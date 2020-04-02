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Российская газетаРоссийская газетаПравительство выделит 350 миллионов рублей на жилье ветеранам ВОВ

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Для обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны правительство выделяет из своего резервного фонда более 350 миллионов рублей.
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Михаил Мишустин
В мае мы будем отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, Победы, которой мы обязаны нашим ветеранам. Для обеспечения их жильем мы выделим из резервного фонда правительства более 350 млн руб. регионам, это касается и членов семей погибших, инвалидов и участников войны.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельАгентство Москва 06:04

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Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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