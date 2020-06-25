Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceПравительство выделит более 270 млрд руб. на новые детские выплаты

Правительство выделит из резервного фонда более 270 млрд руб. на выплаты в размере 10 тыс. руб. на детей до 16 лет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».
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Поддержка семей, IT и самозанятых: кабмин выделит более 270 миллиардов рублей

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На единовременные выплаты на детей выделят 270 млрд рублей

РЕН ТВ25 июня в 06:22

Правительство выделит 270 млрд рублей на выплаты на детей

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Российская газета25 июня в 12:50

Правительство направит 270 млрд рублей на выплаты на детей

Известия25 июня в 06:16
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Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
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Двое погибли в результате стрельбы в калифорнийском центре Walmart

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Диетолог назвала опасность чрезмерного потребления минеральной воды

Диетолог Светлана Соломеина заявила, что минеральная вода в целом полезна для организма, так как содержит необходимые организму микроэлементы.
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«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол

Футболисты "Сельты" на своем поле сыграли вничью с "Барселоной" в матче 32-го тура чемпионата Испании.
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Политика

Медведчук обвинил Зеленского в нарушении норм Конституции Украины

Председатель политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и другие представители власти нарушают сразу несколько норм Основного закона страны, передает 112.ua.
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Порье победил Хукера в главном поединке турнира UFC

Бывший соперник Хабиба Нурмагомедова американец Дастин Порье одержал победу над новозеландцем Дэном Хукером на турнире UFC в Лас-Вегасе.
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Рестайлинговый внедорожник Lada Niva появится в 2023 году

По информации издания "Газета.Ru", "АвтоВАЗ" представит обновленный внедорожник Lada Niva в 2023 году Хорватский поставщик тольяттинского завода AD Plastik Group заключил контракт на поставку пластиковых элементов экстерьера и внешних компонентов для нового автомобиля.
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Ранее специалисты компании «Такском» выяснили, что продажи дезинфицирующих средств для обработки помещений и предметов в России с марта по июнь 2020 года выросли на 1100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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РБК вчера в 16:54
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Президент Азербайджана открыл несколько учреждений в Мингячевире

SNG.Today 26 июня в 04:33
Общество

В Кузбассе число пациентов с коронавирусом превысило 1,5 тысячи

Всего в регионе официального зарегистрировано 1532 пациента с коронавирусом, 648 человек вылечились, девять скончались.
REGNUM 26 июня в 00:46
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Здоровье

Уволенная в Уфе из-за вспышки коронавируса главврач получила грамоту

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Tesla заняла последнее место в рейтинге качественных автомашин

На втором месте оказались Chevrolet и Ram, у которых выявили по 141 проблеме на 100 автомашин.
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Культура

Кота Матроскина лишат полосок в новых сериях «Простоквашино»

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу киностудии «Союзмультфильм», в первой серии нового сезона мультсериала «Простоквашино» изменится внешний вид кота Матроскина.
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Политика

В Польше на президентских выборах открылись избирательные участки

Избирательные участки открылись в Польше, где проходят очередные выборы президента.
РИА Новости 01:12
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Абакан, 26 июня 2020, 08:18 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 39 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 26 июня в республиканском правительстве.
REGNUM 26 июня в 01:18
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Общество

Эксперт рассказал, зачем режим самозанятых был распространен на 16-летних

Руководитель направления "Налоговая политика" Центра стратегических разработок (ЦСР) Левон Айрапетян заявил, что молодые популярные блогеры и интернет-предприниматели теперь смогут выйти из тени за счет того, что статус самозанятого теперь может быть присвоен с 16 лет, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
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Армия и оружие

В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

Газета.Ru вчера в 23:37
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Протестующие атаковали полицейские участки в Сиэтле и Портленде

В Портленде протестующие устроили несколько поджогов у полицейского участка и спровоцировали стычки с правоохранителями.
Российская газета вчера в 11:21
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Общество

Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля

В результате, прибавку к пенсии могут получить более 40 тысяч российских граждан. Сумма прибавки составит 3-3,5 тысячи рублей.
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Энергетика

Средние цены на бензин в России за неделю выросли на 13 копеек

Средние потребительские цены на бензин в России за неделю с 15 по 21 июня выросли на 13 копеек и составили 45,13 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.
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Налоговики напоминают о приближении сроков сдачи отчетности

Налоговая служба в информации от 25 июня напомнила о датах сдачи отчетности по налогам, пролонгированных Постановлением Кабмина РФ от 02.04.2020 № 409.
Время Бухгалтера 26 июня в 06:24
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Происшествия

Певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП

Известная киргизская певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП, произошедшего 26 июня, сообщает Sputnik-Кыргызстан.
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Политика

Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной

В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной.
Вести.Ru вчера в 18:50
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Общество

Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета 26 июня в 04:37
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