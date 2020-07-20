Общество

РБКРБКПравительство выделит 3,5 млрд руб. на ликвидацию незаконных свалок

Почти 3,5 млрд руб. будут выделены в течение трех лет шести регионам на ликвидацию несанкционированных свалок, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
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Глеб Никитин
Распоряжение о выделении средств уже подписано правительством России. В ближайшее время подпишем соглашение с Минприроды РФ, заключим контракт и уже в этом году приступим к работам. Полностью завершить рекультивацию планируется в 2022 году.
— Глеб Никитин, российский политикВремя Н 08:55

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