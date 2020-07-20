Экономика
ИзвестияПравительство выделит 3,5 млрд рублей на ликвидацию незаконных свалок
Правительство России выделит 3,5 млрд рублей на ликвидацию несанкционированных свалок в шести регионах страны. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник, 20 июля. Речь идет об объектах в Северной Осетии, Татарстане, Тверской, Липецкой, Тульской и Нижегородской областях.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Мишустин заявил о намерении кабмина бороться с несанкционированными свалками в РФ
Экономика сегодня04:44
Правительство выделит 3,5 млрд рублей на ликвидацию несанкционированных свалок
Парламентская газета04:39
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Интернет
Microsoft признала проблему с подключением к Интернету в Windows 10
Компания Microsoft признала проблему с подключением к Интернету в операционной системе Windows 10.
Piter.tv 01:24
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия вчера в 12:11
Общество
Умер автор песни «Уральская рябинушка» Евгений Родыгин
Народный артист России, композитор Евгений Родыгин скончался в Екатеринбурге в возрасте 95 лет.
РИА Новости 04:06
Общество
«Ведомости» узнали о просьбе МВД ослабить норматив по смертности в ДТП
МВД предлагает пересмотреть целевой норматив смертности в ДТП, заявленный в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в сторону ослабления.
РБК вчера в 23:53
Общество
В России заработала программа господдержки перевода машины на газ
В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование.
РБК 01:31
Происшествия
Тело преподавателя ВГИКа с ножевыми ранениями нашли в Москве
Тело преподавательницы Всероссийского института кинематографии (ВГИК) 90-летней Иды Щур с ножевыми ранениями обнаружили в квартире на Кутузовском проспекте в Москве.
Известия 04:31
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что президента не госпитализировали
Слухи о экстренной госпитализации президента Белоруссии появились накануне. СМИ сообщали о гипертоническом кризе у Александра Лукашенко.
Свободная Пресса вчера в 22:28
Армия и оружие
На Украине заявили о «тайном оружии России» в Черном море
На Украине заявили о "тайной разработке" России — эшелонированной системе освещения надводной и подводной обстановки в Черном море.
РИА Новости 04:03
Происшествия
Мужчина прогуливался по кладбищу спустя четыре месяца после своих похорон
Жителя египетской деревни Кафр Аль-Хосар обнаружили прогуливающимся по кладбищу спустя четыре месяца после его собственных похорон.
Ридус 04:54
Интернет
В интернет попали личные данные 20 млн пользователей VPN-сервисов
Исследовательская группа организации vpnMentor в понедельник, 20 июля, заявила об обнаружении в интернете персональных данных более 20 млн пользователей сервисов VPN (Virtual Private Network — «виртуальная частная сеть», задачей которой является сохранение приватности интернет-пользователя).
Известия 04:50
Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Ранее запуск космического зонда переносили 2 раза. Причиной тому стали ливневые дожди. Вес аппарата составляет 1360 кг.
Evo-rus.com 03:11
Общество
В Москве в 7 раз снизилось число обращений за пособиями по безработице
В Москве резко снизилось количество обращений за пособиями по безработице – почти в 7 раз, до 1,2-1,5 тысячи в день, сообщили в пресс-службы столичной администрации.
Вести.Ru 03:47
Общество
Bloomberg узнал о доступе российской элиты к вакцине от COVID в апреле
Топ-менеджерам российских компаний и правительственным чиновникам уже в апреле была предоставлена экспериментальная вакцина, разработанная НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
РБК 01:34
Энергетика
«Норникель» включился в борьбу за газовые месторождения Таймыра
Даже при сохранении текущего уровня потребления и с учетом необходимых маневренных мощностей существующих газовых запасов Норильску хватит примерно лет на 80.
Ведомости вчера в 17:14
Культура
Ксения Собчак выпустила фильм про отца Сергия и его монастырь
RuNews24.ru 04:35
Шоу-бизнес
Девятилетняя дочь Богомолова показала фото обнаженной матери
В подписи к посту бывшая супруга режиссера Константина Богомолова отметила, что фотография была сделана ее девятилетней наследницей.
VSE42.RU 04:02
Происшествия
Расширен район поиска пропавшего в Бурятии Ан-2
RT на русском 03:28
Политика
Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину
Украинский чиновник Михаил Саакашвили заявил, что действия властей могут привести к тому, что Украина перестанет существовать в нынешнем виде.
Газета.Ru вчера в 16:38
Экономика
Раскрыты последствия деноминации рубля для России
Ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев заявил о том, что с момента последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился, чтобы можно было провести новую процедуру по уменьшению нарицательной стоимости номинала национальной валюты в 100 раз.
Московский Комсомолец 02:48
Футбол
Геннадий Орлов: «Федун назвал „Зенит“ дутым чемпионом? А „Спартак“ — 9-й, вчера избежал разгрома»
Леонид Федун: «Спартак» был не хуже дутого чемпиона.
Спорт-Экспресс 04:15
Шоу-бизнес
Блогер Диденко показала новую любовь через 4 месяца после смерти мужа
Новый молодой человек не показал своего лица на фотоснимке. Он, обнимающий Диденко, запечатлен со спины.
iReactor вчера в 21:11
Происшествия
Участник акции в поддержку Фургала получил пять суток ареста
Суд на Дальнем Востоке назначил пять суток ареста Антону Расину, одному из трех задержанных на митинге против преследования хабаровского гебернатора Сергея Фургала.
Росбалт 01:58
Армия и оружие
Британские военные потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше
ToDay News Ufa 02:43