Экономика
Rambler News ServiceПравительство выделит более 270 млрд руб. на новые детские выплаты
Правительство выделит из резервного фонда более 270 млрд руб. на выплаты в размере 10 тыс. руб. на детей до 16 лет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».
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Первая бригада отправленных на Камчатку врачей вернулась в Москву
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