Экономика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаПравительство выделит 7 триллионов рублей на реализацию нацпроектов

В 2020-2022 годах правительство выделит на реализацию нацпроектов 7 триллионов рублей, трансферты регионам из федерального бюджета составят 7,5 триллионов рублей. Об этом сообщил Медведев премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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Дмитрий Медведев
Всего в течение трёх лет на реализацию национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры предлагается направить из федерального бюджета около семи триллионов рублей.
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