Общество
VSE42.RUПравительство закупит незарегистрированные в РФ лекарства для детей
Правительство России выделило средства на закупку незарегистрированных в стране лекарств, содержащих психотропные вещества, для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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Экономика
Минфин разработал законопроект о новой системе пенсионных накоплений
Минфин РФ разработал законопроект о новой системе добровольных накоплений с рабочим названием "О гарантированном пенсионном продукте", направил его в Минтруд на согласование, сообщила пресс-служба министерства.
РИА Новости 14:00
Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой.
RT на русском 05:22
Шоу-бизнес
37-летняя Алена Водонаева показала лицо после ожога
Сегодня же журналистка удивила фолловеров нелепой историей из своей жизни: 37-летняя знаменитость пожаловалась, что умудрилась обжечь лицо.
Вокруг ТВ 02:46
Политика
Топ-менеджер «Ростеха» задержан в Италии по запросу США
Сегодня стало известно, что ещё 3 сентября директор по развитию бизнеса ОДК Александр Коршунов задержан в аэропорту Неаполя.
Завтра.ру вчера в 11:14
Происшествия
Два истребителя Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34, принадлежащие Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России, потеряв друг друга из виду, соприкоснулись друг с другом в небе.
REGNUM 03:17
Политика
Порошенко счел освобождение «ценного свидетеля» признанием Россией вины за MH17
Бывший президент Украины Петр Порошенко счел требование освободить из-под стражи бывшего ополченца самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, считающегося ценным свидетелем по делу о гибели в Донбассе малайзийского «Боинга» в 2014 году, признанием Москвой ответственности за произошедшую катастрофу.
Lenta.ru 12:32
Футбол
Стал известен состав сборной России по футболу на матч с шотландцами
Тренерский штаб российской сборной определился со стартовым составом на встречу пятого тура отборочного цикла Евро-2020 в Глазго с Шотландией.
Российская газета 13:40
Автоспорт
Квят стал шестым в первой практике «Гран-при Италии»
Пилот "Торо Россо" Даниил Квят стал шестым в первой практике "Гран-при Италии". Лучшее время показал Шарль Леклер из "Феррари".
Pravda.Ru 07:58
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
Гаджеты
Смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 получили круглые тройные камеры
Megaobzor.com вчера в 14:25
Политика
Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена
Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия 12:56
Футбол
Рамзан Кадыров позвал Кокорина и Мамаева в «Ахмат»
Вести.Ru 13:12
Общество
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости 08:41
Футбол
Молодежная сборная России победила Сербию в отборе Евро-2021
Спорт-Экспресс 13:51
Происшествия
Следователи начали проверку информации о смерти пожилой москвички после угроз коллекторов
Агентство Москва 09:28
Политика
Лукашенко потребовал, чтобы Россия не наклоняла Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг утверждения, что Белоруссия во внешней политике якобы развернулся на Запад, передает "БелТА".
Газета.Ru 06:53
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru вчера в 08:45
Экономика
Участники ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей
Коммерсантъ 06:19
Футбол
«Зенит» отреагировал на освобождение Кокорина
Рамблер 04:59
Происшествия
В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки
Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского главка МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Экономика
Набиуллина ответила на критику Дерипаски
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу ответила бизнесмену Олегу Дерипаске, который накануне раскритиковал Центробанк во время выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
Forbes 09:12
Гаджеты
Apple протестирует веб-версию Apple Music
Американская компания Apple запустила веб-версию приложения Apple Music, которое может использоваться в браузере без программы iTunes.
Клопс 01:19
Политика
Генпрокуратура Венесуэлы заподозрила Гуаидо в попытке продать регион
Начать расследование в отношении Гуаидо призвал глава государства Николас Мадуро, заявила ранее вице-президент республики Дельси Родригес.
РБК 13:35
Экономика
Российские застройщики отказались работать по закону
С 1 июля текущего года жилищные девелоперы в России обязаны начинать все новые проекты с привлечением средств от банков.
Lenta.ru 13:15
Происшествия
В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва
Архангельские власти предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации губернатора и правительства Архангельской области.
РБК 10:01
Космос
Робота «Федора» включили перед возвращением с МКС на Землю
Космонавт Александр Скворцов по просьбе Центра управления полетами (ЦУП) активировал робота "Федора" перед его возвращением на Землю, пишет ТАСС.
РЕН ТВ вчера в 11:36