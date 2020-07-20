Правительство России выделит 3,5 млрд рублей на ликвидацию несанкционированных свалок в шести регионах страны. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник, 20 июля. Речь идет об объектах в Северной Осетии, Татарстане, Тверской, Липецкой, Тульской и Нижегородской областях.

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Происшествия Тело преподавателя ВГИКа с ножевыми ранениями нашли в Москве Тело преподавательницы Всероссийского института кинематографии (ВГИК) 90-летней Иды Щур с ножевыми ранениями обнаружили в квартире на Кутузовском проспекте в Москве. 10

Происшествия Мужчина прогуливался по кладбищу спустя четыре месяца после своих похорон Жителя египетской деревни Кафр Аль-Хосар обнаружили прогуливающимся по кладбищу спустя четыре месяца после его собственных похорон.

Интернет В интернет попали личные данные 20 млн пользователей VPN-сервисов Исследовательская группа организации vpnMentor в понедельник, 20 июля, заявила об обнаружении в интернете персональных данных более 20 млн пользователей сервисов VPN (Virtual Private Network — «виртуальная частная сеть», задачей которой является сохранение приватности интернет-пользователя). 219

Энергетика «Норникель» включился в борьбу за газовые месторождения Таймыра Даже при сохранении текущего уровня потребления и с учетом необходимых маневренных мощностей существующих газовых запасов Норильску хватит примерно лет на 80. 1

Шоу-бизнес Девятилетняя дочь Богомолова показала фото обнаженной матери В подписи к посту бывшая супруга режиссера Константина Богомолова отметила, что фотография была сделана ее девятилетней наследницей. 8

Политика Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину Украинский чиновник Михаил Саакашвили заявил, что действия властей могут привести к тому, что Украина перестанет существовать в нынешнем виде. 225

Экономика Раскрыты последствия деноминации рубля для России Ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев заявил о том, что с момента последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился, чтобы можно было провести новую процедуру по уменьшению нарицательной стоимости номинала национальной валюты в 100 раз. 4