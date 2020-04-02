В мае мы будем отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, Победы, которой мы обязаны нашим ветеранам. Для обеспечения их жильем мы выделим из резервного фонда правительства более 350 млн руб. регионам, это касается и членов семей погибших, инвалидов и участников войны.

Для обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны правительство выделяет из своего резервного фонда более 350 миллионов рублей.

Правительство выделит 350 миллионов рублей на жилье ветеранам ВОВ

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