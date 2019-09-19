Экономика
Комсомольская правдаПравительство выделит 7 триллионов рублей на реализацию нацпроектов
В 2020-2022 годах правительство выделит на реализацию нацпроектов 7 триллионов рублей, трансферты регионам из федерального бюджета составят 7,5 триллионов рублей. Об этом сообщил Медведев премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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При подготовке бюджета исходили из того, что он должен быть, безусловно, социально ориентированным. Это важнейшее направление. То есть деньги, которые идут на социальную поддержку, на развитие образования, здравоохранения, культуры – это по-прежнему основная расходная статья бюджета.
— Дмитрий Медведев, российский политикRambler News Service вчера в 05:06
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