Более 400 заключенных заявили о насилии по отношению к ним в саратовской колонии

Давление со стороны администраций Мунтян отметила, что также более 20 заключенных саратовских колоний обратились к адвокату в связи с давлением на них по заявлениям о пытках в саратовской тюремной больнице (ОТБ-1).