара Морщакова.
Первое антикоррупционное СМИ 04:28
Общество
В Самарской области выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом
Самара, 30 апреля 2020, 11:20 — REGNUM Число случаев заражения коронавирусом в Самарской области за сутки увеличилось на 40.
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