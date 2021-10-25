Рогозин допустил существование гуманоидных инопланетян Ранее Нельсон в ходе прямого эфира, организованного директором Центра политики Университета Вирджинии Ларри Сабато, допустил, что инопланетяне могут существовать.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что около 80% граждан, которые говорят о том, что привились «Спутником V», но при этом заболели COVID-19 в тяжелой форме, купили сертификат о вакцинации.
Давление со стороны администраций Мунтян отметила, что также более 20 заключенных саратовских колоний обратились к адвокату в связи с давлением на них по заявлениям о пытках в саратовской тюремной больнице (ОТБ-1).