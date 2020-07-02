Общество
РБКПравительство выделит 4 млрд руб. на создание временных рабочих мест
Правительство России выделит более 4 млрд руб. на создание временных рабочих мест в регионах, меры позволят трудоустроить 80 тыс. человек. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время заседания правительства.
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Правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест, они будут направлены в регионы, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.РИА Новости05:17
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