Распоряжение о выделении средств уже подписано правительством России. В ближайшее время подпишем соглашение с Минприроды РФ, заключим контракт и уже в этом году приступим к работам. Полностью завершить рекультивацию планируется в 2022 году.

Почти 3,5 млрд руб. будут выделены в течение трех лет шести регионам на ликвидацию несанкционированных свалок, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Политика Киев выразил Москве протест в связи с посещением Путиным Крыма Министерство иностранных дел Украины заявило решительный протест МИД РФ в связи с очередной поездкой президента России Владимира Путина в Крым. 7

Политика В Крыму призвали США «не совать нос» в строительство чужих кораблей Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс призвал американские власти заняться решением проблем внутри своей страны, а не "совать нос" в чужие дела, связанные со строительством десантных кораблей в Крыму.

Происшествия Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщается на сайте ведомства. 181

Футбол «Локомотив» занял второе место в чемпионате России по футболу "Локомотив" занял второе место в чемпионате России по футболу, говорится в сообщении Тинькофф Российской премьер-лиги.

Общество ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке Высшая школа экономики (ВШЭ) считает неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания терроризма, высказывание профессора ВШЭ Гасана Гусейнова, которое вызвало дискуссию в соцсетях, получит правовую оценку, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью НИУ ВШЭ Андрей Лавров. 136

Кино Продюсеры «Ходячих мертвецов» сообщили новости о фильме про Рика Граймса Лос-Анджелес, США, 19 июля 2020, 20:41 — REGNUM Создатели полнометражной картины про героя сериала «Ходячие мертвецы» Рика Граймса рассказали о том, как идёт реализация проекта.

Общество Резкое похолодание ожидается на юге Западной Сибири на этой неделе На западе Европейской России температура воздуха к середине недели понизится на десять градусов, немного меньше, но тоже похолодает на востоке и в центральной части страны, а также на юге Западной Сибири, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

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Политика WSJ: Китай может ввести санкции против Nokia и Ericsson Власти КНР рассматривают возможность введения ограничительных мер в отношении европейских телекоммуникационных компаний Nokia и Ericsson в случае, если страны - члены Европейского союза вслед за США и Великобританией начнут препятствовать использованию оборудования китайской Huawei для создания беспроводных сетей 5G.

Общество В «Шереметьево» запускают проект по экспресс-тестам на коронавирус Москва, 20 июля 2020, 14:03 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций и аэропорт «Шереметьево» запустят проект по проведению экспресс-тестов на коронавирус для прибывающих и улетающих пассажиров. 8

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Шоу-бизнес Диденко подтвердила новый роман спустя 5 месяцев после гибели мужа Блогер Екатерина Диденко, на дне рождения которой в феврале этого года в Москве произошла трагедия из-за сухого льда, подтвердила информацию о своем новом романе. 32