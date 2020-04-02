Коронавирус
НТВКабмин выделит 500 млн рублей для помощи россиянам за границей
Для помощи россиянам, застрявшим за границей из-за коронавируса, будет выделено 500 млн рублей. Об этом на заседании правительства, впервые прошедшем в режиме видеосвязи, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Политика
Путин о коронавирусе: пик эпидемии в мире еще не пройден
Президент озвучил во время второго обращения по коронавирусу мнение вирусологов.
Юг Сибири 10:28
Общество
Главред пермской газеты умерла от коронавируса
Скончавшаяся в пермской больнице главный редактор газеты «Деловой интерес» Анастасия Петрова была заражена COVID-19.
BFM.ru 05:32
Энергетика
Новак допустил дальнейшее падение спроса на нефть в мире
Сокращение потребления нефти в мире в случае продления существующих карантинных мер может вызвать падение спроса на неё в ближайшие недели на величину до 20 миллионов баррелей в сутки, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак.
РИА Новости 10:34
Шоу-бизнес
Павел Прилучный вернулся к семье
Популярный актер Павел Прилучный вернулся к семье и снова живет в одном доме с Агатой Муцениеце.
Территория новостей вчера в 12:24
Политика
Губернатор Архангельской области объявил об отставке
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке, передает ТАСС.
Медиазона 09:53
Энергетика
Белоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель
Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель.
REGNUM 05:40
Политика
США купили доставленное из РФ медицинское оборудование
30 марта США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, — заявила она.
News.ru 04:25
Политика
Путин поручил ввести особый порядок передвижения в России
Президент России Владимир Путин поручил установить в регионах страны особый порядок передвижения граждан и транспортных средств.
Lenta.ru 10:26
Общество
Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии
Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
REGNUM 01:20
Спорт
Винер-Усманова заявила о заражении вирусом спортсменов в «Новогорске»
На спортивной базе «Новогорск» зафиксировано два случая коронавируса. Об этом РБК сообщила заслуженный тренер Ирина Винер.
РБК 09:12
Общество
Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий административную ответственность для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции дома либо находиться в больнице.
ТАСС вчера в 11:18
Политика
Трамп прогнозирует сделку по добыче нефти между Эр-Риядом и Москвой
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что он ожидает, что Саудовская Аравия и Россия достигнут соглашения в ближайшие несколько дней по добыче нефти, чтобы положить конец ценовой войне, которая «опустошила» нефтяную промышленность во всем мире.
Коммерсантъ вчера в 20:58
Здоровье
Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии
Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии.
Москва 24 07:07
Политика
В России могут продлить нерабочую неделю
Ранее нерабочей объявили неделю с 30 марта по 3 апреля, после чего в большинстве регионов ввели режим самоизоляции для всех граждан.
Коммерсантъ 02:16
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется
Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс вчера в 12:00
Шоу-бизнес
Как Джиган и Оксана Самойлова поделят детей и имущество
Оксана Самойлова сообщила, что решила подать на развод. Супруга Джигана призналась, что не может больше терпеть выходки рэпера.
Территория новостей вчера в 04:35
Общество
В Турции назвали сроки начала туристического сезона
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил о решении изменить сроки начала туристического сезона в стране из-за пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 05:36
Общество
В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса
Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 03:39
Общество
В Забайкалье запретили продажу алкоголя
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Ведомости 08:50
Общество
В Бергамо российским медикам сварили борщ
Российским военным медикам и специалистам, прибывшим в Бергамо для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, в местной столовой приготовили борщ.
ТАСС 09:24
Общество
На Кубани компаниям такси выдадут пропуски для передвижения
Уже с 00:00 3 апреля для передвижения по территории Краснодарского края транспорта понадобится пропуск, их выдают в администрациях муниципалитетов — их могут получить сотрудники предприятий, сфера деятельности которых утверждена 185 постановлением главы региона, а также владельцы транзитного транспорта.
REGNUM 10:11
Политика
Путин: врачи держат оборону от наступающей эпидемии
Врачи, медсестры и весь персонал медучреждений в России держат оборону от наступающей эпидемии коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 09:57
Общество
В апреле пенсии и пособия жителям региона принесут на дом
Наш город сегодня (Пенза и Заречный) вчера в 09:22
Политика
Во Франции обвинили США в перекупке заказанных из Китая масок
Во Франции обвинили США в перекупке заказанных из Китая масок. Об этом заявил глава региона Гранд-Эст Жан Роттнер телеканалу RTL.
Lenta.ru 08:14
Экономика
Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам
Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 31 марта в 04:24
Кино
Названы сериалы и фильмы, которые россияне смотрят на карантине
KudaGo вчера в 08:14
Экономика
Потанин и Абрамович прекратили спор с «РУСАЛом» в Лондоне
В июне 2018 года совладелец "РУСАЛа" Олег Дерипаска выиграл дело в Высоком суде Лондона против акционеров "Норильского никеля" Владимира Потанина и Романа Абрамовича: сделка по продаже компанией Абрамовича Crispian 2,1% акций ГМК компании Whiteleave Потанина признана недействительной.
Finam.Ru вчера в 07:28
Шоу-бизнес
Дана Борисова призналась, что работала эскортницей
Блондинка призналась, что работала в эскорте, приезжала к клиентам пьяной и занималась сексом за деньги.
Что происходит 03:56
Политика
Песков заявил об отсутствии решения по переносу парада Победы
Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял об обсуждении возможной отмены парада Победы в Москве 9 мая.
REGNUM вчера в 06:12
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Красовскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02