Коронавирус
Российская газетаПравительство выделит 350 миллионов рублей на жилье ветеранам ВОВ
Для обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны правительство выделяет из своего резервного фонда более 350 миллионов рублей.
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В мае мы будем отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, Победы, которой мы обязаны нашим ветеранам. Для обеспечения их жильем мы выделим из резервного фонда правительства более 350 млн руб. регионам, это касается и членов семей погибших, инвалидов и участников войны.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельАгентство Москва 06:04
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Правительство России выделит более 350 млн рублей на жилье для ветеранов Великой Отечественной войны
Телеканал Санкт-Петербург06:42
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