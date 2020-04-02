Для помощи россиянам, застрявшим за границей из-за коронавируса, будет выделено 500 млн рублей. Об этом на заседании правительства, впервые прошедшем в режиме видеосвязи, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Кабмин выделит 500 млн рублей для помощи россиянам за границей

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