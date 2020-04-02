На помощь застрявшим за границей из-за коронавируса россиянам выделят полмиллиарда рублей. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, его слова приводит РИА Новости. В первую очередь эти деньги направят на оплату проживания граждан, которые находятся сейчас за пределами страны.

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Политика США оплатили половину доставленной из России медпомощи Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.

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