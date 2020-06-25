Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceПравительство выделит более 270 млрд руб. на новые детские выплаты

Правительство выделит из резервного фонда более 270 млрд руб. на выплаты в размере 10 тыс. руб. на детей до 16 лет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».
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Поддержка семей, IT и самозанятых: кабмин выделит более 270 миллиардов рублей

Вести.Ru25 июня в 14:39

На единовременные выплаты на детей выделят 270 млрд рублей

РЕН ТВ25 июня в 06:22

Правительство выделит 270 млрд рублей на выплаты на детей

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Российская газета25 июня в 12:50

Правительство направит 270 млрд рублей на выплаты на детей

Известия25 июня в 06:16
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Хэмилтон раскритиковал Экклстоуна за слова о темнокожих расистах

Metaratings вчера в 06:25
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Общество

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

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Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России

РИА Новости вчера в 11:29
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Политика

Байден заявил, что Трамп предал военных США

Экс-вице-президент США и кандидат в президенты страны от Демократической партии Джо Байден заявил, что в случае если статья в газете The New York Times о контактах российской разведки с радикальным движением "Талибан" (организация запрещена в России)* является правдивой, то президент США Дональд Трамп предал американских военных.
Газета.Ru вчера в 23:16
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Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
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Общество

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости 26 июня в 17:56
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Происшествия

Двое погибли в результате стрельбы в калифорнийском центре Walmart

Известия вчера в 22:08
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Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК 26 июня в 14:38
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Политика

Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине

На Украине государство перестало существовать, так как его заменили чиновники, которые преследуют свои, а не государственные интересы, уверен глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили.
Газета.Ru вчера в 10:51
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Максим Фадеев похудел на 100 килограммов, поразив своих поклонников

Похудевший в разы продюсер показывает свои старые шорты, в одну штанину которых он смог теперь поместить обе ноги.
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Энергетика

Российская нефть Urals рекордно подорожала к эталонной марке Brent

Российская нефть Urals торгуется в Северо-Западной Европе по цене 43,25 доллара за баррель, на 2,35 доллара дороже эталонного сорта Brent.
Российская газета 26 июня в 10:51
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Происшествия

Спасатели нашли под Анапой пропавших в море на матрасе двух человек

Спасатели обнаружили мужчину и мальчика, которых накануне на надувном матрасе унесло в открытое море.
РБК вчера в 21:25
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Хоккей

Стала известна зарплата Михаила Воробьева в «Салавате»

Горобзор.ру 26 июня в 08:06
Армия и оружие

В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

Газета.Ru вчера в 23:37
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Политика

Украинский журналист признался в ненависти к Украине

Украинский журналист Остап Дроздов признался в ненависти к своей стране.
Lenta.ru вчера в 23:43
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Происшествия

На Аляске нашли останки погибших при крушении самолета в 1952 году

РБК вчера в 06:19
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Общество

Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников

Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" по алыми парусами.
Российская газета вчера в 18:26
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Политика

Помпео высказался о политике КНР в Южно-Китайском море

«Нельзя позволять Китаю относится к Южно-Китайскому морю как к своей морской империи», — написал Помпео в своём Twitter.
RT на русском вчера в 20:32
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Общество

На параде в Петербурге был замечен ветеран с ненастоящим орденом

Piter.tv вчера в 15:56
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Политика

Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной

В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной.
Вести.Ru вчера в 18:50
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Политика

Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым

Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб».
REGNUM 25 июня в 23:30
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Наука

Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, для заражения организма использует похожие на щупальца отростки, что позволяет инфекции быстро распространяться.
Вести.Ru вчера в 20:05
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Общество

Сроки тестирования российской вакцины от коронавируса могут сократить

Сроки тестирования российской вакцины от коронавируса могут существенно сократить.
Lenta.ru вчера в 21:21
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Гаджеты

В Linux впервые появилась поддержка процессора производства РФ

В Linux впервые стала доступна поддержка процессора производства РФ. Компанией-изготовителем девайса является Baikal Electronics.
Дни24 вчера в 05:00
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Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Российская газета вчера в 02:56
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Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты

В сеть выложили видео испытаний украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 12:59
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Происшествия

Певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП

Известная киргизская певица Асель Кадырбекова оказалась в реанимации после ДТП в Бишкеке. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.
РИА Новости вчера в 23:08
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Экономика

В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com вчера в 12:03
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Общество

В Кузбассе число пациентов с коронавирусом превысило 1,5 тысячи

Всего в регионе официального зарегистрировано 1532 пациента с коронавирусом, 648 человек вылечились, девять скончались.
REGNUM 26 июня в 00:46
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Общество

В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов

По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия вчера в 12:11
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