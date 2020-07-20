Распоряжение о выделении средств уже подписано правительством России. В ближайшее время подпишем соглашение с Минприроды РФ, заключим контракт и уже в этом году приступим к работам. Полностью завершить рекультивацию планируется в 2022 году.

Восьми регионам страны, включая Татарстан, из бюджета РФ выделят деньги на ликвидацию незаконных свалок. Республика получит на эти цели 100 млн руб. Распоряжение об этом подписал глава правительства страны Михаил Мишустин.

Футбол «Спартак» обратился в судейский комитет РФС после игры с «Зенитом» Напомним, что "Зенит" на своем поле оказался сильнее "Спартака" в полуфинале Кубка России со счетом 2:1 и вышел в финал турнира.

Общество Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов. 453

Происшествия По делу Ефремова утвердили обвинительное заключение В соответствии с обвинительным заключением, которое утвердила московская прокуратура по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, артисту может грозить наказание сроком до 12 лет. 193

Фигурное катание Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России. 125

Общество Россияне стали есть меньше майонеза В «Русагро» ситуацию объясняют тем, что из-за коронавируса была приостановлена работа кафе и ресторанов, следовательно, спрос в этом сегменте значительно сократился. 2

Общество Ученые предупредили о возможности еще одной аварии на ТЭЦ в Норильске Ученые Федерального исследовательского центра (ФИЦ) Института вычислительных технологий (ИВТ) СО РАН выявили существенное проседание грунтов под топливными баками на ТЭЦ-3, где в конце весны произошла серьезная утечка дизельного топлива.

Происшествия В администрации Шурышкарского района на Ямале проходят обыски Обыски проходят в администрации Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) после возбуждения уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями чиновниками, ущерб от действий которых составил более 300 млн рублей.

Политика В Кремле прокомментировали обращение Кадырова к Зеленскому по Донбассу Зеленский в 2018 году дал интервью Дмитрию Гордону, в котором рассказал о конфликте с Кадыровым, после которого ему пришлось извиняться. 185

Политика В Крыму призвали США «не совать нос» в строительство чужих кораблей Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс призвал американские власти заняться решением проблем внутри своей страны, а не "совать нос" в чужие дела, связанные со строительством десантных кораблей в Крыму.

Происшествия Следствие отменило арест администратора «Омбудсмена полиции» Худякова Администратору интернет-проекта "Омбудсмен полиции" Игорю Худякову отменена мера пресечения в виде заключения под стражу в связи со смягчением обвинения по делу о распространении порнографии.

Общество ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке Высшая школа экономики даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров. 154