Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruЗастрявшим за границей россиянам выделят полмиллиарда рублей

На помощь застрявшим за границей из-за коронавируса россиянам выделят полмиллиарда рублей. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, его слова приводит РИА Новости. В первую очередь эти деньги направят на оплату проживания граждан, которые находятся сейчас за пределами страны.
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Правительство выделит ₽500 млн помощи застрявшим за границей россиянам

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Застрявшим за границей россиянам выделят полмиллиарда рублей

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Ведомости06:31

Мишустин: Правительство выделит 500 миллионов рублей на помощь россиянам, находящимся за рубежом

Эхо Москвы08:04

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Находящиеся за рубежом на фоне пандемии россияне могут получить выплаты

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