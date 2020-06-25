Экономика
Rambler News ServiceПравительство выделит более 270 млрд руб. на новые детские выплаты
Правительство выделит из резервного фонда более 270 млрд руб. на выплаты в размере 10 тыс. руб. на детей до 16 лет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».
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