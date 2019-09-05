Правительство России выделило средства на закупку незарегистрированных в стране лекарств, содержащих психотропные вещества, для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Правительство закупит незарегистрированные в РФ лекарства для детей

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