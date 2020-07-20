Общество
Коммерсантъ КазаньТатарстан получит 100 млн рублей на ликвидацию свалок
Восьми регионам страны, включая Татарстан, из бюджета РФ выделят деньги на ликвидацию незаконных свалок. Республика получит на эти цели 100 млн руб. Распоряжение об этом подписал глава правительства страны Михаил Мишустин.
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Распоряжение о выделении средств уже подписано правительством России. В ближайшее время подпишем соглашение с Минприроды РФ, заключим контракт и уже в этом году приступим к работам. Полностью завершить рекультивацию планируется в 2022 году.
— Глеб Никитин, российский политикВремя Н 08:55
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