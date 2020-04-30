с чего всё началось

Кабмин выделит 30 миллиардов рублей, чтобы помочь обманутым дольщикам, пишет РИА "Новости" со ссылкой на премьера Михаила Мишустина. "Еще 30 миллиардов рублей направим на решение проблем обманутых дольщиков", - сказал Мишустин.

Происшествия В Подмосковье ограблен китайский торговец масками и градусниками Связанные китайцы до пяти часов утра наблюдали, как налетчики на «Газели» без госномеров совершили шесть поездок, во время которых вывезли со склада 600 коробок с медицинскими масками и электронными градусниками.

Происшествия Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД. 231

Общество Собянин рассказал о порядке продления пропусков Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о необходимости продления цифровых пропусков тем, кто планирует ездить на работу в начале мая. 1K

Здоровье В Калининградскую область поступило более миллиона медицинских масок Средства индивидуальной защиты получили Калининградская областная инфекционная больница, ЦГКБ, БСМП, городские больницы Калининграда №№ 2, 3, 4, Детская областная больница, объединенная детская городская поликлиника, Станция скорой медицинской помощи, почти все районные больницы области и другие медицинские организации.

Здоровье Проценко рассказал о растущем числе молодых пациентов с COVID-19 Возрастная структура поступающих пациентов поменялась, все больше и больше поступает молодых пациентов, как в реанимацию, так и в госпитальные отделения, сообщил в интервью РИА Новости главный врач ГБУЗ Городская клиническая больница № 40 ДЗМ Денис Проценко.

Общество Москвичей напугали возможностью всплеска коронавируса к июню В случае массового нарушения москвичами режима самоизоляции в предстоящие майские праздники, в городе к июню может произойти новый всплеск заболеваемости коронавирусом. 3

Финансы Власти Москвы определили банки для льготного кредитования бизнеса Правительство Москвы определило перечень банков, которые будут предоставлять льготные займы для предпринимателей.

Здоровье С больными коронавирусом могут происходить уникальные ситуации Инфицированные коронавирусом могут чувствовать себя вполне нормально, но в это же время их организм может подвергаться уникальным нагрузкам. 83

Политика Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. 2,5K

Хоккей Овечкин стал лучшим левым нападающим в истории НХЛ за эру расширения Российский нападающий Александр Овечкин получил статус лучшего левого нападающего в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с начала эры расширения (1967 год).

Общество График выплаты пенсий изменится в мае в Алтайском крае График доставки майских пенсий и других социальных выплат через отделения «Почты России» в связи с предстоящими майскими праздничными и выходными днями будет скорректирован с учетом режима работы почтового ведомства, сообщает Отделение Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю.

Наука Скелет древнейшего млекопитающего обнаружен на Мадагаскаре Палеонтологи обнаружили редкие останки древнего животного на острове Мадагаскар. Исследователи прозвали его "безумным".

Общество Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, ему было 57 лет. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. 1K

Фигурное катание Японские фанаты требуют забрать фигуристку Медведеву из страны Японские фанаты требуют забрать двукратную серебряную призерку Олимпийских игр в Пхенчхане Евгению Медведеву из страны.

Политика Верховная Рада призвала усилить международное давление на Россию Верховная Рада Украины приняла постановление об обращении к парламентам других стран и ассамблеям международных организаций с призывом усилить давление на Россию. 34

Общество Учебный год в Чувашии завершат досрочно Для учеников 9-11 классов завершение учебного года планируется после 25 мая.

Общество В Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу Жителям Нижегородской области при оформлении заявки для выезда на дачу придется предъявить документы на право собственности, сообщила пресс-служба правительства региона. 316

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Здоровье В пяти регионах заболеваемость пневмонией выросла более чем в 1,5 раза В каждом третьем регионе России в январе-феврале 2020 года значительно, более чем на 10%, выросла заболеваемость пневмониями.