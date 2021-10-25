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Правительство выделит 38,5 млрд рублей на гранты малому и среднему бизнесу

Правительство выделит около 38,5 млрд руб. на гранты для поддержки малого и среднего бизнеса и социально ориентированных НКО из наиболее пострадавших отраслей, сообщил
 премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Ведомости
Помощь получат компании из сферы гостиничного бизнеса, общепита, спорта, дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, развлечений и др.
Ведомости
Сумма гранта будет рассчитываться исходя из одного МРОТ на каждого занятого.
ПРАЙМ
Подать заявки на гранты бизнес сможет дистанционно с 1 ноября в течение полутора месяцев.
RT на русском

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Правительство выделит 38,5 млрд рублей на гранты малому и среднему бизнесу
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Правительство выделит 38,5 млрд рублей на гранты малому бизнесу
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