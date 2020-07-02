Общество

РБКРБКПравительство выделит 4 млрд руб. на создание временных рабочих мест

Правительство России выделит более 4 млрд руб. на создание временных рабочих мест в регионах, меры позволят трудоустроить 80 тыс. человек. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время заседания правительства.
Читать в источнике
Комментировать22
с чего всё началось

Правительство выделит средства на создание временных рабочих мест

Правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест, они будут направлены в регионы, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.
РИА Новости05:17

Подробнее о событии

Правительство выделит четыре миллиарда рублей на создание рабочих мест

Газета.Ru05:43

Не ждать вакансий

Российская газета12:56

Кабмин выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

ТАСС05:45

Правительство России выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

RT на русском16:04

Правительство будет создавать рабочие места для безработных

Коммерсантъ06:43

Правительство выделит 4 млрд рублей на создание рабочих мест в регионах

Интерфакс06:23

Правительство выделит средства на создание временных рабочих мест

РИА Новости05:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 18:20, Ашберн
Футбол

«Ливерпуль» крупно проиграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии

РИА Новости 17:23
Политика

ЦИК обработал 99,52% протоколов голосования по поправкам в Конституцию

Голосование по поправкам в Конституцию РФ завершилось. Специалисты Центральной избирательной комиссии обработали 99,52% протоколов.
Mockva.ru 01:57
Происшествия

Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы

Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия 16:40
221
Футбол

Чалов стал одной из главных трансферных целей «Вольфсбурга»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов попал в сферу интересов "Вольфсбурга" По информации источника, немецкий клуб рассматривает приобретение 22-летнего российского нападающего как одну из трёх главных трансферных целей, которые клуб Бундеслиги наметил для себя на лето.
Metaratings 15:53
Политика

Захарова ответила на заявления о «сговоре» России с талибами

Обвинения в "сговоре" России с талибами являются частью внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 15:07
2
Происшествия

Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом

По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия 09:16
404
Космос

Строительство марсианского города в ОАЭ завершат в 2021 году

Известия вчера в 17:33
Футбол

«Удинезе» обыграл «Рому» в матче чемпионата Италии по футболу

Футболисты "Удинезе" обыграли "Рому" в матче 29-го тура чемпионата Италии.
РИА Новости 17:45
Здоровье

Врач дал совет по укреплению иммунитета во время пандемии коронавируса

Заведующий кафедрой нормальной физиологии Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Умрюхин советует обращаться к этой процедуре, чтобы активировать защитные силы организма, передает агентство городских новостей «Москва».
Shraibikus News 08:11
8
Происшествия

Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы

Вести.Ru 11:17
263
Футбол

Гол Рамоса с пенальти помог «Реалу» победить «Хетафе»

В матче 33- го тура Примеры мадридский «Реал» одержал победу над «Хетафе».
RT на русском 17:57
Кино

ЛГБТ-активист назвал реалистичным фильм HBO о пытках геев в Чечне

Фотограф Максим Лапунов, рассказавший о пытках в чеченской «секретной тюрьме» для геев, прокомментировал документальный фильм НВО «Добро пожаловать в Чечню» режиссёра из США Дэвида Франса.
News.ru вчера в 11:02
45
Шоу-бизнес

Харламов высмеял предположения о причинах его развода с Асмус

Резидент Comedy Club Гарик Харламов в четверг, 2 июля, прокомментировал в Instagram сообщения пользователей о якобы причинах его развода со своей женой актрисой Кристиной Асмус.
Известия 12:16
11
Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском 04:33
406
Космос

На орбиту могут вывести шесть спутников «Гонец-М» до конца года

До конца 2020 года на орбиту планируется вывести шесть спутников связи «Гонец-М».
Военное дело 29 июня в 03:14
2
Общество

В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
461
Футбол

Переходной матч между «Вердером» и «Хайденхаймом» завершился без голов

Бремен, Германия, 2 июля 2020, 23:47 — REGNUM «Вердер» из Бремена не смог обыграть «Хайнденхайм» в первом переходном матче за право выступать в высшем дивизионе Германии Бундеслиге.
REGNUM 16:47
Общество

Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Участники акций протеста против расизма и насилия со стороны полицейских несколько недель назад заняли шесть кварталов в центральной части Сиэтла и провозгласили занятую территорию «автономной зоной Капитолийского холма».
Ведомости вчера в 19:50
208
Экономика

Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека

Правительство готовит дополнительную меру поддержки для граждан России. На этот раз помощь затронет порядка 1,5 миллиона человек.
iReactor 10:55
38
Общество

Конкуренту Лукашенко предъявлены обвинения по трем статьям

Озвучены обвинения в адрес одного из конкурентов Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии.
BFM.ru 10:12
2
Политика

В Москве более 50% голосов против поправок подали на 95 участках

Против поправок в Конституцию большинством голосов в Москве проголосовали на 95 участках — это 2,7% от всех столичных участковых избирательных комиссий, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК.
РБК 12:30
92
Политика

Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституции РФ.
Известия 17:45
4,6K
Экономика

«Почта России» выпустит «вечные» бонды на 70 млрд руб

В начале июня замглавы Минкомсвязи Олег Пак заявил о выделении «Почте России» 70 млрд руб. поддержки, но тогда чиновник не объяснял, каким образом будет организована схема финансирования.
РБК 17:00
Общество

Создатели «Мира Дикого запада» снимут сериал на основе игры «Fallout»

Серия игр "Fallout" дебютировала в 1997 году и быстро заняла первые строчки в рейтингах игровых журналов, продолжая оставаться популярной у геймеров до сих пор.
Газета.Ru 17:29
15
Происшествия

Уголовное дело завели на сотрудницу мэрии Липецкой области

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ — («Превышение должностных полномочий»).
Kursk.com 10:07
2
Энергетика

В России спрогнозировали влияние пандемии на экономику

Пандемия коронавируса принесет новые проблемы экономике России, поскольку спрос на нефть и газ в мире будет снижаться быстрее, чем предполагалось.
Lenta.ru 10:00
Культура

Кинофестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября

Evo-rus.com 10:52
4
Здоровье

Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака

Самым полезным овощем является брокколи за счет содержания большого количества различных витаминов, минералов и биологически активных веществ, сообщил врач Александр Мясников в эфире федерального канала «Россия-1».
Evo-rus.com 30 июня в 14:36
103
Кино

Кристиан Бэйл может вернуться на экраны к роли Бэтмена в фильме «Флэш»

Роль Бэтмена в новом фильме «Флэш» может сыграть голливудский актер Кристиан Бэйл.
Live24 04:13
29
Авто

Рестайлинговый Volkswagen Tiguan представили официально

Еще в обновленном кроссовере появилась подзаряжаемая модификация Tiguan eHybrid.
Tvoe-avto.com 11:21
40
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное