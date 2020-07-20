Экономика

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Правительство России выделит 3,5 млрд рублей на ликвидацию несанкционированных свалок в шести регионах страны. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник, 20 июля. Речь идет об объектах в Северной Осетии, Татарстане, Тверской, Липецкой, Тульской и Нижегородской областях.
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Правительство выделит 3,5 млрд рублей на ликвидацию незаконных свалок

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Правительство выделит 3,5 миллиарда рублей на ликвидацию несанкционированных свалок

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Правительство выделит 3,5 млрд рублей на ликвидацию несанкционированных свалок

Парламентская газета04:39

Кабмин выделит 3,5 млрд рублей на ликвидацию несанкционированных свалок

ТАСС04:35

Кабмин выделит более 3,5 млрд рублей на рекультивацию незаконных свалок в шести регионах РФ

Интерфакс04:54
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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